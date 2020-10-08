Son dakika haberi: Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın zor anları.. Azerbaycan ve Türkiye'yi karalarken karanlıkta kaldı!
Son dakika haberi.. Azerbaycan - Ermenistan cephe hattındaki sıcak çatışmalar 12. gününe girerken Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Twitter hesabından yaşanan çatışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Aliyev "Ermenilerin tutumu tarihsel yalanlara ve uluslararası hukukun norm ve ilkelerinin ihlallerine dayanırken, bizim tutumumuz uluslararası hukukun norm ve ilkelerine ve tarihi adalete dayanmaktadır" dedi. Paşinyan ise Rus televizyonunda Azerbaycan ve Türkiye'yi karalarken karanlıkta kaldı.
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Twitter hesabından yaşanan çatışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Ermenistan Başbakanı Paşinyan ise canlı yayında Azerbaycan ve Türkiye aleyhine karalama yaparken büyük bir şok yaşadı.
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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan yine Rus medyası üzerinden Azerbaycan ve Türkiye aleyhine propagandalarına devam ettiği sırada elektrikler kesildi. Geçtiğimiz günlerde Putin'in telefonunu açmamasıyla dünya kamuoyuna rezil olan Paşinyan dün Rusya'nın Pervıy 1 kanalına Erivan'daki Başbakanlık Konutu'nda röportaj verdi. Röportajında yine yalanlarına devam eden Paşinyan, Rusça olarak yaptığı konuşmasına devam ederken bir anda konutunun elektrikleri kesildi.
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Paşinyan'ın röportajı sırasında başbakanlık konutunda elektriklerin kesilmesi üzerine birçok kişi bu anları yorumladı. Bazı yorumlara göre Azerbaycan'ın Ermenistan tarafında karşılık vermesinden sonra elektrik şebekeleri ciddi zarar gördü. Bu nedenle Ermenistan'ın birçok bölgesinde aralıklarla elektrik kesintisi yaşanıyor. Bu iddialar dillendirilmeye devam ederken Ermenistan'ın bazı bölgelerinde hala elektrik kesintileri olduğu bilgileri geliyor. (İHA)
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Twitter hesabından yaşanan çatışmalara ilişkin önemli açıklamarda açıklamalarda bulundu.
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Aliyev "Ermenilerin tutumu tarihsel yalanlara ve uluslararası hukukun norm ve ilkelerinin ihlallerine dayanırken, bizim tutumumuz uluslararası hukukun norm ve ilkelerine ve tarihi adalete dayanmaktadır" dedi.
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "AGİT Minsk Grubu eşbaşkanları olan uluslararası toplumun statükonun kabul edilemezliği ve değişmesi konusundaki tüm çağrıları havada kalıyor.
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Ermenilerin tutumu tarihsel yalanlara ve uluslararası hukukun norm ve ilkelerinin ihlallerine dayanırken, bizim tutumumuz uluslararası hukukun norm ve ilkelerine ve tarihi adalete dayanmaktadır.
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Dünya gözlerimizin önünde değişiyor. Bugün, anlaşmazlığın aktif bir aşamada olduğu ve bunu kimin çözme potansiyeline sahip olduğu açıktır. Azerbaycan'ın haysiyet, adalet ve samimiyetiyle saygı duyduğu ülkeler, uzun vadeli barışın teminatı olacaktır" dedi.
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Aliyev, “Ermenistan topraklarından gelen topçu ateşine rağmen Ermenistan topraklarına herhangi bir darbe indirmiyoruz” derken yaşanan süreçte hangi ülkelerin sorunu çözme potansiyeline sahip olduğunu gördüklerini belirterek şu paylaşımı yaptı: "Adaletine güvendiğimiz ve hürmet ettiğimiz ülkeler barışın uzun süreli garantörleri olacaktır." vurgusunu yaptı. (TRT Haber)
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Son dakika haberi.. Azerbaycan - Ermenistan arasındaki sıcak çatışmalar sürerken Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, BBC'nin 'Hard Talk' programına konuk oldu. Paşinyan program boyunca sunucu John Fischer'ın soruları karşısında zor anlar yaşadı.
