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Hürriyet
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Dünya
BBC Türkçe/Fotoğraflar: Reuters, AP, AFP
Haber Giriş: 08 Ekim 2020 - 00:49 | 

Son dakika haberi: İkinci dalga paniği büyüyor... Avrupa koronavirüs salgınında başa döndü!

Koronavirüs salgını tüm dünyada korku yaratmaya devam ediyor. Dünya genelinde vaka ve ölüm sayıları artarken Avrupa ülkeleri de ikinci dalga paniğine teslim oldu. Bölge koronavirüs salgınında başa dönerken ülkeler bir bir yeni önlemler açıklıyor.

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Koronavirüs salgınında dünya genelinde vaka sayıları 36 milyonu, virüs yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1 milyonu aştı.

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Salgının ilk günlerinde büyük kayıplar veren, daha sonra sıkı tedbirlerle vaka artışını durduran Avrupa ülkeleri bugünlerde ikinci dalga paniğini yaşıyor.

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Avrupa'da neredeyse tüm ülkeler artan vakalar karşısında yeniden sıkı koronavirüs tedbirleri almaya başladılar.

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Avrupa'daki birçok ülke, son haftalarda yeniden artış gösteren koronavirüs vakalarına karşı kamusal alanda maske zorunluluğundan karantinaya kadar bir dizi önlemi hayata geçiriyor.

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İşte ülke ülke Avrupa'da koronavirüs salgınında son durum...

6İNGİLTERE
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İNGİLTERE

Hafta sonu vakalarda ciddi bir artış yaşandı. Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırılan kişi sayısı Pazar günü Cumartesi'ye göre yaklaşık yüzde 25 arttı. Koronavirüsle mücadelede İskoçya, Galler, Kuzey İrlanda ve İngiltere için ayrı kurallar geçerli.

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Kapalı mekanlarda, toplu ulaşımda maske takmak zorunlu. İngiltere'de bazı istisnalar dışında, kapalı mekanlarda aynı evde yaşamayan 6 kişiden büyük grupların buluşması yasak.

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Nikah törenlerine en çok 15, cenazelere 30 kişi katılabiliyor. Kural ihlalinde para cezası kesiliyor. Hükümet bir temas takip için bir telefon uygulamasını da yürürlüğe soktu.

9İRLANDA
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İRLANDA

Bilim kurulu, önlemlerin 5. seviyeye çıkarılmasını ve bütün ülke çapında sokağa çıkma yasağı önerisinde bulundu. Bu konuda hükümetin kararı gerekiyor. Sadece temel mesleklerde çalışanların işe gitmesine izin veriliyor.

10
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Beşinci seviyede, insanların evlerinden en fazla 5 kilometre uzaklaşmalarına izin veriliyor. Toplantılar yasaklanıyor, düğünlere gelin, damat, nikah memuru ve tanıklar da dahil 6 kişiden fazlasının katılımına izin verilmiyor. Cenazelere katılım 10 kişiyle sınırlanıyor.

11FRANSA
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FRANSA

Ülke genelinde 24 saat içinde 16 bin 972 enfeksiyon tespit edildikten sonra başkent Paris'teki tüm barların bugünden itibarden kapatılması kararlaştırıldı. Gıda servisi de yapan barlar ve restoranlar, 22:00'ye kadar açık kalabilecek, ancak yeni hijyen önlemleri almak ve müşterilerinin iletişim bilgilerini toplamak şartıyla.

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Paris'teki üniversiteler, aynı anda derslere katılan öğrenci sayısını yarıya indirecek. Restoranlar gibi sinemaların da sıkı sağlık önlemlerine bağlı kalmaları halinde açık olmalarına izin verilecek. Ülke genelinde kapalı alanlarda ağız maskesi takmak zorunlu.

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Geçen hafta, Paris dahil 11 kentteki bar ve restoranların 22:00'de kapanmasına karar verilmiş, Marsilya'dakiler bile 15 günlüğüne tamamen kapatılmıştı. Fransa genelinde, toplantılar 10 kişiyle sınırlandırıldı, düğün törenleri, öğrenci partileri ve kiralanan mekanlarda yapılan tüm diğer organizasyonlar yasaklandı.

