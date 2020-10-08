Son dakika haberi: İkinci dalga paniği büyüyor... Avrupa koronavirüs salgınında başa döndü!

Ülkede vaka sayıları son dönemde artışa geçti, ancak Avrupa'nın bazı bölgelerindeki kadar keskin bir artış yok. Hükümet, gelecekte yeni kısıtlamalar getirme ihtimalinin hala söz konusu olduğunu belirtirken, ekonomik faaliyet sürüyor ve maske takılması tavsiye edilmiyor.