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Programda sürekli olarak "Dağlık Karabağ Ermenistan'a aittir" propagandasını yineleyen Paşinyan, BBC sunucusu Fischer'ın araya girerek "Uluslararası hukuka göre Ermenistan, 25 yıldan uzun süredir Karabağ ve çevresini işgal ediyor" ifadelerini kullanması üzerine ne cevap vereceğini bilemedi.
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Fischer'ın "Uluslararası hukuka tekrar bakın" diyerek diretmesi üzerine de, "Böyle bir uluslararası hukuk yok" cümlesini kurarak kendini zor durumda bıraktı.
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CEVAP VERMEK İSTEMEDİ
Programın sunucusu John Fischer, Paşinyan'a Ermenistan'ın hangi tavizlere hazır olduğunu ve Dağlık Karabağ ve çevresindeki bölgeleri terk edip etmeyeceklerini sordu. Paşinyan'ın cevabı ise şoke etti. Başbakan cevap vermekten kaçınarak bu konuyla ilgili uzun müzakerelerin sürdüğünü ifade etti.
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"TAVİZ VERMEYE HAZIRIZ" DEMİŞTİ
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Bakü yönetiminin de karşılık vermesi halinde taviz vermeye hazır olduklarını söylemişti.
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Paşinyan, “Anlaşmazlıklar karşılıklı tavizlerle çözülmeli” diyerek: “Dağlık Karabağ ve Ermenistan, Azerbaycan’ın vermeye hazır olduğu tavizlere karşılık vermeye hazır.” ifadelerini kullanmıştı. Paşinyan ayrıca, gerekmesi halinde Rusya’nın ikili anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini yerine getirerek, kendilerini savunacağına emin olduklarını belirtmişti.
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ERMENİSTAN'DAN FLAŞ KARAR: ULUSAL GÜVENLİK SERVİSİ BAŞKANI GÖREVDEN ALINDI!
Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi Başkanı Argişti Kryamyan, Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan tarafından imzalanan kararnameyle görevden alındı.
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Ermenistan Cumhurbaşkanlığı sitesinde yer alan kararnameye göre, Başbakan Nikol Paşinyan’ın teklifi üzerine Kryamyan’ın görevden alınmasına karar verildi. Kararnamede, Kryamyan’ın görevden alınma nedenine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
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Azerbaycan ordusunun Ermenistan’ın işgal ettiği Karabağ’da yürüttüğü başarılı askeri operasyonlar sonucunda çok sayıda yerleşim yeri işgalden kurtarılmıştı.
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MÜJDEYİ HÜRRİYET'E VERDİ
Azerbaycan Savunma Bakanlığı Uluslararası Askeri İşbirliği Departmanı’nın başında bulunan General Hüseyin Mahmudov, gelinen noktayı Hürriyet’ten Fevzi Kızılkoyun'a anlattı...
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“Ordumuz çok sayıda cephede ilerlemeye devam ediyor. İlk önce düşman ateş noktalarını bertaraf ediyoruz. Bu kapsamda da bugüne kadar 250 tank, zırhlı araç, 270 top ile füze sistemi, 60 hava savunma sistemi, 11 komuta yönetim gözlem mıntıkası ve yaklaşık 150 askeri kamyon ve araç, 7 mühimmat deposu, 10 komuta merkezi, bir S-300 hava savunma sistemini imha ettik.
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27 YER KURTARDIK
"Ordumuz şu ana kadar 25 km ilerleme sağladı. İşgal altındaki 27 yerleşim yerini geri aldık. Ermenistan ordusu, cephede bize karşı duramadı. Çok sayıda mevziyi bırakıp kaçtılar. Azerbaycan, işgal altındaki topraklarını almak için savaşıyor. Öz toprağımız, öz vatanımız için savaşıyoruz."
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"Herkes böyle bilsin. Ordumuz çok sayıda cephede ilerlemeye devam ediyor. Karabağ’da işgal altındaki tüm topraklarımızı alana kadar durmayacağız. Öz topraklarımızı azat etmeye, zafere az kaldı.”
