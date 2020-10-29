Son dakika haberi: Koronavirüsten korunmak için ne kadar önemli olduğu kanıtlandı.. İşte o araştırmanın detayları

Alagöz "Nüfus yoğunluğunuzun yüksek olduğu, çok fazla hareketin olduğu yerlerde, sosyal mesafenin etkisi diğer yerlere kıyasla önemli ölçüde daha büyüktür. Uygulama modelimiz aslında bize bir bölgeden diğerine ne kadar fark göreceğimize dair bu nicel tahmini söyleyebilir." dedi.