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Fransa genelinde kapalı alanlarda maske takmak zorunlu, belli bölgeler ek kurallar da getirdi. Örneğin başkent Paris'te 11 yaşından büyük herkes dışarıda da maske takmak zorunda. Aralarında Toulouse, Nice ve Lyon'un da bulunduğu birçok başka yerde de aynı kural geçerli.

15ALMANYA
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ALMANYA

Festivaller, spor karşılaşmaları, seyircili etkinlikler ve konserlere konulan yasak yıl sonuna kadar uzatıldı. Bundesliga da seyircisiz oynanmaya devam ediyor.

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Yüksek riskli ülkelerden gelen yolculara havaalanlarında test yaptırmak zorunluydu. Ancak 1 Ekim'den sonra bu ülkelerden gelenlere 14 gün kendilerini tecrit etme kuralı getirildi.

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Dükkanlarda ya da toplu taşımada maske takmayanlara en az 50 euro ceza kesiliyor.

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Alman makamları, vaka sayılarının yüksek olduğu yerlere ek önlemler getirme konusunda uzlaştı. Kamusal toplantılarda 50, özel toplantılardaysa en çok 25 kişi bir araya gelebiliyor. Restoran ve barlara doğru iletişim bilgilerini bırakmayanlara para cezası verilecek.

19HOLLANDA
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HOLLANDA

100 bin kişi başına 220.26 enfeksiyon saptanan ülkede hükümet kamusal alanda yüz maskesi takılması için 'acil tavsiyede' bulundu. Ancak bu konuda zorunluluk yok. Ev ziyaretleri en fazla 3 kişiyle sınırlandı.

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Yiyecek içecek sektörü saat 22: 00'de kapanmak zorunda. Bu işletmeler saat 21: 00'den sonra yeni müşteri kabul edemeyecek. Saat 22:00'den sonra alkollü içki satışı yasak.

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Tüm Spor karşılaşmaları 3 hafta boyunca seyircisiz oynanacak. Toplantı ve etkinlikler iç mekanda 30, açık mekanlarda 40 kişiyle sınırlandı.

22BELÇİKA
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BELÇİKA

Belçika'nın başkenti Brüksel'de 1 Ekim'den itibaren kamusal alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırıldı. Ancak, 1,5 metrelik sosyal mesafenin korunamayacağı yerlerde yüzün kapatılması "şiddetle tavsiye ediliyor".

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Ancak Brüksel'de başka önlemler uygulanmaya başlandı. Kafeler ve barlar 23:00'te, yiyecek ve içecek satan diğer işletmeler 22:00'de kapanıyor. Sokak pazarlarında yemek yemek yasaklandı. Gece kulüpleri kapalı kalırken, festival gibi büyük organizasyonlar hala yasak.

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Futbol maçlarına taraftarların bir kısmının girişine izin verildi, ancak tribünde maske takma zorunluluğu var.

25İTALYA
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İTALYA

İtalya'nın son aylardaki salgınla mücadele politikası, test stratejisindeki değişiklikler, temas takibi ve maske zorunluluğu gibi tedbirlerin net kurallarla uygulanması olarak özetlenebilir.

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Sağlık Bakanı Roberto Speranza tarafından bugün parlamentoda yapılan açıklamaya göre ülkede yarından itibaren açık havada da maske takmak yeniden zorunlu olacak. İtalya'da kapalı mekanlarda maske takma zorunluluğu ise Mart ayından bu yana aralıksız devam ediyor. Bölgelere göre değişmekle birlikte maske takmayanlara kesilen cezanın 400 euro'dan 3 bin euro'ya çıkarılması planlanıyor.

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İtalyan hükümeti, riskli görülen bazı ülkelerden İtalya'ya girişleri yasaklarken, bazı ülkelerle seyahatlere de ancak zorunlu hallerde izin veriyor. AB ülkelerinden gelenlerin İtalya'ya girişlerine izin verilse de İspanya, Malta gibi bazı AB üyelerinden gelenlerin havalimanlarında test yaptırması zorunlu.

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İtalya'da okullar 6 ay kadar kapalı kaldıktan sonra geçen ay yeniden açıldı. Okullarda tek kişilik öğrenci sıralarının kullanılması, giriş-çıkışların ayrılması ve hareket halindeyken maske takılması gibi kurallar uygulanıyor.

