Son dakika haberi: İsrail'in 'kara harekatı' oyunu deşifre oldu

'AMAÇ HAMAS'I TUZAĞA DÜŞÜRMEKTİ' Aynı habere göre, IDF bu sayede Hamas güçlerinin yer altı tünellerine çekilmesini sağladı ve saha sonra bu noktaları hedef aldı. Bu saldırılarda kaç kişinin hayatını kaybettiğine dair bir bilgi ise henüz gelmedi.