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Huzeyfe ÖZDEMİR- İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)
Haber Giriş: 05 Haziran 2020 - 08:32,

Son dakika haberi: Müthiş operasyona anlamlı isim! Binlerce polis katıldı, hepsi yakalandı...

Bursa'da 31 Mayıs günü çıkan kavgaya müdahale ederken şehit olan polis memuru Erman Özcan unutulmadı! Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'ın talimat verdi, olayın gerçekleştiği mahallede büyük bir operasyon yapıldı...

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Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'ın talimatıyla 31 Mayıs günü Hacivat Mahallesi’nde iki grup arasında çıkan kavgaya müdahale ederken şehit olan polis memuru Erman Özcan anısına olayın meydana geldiği mahalleye geniş kapsamlı operasyon düzenlendi.

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‘Şehit Erman Özcan’ adı verilen ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından koordine edilen operasyona Asayiş, Güvenlik ve Terörle Mücadele şube müdürlükleri, çevik kuvvet, yunus ve özel harekat ekipleri de destek verdi.

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Saat 23.30'da harekete geçen ekipler, Yıldırım ilçesinde bulunan Hacivat Mahallesini abluka altına aldı.

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2 bin 500 emniyet personelinin katıldığı operasyonda söz konusu mahallede önceden belirlenen adreslere baskınlar düzenlenirken, havadan da drone desteği sağlandı.

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Adreslerde yapılan aramalara destek veren narkotik dedektör köpeği ‘Fırtına’, uyuşturucu maddeleri bir bir buldu.

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Operasyonda 12 kilo 600 gram esrar, 360 adet extacy hap, 300 gram toz esrar, 230 gram sentetik kannobinoid, 121 kök hint keneviri, 10 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet pompalı tüfek ve 327 adet fişek ele geçirildi.

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Emniyet Müdürlüğü ekipleri mahallenin giriş ve çıkışlarını kontrol altına aldı ve operasyonda 788 kişi sorgulandı.

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Ayrıca, uyuşturucu satıcısı olduğu iddiasıyla 25 şüpheli, aralarında uyuşturucu madde kullandığı ve kullanımına özendirdiği aynı zamanda Hint keneviri yetiştirdiği öne sürülen 25 şüpheliyle birlikte toplam 50 kişi gözaltına alındı.

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Bursa’da polis memuru Erman Özcan'ın, iki grup arasında çıkan kavgaya müdahale ederken şehit olduğu mahallede düzenlenen operasyon, havadan görüntülendi.

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Çok sayıda adrese yapılan baskında, bir evin salonunun uyuşturucu serasına dönüştürüldüğü belirlendi. Şüphelilerin uyuşturucuyu oyuncak bebeklerin içine gizlediği tespit edildi.

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Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi 8. Engin Sokak'ta 31 Mayıs'ta iki grup arasında çıkan tartışmaya müdahale ederken, çevredeki evlerden birinin çatısından pompalı tüfekle açılan ateş sonucu Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Erman Özcan (37) yaralanmış, kaldırıldığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şehit olmuştu.

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