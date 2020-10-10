Son dakika haberi: Onu hiç böyle görmediniz... Kim Jong-un'dan gövde gösterisi
Kuzey Kore ülkeyi yöneten İşçi Partisi'nin kuruluşunun 75. yılını büyük bir tören ve geçit alayıyla kutluyor. Ülkenin en önemli günlerinden bir olan bu kutlamada kürsüye çıkan Kim Jong-un'dan da hem ülkesine hem de dünyaya çarpıcı mesajlar geldi.
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Dünyanın gözleri bugün bir kez daha Kuzey Kore'ye ve tartışmalı lideri Kim Jong-un'a çevrilmiş durumda.
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Tarihi günlerinden birini yaşayan Kuzey Kore'de iktidardaki İşçi Partisi'nin kuruluşunun 75. yılı kutlanırken televizyonlar da düzenlenen askeri geçit töreninden görüntüler paylaşıyor.
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Kim Jong-un'un alışılmış görüntüsünü değiştirdiği ve son derece neşeli gözüktüğü törenlerde yaptığı konuşma tüm dünya haber ajanslarından son dakika ibaresiyle duyuruldu.
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Kim Jong-un, dünyada yaşanan koronavirüs salgınına değinerek ilk olarak ülkesinde hiç Covid-19 vakası bulunmadığını ve bu yüzden müteşekkir olduğunu belirtti. Kim Jong-un, ayrıca dünyadaki koronavirüs hastaları için üzüntüsünü de belirterek hepsinin iyileşmesiyle ilgili iyi dileklerini aktardı.
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Kuzey Kore'nin dünyada koronavirüs salgınıyla birlikte aynı zamanda doğal afetlerle de boğuşan tek ülke olduğunu söyleyen Kim Jong-un, tüm çabalarına rağmen vatandaşlarının çektiği sıkıntıları çözmek için çalıştıklarının altını çizdi.
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Koronavirüs salgınının biteceğini ve iki Kore halkının el ele tutuşacağını söyleyen Kim Jong-un, salgından kurtulmanın tek yolununsa 'sosyalizm'den geçtiğini iddia etti.
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Kim Jong-un, 'Geçit töreni dünyaya Kuzey Kore'nin askeri gücünü gösterecek' derken ülkesinin büyük gücünü hiçbir ülkeye yöneltmediğini ancak tehditler karşısında bu gücü kullanmaktan kaçınmayacaklarını da sözlerine ekledi.
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Kuzey Kore'nin İşçi Partisi'nin kuruluş yıldönümlerinde düzenlediği geçit törenlerinde sahip olduğu askeri gücü sergilediğine geçtiğimiz yıllarda da şahit olunmuştu.
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Kim Jong-un, bu yıl yapılan törenlerde balistik füzelerini sergileyip sergilemeyeceği ise merak konusu oldu.
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Yapılan kutlamalara ve geçit törenine yabancı gazeteciler ve foto muhabirleri davet edilmemişti.
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Kuzey Kore'nin yaptığı bu geçit törenleri her yıl büyük bir gövde gösterisine dönüşüyor ve Kim Jong-un dünyaya ülkesinin gücüyle ilgili dikkat çekici mesajlar veriyor.
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Bu yılki törenlere ise tüm dünyada olduğu gibi Kuzey Kore'de de koronavirüs salgını damgasını vurmuş oldu.
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Başkent Pyongyang'ın sokakları günlerdir kutlamalara hazırlanmak için afişlerle donatılıyordu.
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Afişlerde İşçi Partisi'nin tarihiyle birlikte ülke tarihi adına kazanılan başarılar da yer alıyor.
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Kzuey Koreliler kutlamalardan önce Pyongyang'da bulunan Kim Jong-un ve babasının heykellerini ziyaret etti ve şükranlarını sunmak için çiçekler bıraktı.
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Töreni gerek alanda gerekse televizyonlardan izleyerek takip eden Kuzey Korelilerin ise Kim Jong-un'un 'ülkede koronavirüs yok' açıklamasına rağmen maske takmayı ihmal etmedikleri görüldü.