Son dakika haberi: İsrail Gazze'ye kara harekâtı başlattı! Uluslararası ajanslar acil koduyla geçti

Basın toplantısında bir gazeteci, "Biden yönetimi sürekli İsrail'in meşru müdafaa hakkından bahsediyor ancak Filistinlerin kendini savunma hakkı konusunda bir şey duymuyoruz. Biden, Filistinlilerin kendini savunma hakkı olduğuna inanmıyor mu?" diye sordu. Psaki, bunun üzerine, "Bu roket saldırılarını Hamas düzenliyor. Şiddet nedeniyle Filistinlilerin hayatını tehlikeye atıyorlar. Bu bir git-gel oluşturuyor. Biden, dün yaptığı açıklamada İsrail ve Filistin arasındaki barış için çalışmanın önemine işaret etti. Her sivil can kaybı, her hayat tehdidi bizim için trajedidir." yanıtını verdi.