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SİHA’LAR BİZE GÜÇ KATTI
General Mahmudov, cephedeki başarılarına Türk İHA ve SİHA’larının katkısının büyük olduğunu söylüyor: “Türkiye’den satın aldığımız ve Azerbaycan ordusunun envanterine giren İHA ve SİHA’lar bize büyük güç kattı. Çatışma alanında ordumuzun kabiliyetini arttırdı. Hava savunma sistemimize büyük katkısı oldu.”
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SADECE ERMENİLERLE DEĞİL, PKK’LILARLA DA SAVAŞIYORUZ
General Mahmudov, PKK’lı teröristlerin Ermenistan saflarında çatıştığı iddiasını doğruluyor: “Azerbaycan ordusu sadece işgalci Ermenistan ile değil, cepheye Libya’dan, Suriye’den taşıdıkları terör örgütleriyle de savaşıyor. Kimi getirirlerse getirsinler, kimden destek alıyorlarsa alsınlar Azerbaycan ordusunu durduramayacaklar."
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"Ermenistan bölgeyi terör yuvası yapmak istiyor, buna izin vermeyeceğiz. Ermenistan askerlerini de onlara desteğe gelen terör örgütlerini de Karabağ’dan temizleyeceğiz.”
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MİSKET BOMBASI ATMIŞLAR
Ermenistan ordusu, Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattına saldırdı. Bölgede incelemelerde bulunan yetkililer, yaptıkları açıklamada petrol boru hattının yakınına Ermenistan güçlerinin misket bombası attığını, boru hattının hasar almadığını söyledi.
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Roketin içinde irili ufaklı 300 bombanın bulunduğu, iki bombanın patladığı, patlamayan 298 bombanın tek tek imha edileceği bilgileri paylaşıldı. 107 ülkenin onayıyla 2010’da kullanımı yasaklanan misket bombası, bomba içinde bomba olarak biliniyor. İnfilak edince içindeki yüzlerce misket büyüklüğünde bombacık etrafa saçılarak peşi sıra patlıyor ve en çok zararı çocuklara veriyor.
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‘BORU HATTINA SALDIRI PROVOKASYON’
Ermenistan önceki gece Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattına saldırdı. General Mahmudov, Ermenistan’ın bu hareketlerle provokasyon peşinde olduğunu söylüyor: “Ermenistan ordusu, Azerbaycan karşısında cephede duramadı. Büyük kayıplar verdi. Cephede mağlup olan, mevzilerini, silahlarını bırakarak kaçan Ermenistan ordusu şimdi provokasyon peşinde."
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Önce sivillerin, masum insanların yaşadığı yerleşim yerlerini vurdular. Cephe hattından 100 km içerde olan şehirler Gence, Mingeçevir’e füze attılar. Enerji santralını hedef aldılar, şimdi de Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattına saldırıyorlar. Cephede kaybeden Ermenistan, bunlarla provokasyon arayışında."
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"Sıkışan, çaresiz kalan Ermenistan bu provokasyonlarıyla 3’üncü ülkeleri de savaşa dahil etmek istiyor. Bu provokasyonlara gelmeyeceğiz, cephede aldığımız ve alacağımız başarılarla bu provokasyonları boşa çıkaracağız.”
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Aliyev: "Sorun, Azerbaycan ile Ermenistan dışına çıkamaz"
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarına saldırarak başka ülkeleri savaşa çekmeye çalıştığını belirterek, "Böyle bir yaklaşım kabul edilemez. Sorun, Azerbaycan ve Ermenistan dışına çıkamaz." dedi.
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Aliyev, Rus 1 Kanalına verdiği röportajda, Ermenistan saldırıları nedeniyle Azerbaycan’ın Karabağ bölgesinde başlayan çatışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu.
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Azerbaycan ve Ermenistan’ın müzakere sürecini yeniden başlatması olasılığını değerlendiren Aliyev, bunun için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) Dağlık Karabağ ile ilgili kararlarının uygulanması gerektiğini vurguladı.
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Aliyev, "Ermenistan tarafı bu kararları uygulamıyor, görmezden geliyor ve süreci her şekilde dondurmaya çalışıyor. Ermenistan, BMGK’nin kararlarını uyguladığında ve işgal edilen topraklardan çekildiğinde, iki taraf kısa zamanda Kafkasya’da barışı sağlayacak anlaşmaya varabilir." değerlendirmesinde bulundu.
