Son dakika haberi: Dünyayı böyle uyardı: Risk çok büyük, hazırlıklı olmamız lazım

Tsinghua Üniversitesi ve Pekin Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir ankette, yaklaşık 1000 küçük ve orta ölçekli firmanın sadece %34'ü mevcut nakit akışında bir ay boyunca hayatta kalabileceklerini söyledi. Bu firmaların üçte biri iki ay dayanabileceğini, %18'i ise üç ay dayanabileceğini ifade etti.Pekin merkezli Zhongyuan Bank'ın baş ekonomisti Wang Jun, konuyla ilgili “Büyük işten çıkarmalar olabilir” dedi.