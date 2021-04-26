Son dakika haberi: Thodex vurgununda son gelişmeler... İşte Faruk Fatih Özer'in abisi ve kız kardeşinin ifadesi..

'GÖRSENİZ DEĞİL PARA YATIRMAK ÇAY BİLE İÇMEZSİNİZ' Kripto para borsası şirketlerine teknolojik altyapı desteği sunan Arbitrai’nin CEO’su Ali Sermet Taşdöğen “Kurucuların bir çoğunu tanıyorum. Görseniz değil para yatırmak, çay bile içmezsiniz. Bir masa bir kasa şeklinde kuruldular. Eski bankerlerde olduğu gibi... 10-15 bin lirası olan şirketi kuruyor. Ne finansal gücü var ne teknolojik alt yapısı. Mali güçleri zayıf olduğu için yatırımcıların kripto parasını bozdurup kira, maaş gibi ödemeleri yapan var. Yine bu gelen para ile lüks otomobil alan da oldu yat alan da” diye konuştu.