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AGİT Minsk Grubu eş başkanları dahil uluslararası toplumun Dağlık Karabağ meselesine ilişkin statükonun kabul edilemez olduğu yönünde daha önce açıklama yaptıklarına dikkati çeken Aliyev, şöyle devam etti:
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"Bu açıklamalar havada kalıyor. Bu yüzden pozisyonumuz uluslararası hukuk norm ve prensiplerine ve tarihi adalete dayalıdır. Ermenistan’ın pozisyonu ise tarihi yalan ve uluslararası hukuk ihlaline dayalıdır."
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Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarına saldırarak, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) üye ülkeleri ve Avrupa ülkelerini savaşa çekmeye çalıştığına belirten Aliyev, "Böyle bir yaklaşım kabul edilemez. Sorun, Azerbaycan ve Ermenistan dışına çıkamaz." dedi.
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Aliyev, meselenin Ermenistan topraklarıyla ilgili olmadığını vurgulayarak, "Ermenistan ordusunun saldırılarına rağmen, Ermenistan topraklarına saldırı düzenlemiyoruz, Ermenistan tarafına geçmiyoruz. Aslında bunun için tüm imkanlara sahibiz." ifadelerini kullandı.
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Karabağ'da askeri eylemlerin sonlandırılmasıyla müzakere sürecini yeniden başlatmaya hazır olduklarını dile getiren Aliyev, Türkiye'nin Karabağ meselesi çözüm sürecine dahil olabileceğini söyledi.
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Aliyev, "Türkiye, büyük bir ülke ve Güney Kafkasya'daki komşumuz olarak, çatışmaların sona ermesi ardından ara buluculuk sürecinde yer alma hakkına sahip." diye konuştu.
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Müzakere sürecinde yaklaşık 30 yıl herhangi bir sonuç elde edilmediğine de dikkati çeken Aliyev, şunları kaydetti:
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"Bölgede olumlu etkileri olacak ve barışın sağlanması ve iş birliğinin geliştirilmesi için gerginliği azaltacak ülkeler önemli. Bu ülkelerin de Türkiye ve Rusya olduğunu düşünüyorum."
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Azerbaycan ordusu Ermenistan'ın 250 tank ve zırhlı aracını imha etti
Azerbaycan ordusu, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda, Ermenistan ordusunun 250 tank ve zırhlı aracını imha etti.
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Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasına göre, Azerbaycan ordusu ilerlemesini sürdürerek bazı mevzileri Ermenistan güçlerinden temizledi.
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Çok sayıda Ermenistan askeri etkisiz hale getirildi, teçhizat ve silahları imha edildi.
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Açıklamada, şunlar kaydedildi:"Azerbaycan ordusu 27 Eylül-7 Ekim'de Ermenistan'ın 250 tank ve zırhlı aracını, 270 top ve füze sistemini, 60 hava savunma sistemini, 11 komuta yönetim ve gözlem mıntıkasını, 8 mühimmat deposunu, yaklaşık 150 askeri kamyon ve aracını, bir S-300 sistemini imha etti."
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Azerbaycan Ermenistan'ın, Yevlah kentine ikinci füze saldırısını engelledi
Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın ikinci defa uzun menzilli füzelerle hedef almak istediği Yevlah kentine saldırıyı, savunma sistemiyle engelledi.
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AA ekibinin, Ermenistan ordusunun dün akşam Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattına yönelik gerçekleştirdiği ilk füze saldırısında patlamayan misket bombasını görüntülediği sırada ikinci bir hava saldırısı yapıldı.
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Saldırı gerçekleşmeden önce boru hattı civarında Azerbaycan'a ait Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) görüldü.
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SİHA hareketliliğinden kısa bir süre sonra Azerbaycan'a ait hava savunma sistemi, Ermenistan tarafından gelen füzeyi bertaraf etti.
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AA muhabirine konuşan olay yerindeki Azerbaycanlı güvenlik yetkilileri, füzenin Ermenistan'ın saldırısının engellenmesi için ateşlendiğini söyledi.
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Ermenistan, çatışmaların başlangıcından bu yana ilk defa dün gece Yevlah kentini hedef almıştı.