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Stadyumlara en fazla 1000 seyirci alınmasına izin veriliyor. Bölgelere ve işletmelere göre değişmekle birlikte, restoranlarda masalar arasına pleksiglas bölmeler koyulması, tek kullanımlık menüler, olası bir vaka çıkması halinde temas takibi amacıyla müşterilerin iletişim bilgilerinin kaydedilmesi ve etkinliklere girişlerde ateş ölçümü yapılması da yaygın uygulamalardan.

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İtalyan hükümeti, temas takibi amacıyla Immuni isimli bir cep telefonu uygulamasını da devreye soktu. Haziran'dan beri kullanımda olan Immuni'nin yaygın olarak kullanımını teşvik için bu hafta yeniden bir bilinçlendirme kampanyası başlatıldı.

31İSPANYA
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İSPANYA

Son 2 hafta içinde 100 bin kişi başına 252,39 enfeksiyon belirlendi. Başkent Madrid'de bu rakam 100 bin kişi başına 700 civarında. İspanya'da kurallar özerk bölgelere göre değişiyor. Kamusal alanda 6 yaşından büyük herkes için ağız maskesi takmak zorunlu. Bölge sakinlerinin yaşadıkları yerleri terketmesi yasak. Sosyal toplantılar en fazla 6 kişiyle sınırlı. Bar ve restoranları gece 01:00'de kapanması zorunlu.

32PORTEKİZ
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PORTEKİZ

Portekiz'de öğrenciler okullarına bazı çalışanlar da işlerine dönerken, 15 Eylül'den itibaren yeni önlemler alındı. Bu çerçevede ticari işletmelere 23:00'te kapanma şartı getirilirken, toplantıların ise en çok 10 kişiyle sınırlandırılmasına karar verildi.

33YUNANİSTAN
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YUNANİSTAN

Yunanistan'ın genelinde, tüm kapalı mekanlarda ve toplu taşımada maske zorunlu. Geçen ay, Atina'nın da yer aldığı Attica bölgesine yeni kurallar getirildi. İşte ve tüm kalabalık dış mekanlarda maske takma zorunluluğu geldi. Bazı adalarda ek önlemler de alındı. Anakaradan bu adalara gidenlere bedava test önerildi.

34ÇEK CUMHURİYETİ
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ÇEK CUMHURİYETİ

En az 18 Ekim'e kadar sürecek ulusal acil durum ilan edildi. Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'ne (ECDC) göre, bu ülkede son iki hafta içinde 100 bin kişi başına 294.51 enfeksiyon saptandı. İki hafta boyunca kapalı alanlarda 10 açık alanlarda 20'den fazla kişinin toplanması yasaklandı.

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Okullarda uzaktan eğitim veriliyor. Konserler 14 gün boyunca yasaklandı. Tiyatrolara en fazla 500 seyirci sınırlaması getirildi. Spor karşılaşmaları seyircisiz oynanacak. 19 Ekim'e kadar düğün ve cenazelere en fazla 30 kişinin katılımına izin verilecek.

36DANİMARKA
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DANİMARKA

Danimarka, Nisan ayında Avrupa'da okulları açan ilk ülke olmuştu. Ancak Ağustos sonuna doğru, ülkedeki vaka sayılarında büyük artış oldu. Hükümet, bu durum karşısında toplu taşımada maskeyi zorunlu kıldı.

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Vaka sayılarında keskin yükselme görülen başkent Kopenhag'da bar, restoran ve gece kulüplerine 22:00'de kapanma kuralı geldi.

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Özel partiler ve düğün gibi toplantıların da aynı saatte sona ermesi gerekiyor ve restoran, bar ve kafelerde maske takılması zorunlu hale getirildi.

39İSVEÇ
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İSVEÇ

İsveç'te genel bir karantina hiç uygulanmadı. Ancak hükümet halka, sosyal mesafeye uyma ve mümkün olan her yerde evden çalışmaya geçilmesi çağrısı yaptı.

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50'den fazla kişinin toplanması yasaklanırken, 70 yaşın üzerindekilere evlerinde kalma çağrısında bulunuldu. Ancak dükkanlar, barlar, restoranlar ve spor salonları hep açık kaldı.

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Ülkede vaka sayıları son dönemde artışa geçti, ancak Avrupa'nın bazı bölgelerindeki kadar keskin bir artış yok. Hükümet, gelecekte yeni kısıtlamalar getirme ihtimalinin hala söz konusu olduğunu belirtirken, ekonomik faaliyet sürüyor ve maske takılması tavsiye edilmiyor.

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