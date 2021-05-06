Son dakika haberi... Koronavirüs ile ilgili iki kritik tarihe dikkat çekti... Prof. Mehmet Ceyhan'dan çarpıcı sözler...

18 MAYIS VE 18 HAZİRAN'A DİKKAT Ahmet Hakan: Şöyle bir durum var, herkes şunu düşünüyor; ‘Tam kapanmanın içerisindeyiz, bayram bitecek 17 gün tamamlanmış olacak. 18 Mayıs’ta da yeniden açılacağız.’ siz diyorsunuz ki: “18 Mayıs ve 18 Haziran’a dikkat” Ne demek bu? Bu tarihler neden kritik?



Bir defa birincisi biz tam kapanma falan uygulamadık. Buna dikkat ederseniz bakanda tam kapanma demiyor sıkılaştırılmış kapanma diyor. Neticede bir kapanma tedbirleri paketi uyguluyoruz biz. Ama tam kapanmanın karşılığı toplumun yüzde 95’inin bu süre içerisinde hiç dışarıya çıkmaması sadece yüzde 5’inin acil ihtiyaçlar için kısa süreli dışarıya çıkmasıdır.