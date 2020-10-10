Son dakika haberi: Onu hiç böyle görmediniz... Kim Jong-un'dan gövde gösterisi

Kim Jong-un, dünyada yaşanan koronavirüs salgınına değinerek ilk olarak ülkesinde hiç Covid-19 vakası bulunmadığını ve bu yüzden müteşekkir olduğunu belirtti. Kim Jong-un, ayrıca dünyadaki koronavirüs hastaları için üzüntüsünü de belirterek hepsinin iyileşmesiyle ilgili iyi dileklerini aktardı.