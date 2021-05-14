Son dakika haberi: İsrail'in 'kara harekatı' oyunu deşifre oldu
İsrail-Filistin çatışmasından son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. İsrail dün gece kara harekatı başlattığını duyurmasının ardından bu iddia kısa süre sonra yalanlanmıştı. Hatta bunun bir 'tercüme hatasından' kaynaklandığı öne sürülmüştü Gelen son bilgilere göre ise bunun bir hata değil İsrail'in bir 'savaş taktiği' olduğu iddia edildi. İsrail savaş uçakları gün içinde abluka altındaki Gazze Şeridi'ni bombalarken, İsrail Başbakanı Netenyahu'dan da yeni tehditler geldi. Akşam saatlerinde İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 3 Filistinlinin daha hayatını kaybetmesiyle şehit sayısı 122'ye yükseldi. Öte yandan, dünyada ünlü haber ajansı Reuters İsrail ve Filistin'den çok çarpıcı fotoğraflar paylaştı.
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Gazze Şeridi'ne kara operasyonu başlattığını açıklayan ancak dakikalar sonra geri adım atan İsrail, abluka altında tuttuğu bölgeyi gece boyunca bombardımana tuttu.
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İsrail ordu (IDF) sözcüsü Jonathan Conricust, gece yarısı düzenlediği basın toplantısında birliklerin Filistin toprağı Gazze'ye girdiğini söyledi ancak kısa sürede açıklamanın gerçek olmadığı ortaya çıktı.
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Haaretz ve Economist için çalışan gazeteci Anshel Pfeffer, "Son birkaç saatte birbiriyle çelişen açıklamaların ardından İsrail ordusunun şu anki duruşu Gazze Şeridi’nin içinde askerlerinin olmadığına dair" dedi.
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İSRAİL'İN ALÇAK PLANI
Yapılan açıklamada 'kara harekatı başladı' haberlerinin nedeni olarak 'tercüme hatası' gösterildi. Ancak gelen son haberler bunun bilinçli bir hamle olduğuna işaret ediyor.
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İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, IDF bu 'yanlış anlaşılmayı' bilerek servis etti. Amaç ise Hamas'ı bir kara istilasının başladığına inandırmaktı.
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'AMAÇ HAMAS'I TUZAĞA DÜŞÜRMEKTİ'
Aynı habere göre, IDF bu sayede Hamas güçlerinin yer altı tünellerine çekilmesini sağladı ve saha sonra bu noktaları hedef aldı. Bu saldırılarda kaç kişinin hayatını kaybettiğine dair bir bilgi ise henüz gelmedi.
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İsrail ordusu Cuma gününün ilk ışıklarına kadar Gazze sınırına yerleştirdiği tanklar ve toplardan atış yaptı, aynı anda hem havadan hem de denizden Filistinlilere saldırdı.
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HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI ARTIYOR
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 3 Filistinlinin daha hayatını kaybetmesiyle şehit sayısı 122'ye yükseldi. Öte yandan, İsrail askerlerinin, Batı Şeria'daki Gazze Şeridi'ne destek gösterilerine saldırısında 3 Filistinlinin daha hayatını kaybetmesiyle şehit sayısı 7'ye yükseldi.
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Birleşmiş Milletler, beşinci gününe giren İsrail saldırılarında şimdiye kadar 200'den fazla binanın yıkıldığını ve sivillerin yaşadığı evlerin büyük hasar gördüğünü açıkladı.
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Katliamda yaşamını yitiren kurbanlar ise bir bir toprağa veriliyor. El Tanani ailesinin üyelerini çocuklarının cenazesinde teselli etmek mümkün olmadı.
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VURULMA ANI KAMERADA
Bölgeden İsrail'in saldırganlığının boyutlarını gözler önüne seren görüntüler gelmeye devam ediyor.
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New York Post'un Middle East Eye muhabirine dayandırdığı haberine göre, İsrail F-16'sı al-Rimal mahallesindeki 14 katlı binaya dokuz füze ateşledi.
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MEDYA KURULUŞLARINA EV SAHİPLİĞİ YAPIYORDU
Çeşitli medya kuruluşlarının yanı sıra mağazalar ve dairelerin bulunduğu binanın daha önce İsrail'in 2014'te Gazze'ye düzenlediği saldırı sırasında da bir füzeyle vurulduğu belirtildi.
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İSRAİL'DEN SAVUNMA: ASKERİ AMAÇLA KULLANILIYORDU
İsrailli yetkililer ise Hamas'ın El Şaruk Kulesi'ni ve IDF'nin vurduğu diğer binaları askeri amaçlarla kullandığını iddia etti.
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UYDU GÖRÜNTÜLERİ YAYINLANDI
Öte yandan Maxar Technologies isimli şirket Gazze'nin uydulardan çekilen görüntülerini yayınladı. Uydu fotoğraflarında yıkımın ve saldırının boyutları tüm çıplaklığı ile yer aldı.
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HAMAS'TAN FLAŞ ÇAĞRI
Hamas lideri İsmail Haniyeh, işgal altındaki topraklardaki ve İsrail'deki Filistin vatandaşlarını Ramazan Bayramı'nın ikinci günü olan Cuma günü dışarı çıkıp gösteri yapmaya çağırdı.
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Haniyeh, Gazze'nin 2014'e benzer başka bir İsrail kara istilası olasılığıyla karşı karşıya kalması nedeniyle çağrıyı Cuma günü yaptı.
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İsrail, Cuma sabahı itibariyle, Gazze yakınlarındaki sınırına çok sayıda asker, tank ve topçu yerleştirdi.