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Hürriyet
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Haber Giriş: 15 Kasım 2020 - 20:38 | 

Son dakika haberi: Her gün bu mazgalları izliyordu... Ekipler seferber oldu

İzmir’te köpeğin, her gün belirli saatlerde gelerek caddede bulunan mazgalların içerisini izlemesi merak konusu oldu.

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Köpeğin odaklanıp baktığı mazgallar itfaiye ekipleri tarafından incelendi.

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İzmit’in en işlek noktalarından biri olan Fethiye Caddesi’ne her gün belirli saatlerde gelerek burada bulunan mazgalları izleyen ve bu haliyle merak konusu olan köpeğin sırrının çözülebilmesi için itfaiye ekipleri seferber oldu.

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İtfaiye ekipleri, köpeğin izlediği mazgalların bulunduğu caddeye gelerek mazgalları tek tek kaldırdı.

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Özel kameralarla mazgalların içerisini inceleyen itfaiye ekipleri, yaptıkları incelemelerde sıra dışı bir durumla karşılaşmadı.

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Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından itfaiye ekiplerinin mazgalları yeniden yerine yerleştirip caddeden ayrılmasıyla, köpek mazgalları izlemeye devam etti.

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Köpeğin neden mazgalların içerisini izlediği ise hala merak konusu olmaya devam ediyor.

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