'Kim Jong-un için cenaze töreni provası yapılıyor' iddiası
Bir süredir toplu etkinliklere katılmayan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un hakkında spekülasyonlar devam ediyor.
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Son haftalarda sağlığı söylentilere konu olan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un durumu kafalarda soru işareti bırakmaya devam ediyor.
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Kısa bir süre önce kalp ameliyatı geçiren Kim’in öldüğü iddia edilmişti. Ancak bu iddialar henüz teyit edilmedi.
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Kim'in, 15 Nisan'da Kuzey Kore'nin kurucu lideri, büyükbabası Kim Il-sung'un doğum günü kutlaması dahil önemli etkinliklere katılmaması sağlığı hakkında spekülasyonlara neden olmuştu.
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Babası Kim Jong-il'in 2008'de ülkenin 60. kuruluş yıl dönümü kutlamasına katılmaması benzer söylentilere yol açmış, sonrasında felç geçirdiği ortaya çıkmıştı.
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"Ölmemiş veya iş göremez hale gelmemişse buna şoke olurum."
ABD’nin Güney Carolina Senatörü Cumhuriyetçi Lindsey Graham, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un öldüğüne ilişkin iddialar üzerine, ülkedeki sessizliğe işaret ederek, "Ölmemiş veya iş göremez hale gelmemişse buna şoke olurum." dedi.
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Fox News televizyonuna konuşan Graham, "Orası kapalı bir toplum. Doğrudan bir şey duymadım ancak ölmemiş veya iş göremez hale gelmemişse buna şoke olurum. Çünkü, bir ülkeden çok, bir tarikat olan Kuzey Kore gibi kapalı bir ülkede bu tür dedikoduların sonsuza kadar devam etmesine ve soruların cevapsız bırakılmasına izin vermezsiniz." ifadelerini kullandı.
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Kim’in ölmesi ile Kuzey Korelilerin çektiği sıkıntıların kısmen azalacağını da savunan Graham, "Başkan (Donald) Trump, Kuzey Kore ile kazan kazan şeklinde çalışmak istiyor. Dolayısıyla eğer bu adam öldüyse, yerine geçecek kişinin Kuzey Kore’yi herkes için daha iyi bir yer haline getirmek üzere Başkan Trump ile çalışacağını umuyorum." diye konuştu.
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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un hayatına kaybettiğine ilişkin iddiaların ardından, başkent Pyongyang’da Kim İl-sung Meydanı’nda yapılacağı öne sürülen cenazede yapılacak geçiş töreni için geçici yapıların inşa edildiği belirtildi.
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Dünyayı sürekli füze denemeleri ile korkutan ve koronavirüs salgını sırasında bile yeni denemeler gerçekleştiren Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un sağlık durumundaki sır perdesi hala gizemini koruyor.
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İngiliz medyasının anlık uydu fotoğraflarına dayandırdığı haberinde, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un hayatını kaybettiği iddialarının ardından başkent Pyongyang’ın ana meydanı olan Kim İl-sung Meydanı’nda, Kim Jong-un için yapılması planlanan cenazenin geçit töreni için geçici yapıların inşa edildiği öne sürüldü. Uydu fotoğraflarının 18 Nisan’dan sonra çekildiği ifade edildi.
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ÖLDÜ İDDİALARI ARTIYOR
Habere göre, Kim Jong-un’un 11 Nisan’dan itibaren kamuoyu önüne çıkmadığı ve bu nedenle geçirdiği kalp ameliyatının ardından hayatını kaybettiği iddiaları ortaya çıktı.
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Kim İl-sung Meydanı’nda inşa edilen söz konusu geçici yapıların ise Kim Jong-un ‘cenaze’ töreni sırasında yapılacak geçiş töreni için olabileceği ifade edildi. 2011 yılında, Kim Jong-un’un babası Kim Jong-il için de askeri geçiş töreni düzenlenmişti.
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Trump: "Kim Jong-un'un sağlığı konusunda bir fikrim var ama söyleyemem"
ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un sağlığı konusunda bir fikri olduğunu ancak bunu şimdi açıklayamayacağını söyledi.
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Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Kuzey Kore lideri Kim'in sağlığının kötü olduğu iddialarına ilişkin, "Bu konuda bir fikrim var ama size şu an söyleyemem. Onun iyi olmasını diliyorum. Kim cumartesi günü bir açıklama yapmadı, belli ki yapamadı. Çok da uzak olmayan bir gelecekte, Kim'den bir haber alabiliriz." diye konuştu.
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Kim ile yakın bir ilişki kurduğunu belirten Trump, "ABD Başkanı olmasaydım, şu anda Kuzey Kore ile savaşta olurduk." dedi.