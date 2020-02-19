Son dakika haberi: Dünyayı böyle uyardı: Risk çok büyük, hazırlıklı olmamız lazım
Dünyayı tedirgin eden coronavirüs salgınında son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor... Birçok ülkenin tahliye operasyonu sürüyor. Çin'i bekleyen ikinci felaket... Coronavirüs hakkında bu zamana kadar yapılan en geniş çaplı çalışma yayınlandı. Japonya'da karantina altına alınan gemiyle ilgili son durum paylaşıldı. Çin'de baskıcı yönetim devam ediyor... İlk kez bir başhekim hayatını kaybetti! BM'den korkutan açıklama geldi
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Virüs, hızla yayılmaya devam ederken ölü sayısı giderek artıyor...
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BBC tarafından yapılan keşifte, Çin'de ortaya çıkan virüsün farklı bir kaynaktan çıkmış olabileceğine dair bilgiler ortaya çıktı. İşte coronavirüs ile ilgili tüm gelişmeler...
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SON RAKAMLAR
Coronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 1.875'e çıktı. Dünya genelinde 73.451 kişide virüs vakasına rastlandı. Hastalığa yakalanıp kurtulanların sayısı ise 13.147'ye yükseldi.
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ÖLÜM ORANLARI
Bugün açıklanan rapora göre, hastalığa yakalananlar arasındaki ölüm vakalarının oranı ülkenin diğer bölgelerinde yüzde 0,4 iken Hubei eyaletinde yüzde 2,9'a yükseliyor. Ortalaması alındığında ülke genelinde koronavirüse yakalananların ölüm oranı yüzde 2,3 olarak belirlendi.
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Çin hükümetince hazırlatılan araştırma, 11 Şubat itibarıyla saptanmış 44 bini aşkın Covid-19 vakasını değerlendiriyor.
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Sonuçlar salgına yol açan virüsün özellikleri, yayılma hızı ve yolları hakkında yapılan saptamaları büyük ölçüde doğrularken, tam olarak 44 bin 672 vaka hakkındaki bütün detayları içeriyor.
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Bu vakaların yüzde 80,9'unun hastalar tarafından hafif atlatıldığı, yüzde 13,8'inin ağır ve yalnızca yüzde 4,7'sinin çok ağır geçtiği tespit edildi. Genel olarak hastalığa yakalananlar arasında ölüm oranı düşük kalırken, 80 yaş ve üzerindeki hastalarda ölüm riskinin çok yükseldiği görüldü.
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Hastalığın kadın ve erkekleri de farklı etkilediği anlaşılıyor. Araştırma, erkeklerde ölüm oranının yüzde 2,8 kadınlarda ise yüzde 1,7 olduğunu ortaya koydu.
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Araştırma ayrıca virüsü aldığı sırada başka bir hastalığı olan kişilerin de ölüm riskinin yükseldiğini tespit etti. Bu konuda en riskli grup kalp rahatsızlıkları olanlar. Onları diyabet hastaları, solunum yolları hastaları ve hipertansiyonu olanlar izliyor.
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Beklenebileceği gibi sağlık personelinin de risk grubu olduğu saptanıyor. Araştırmanın kapsadığı son gün olan 11 Şubat itibariyle 3 bini aşkın sağlık personelinin hastalığa yakalandığı ve bunlardan 5'inin öldüğü kaydedildi.
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13 Şubat itibariyle Çin tanı konmuş hasta kriterini daha önce "doğrulanmış vakalar"dan ayrı tutulan "teşhis konmuş vakalar"ı da katarak genişletti.
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Çin'de yapılan araştırma geleceğe de bakıyor ve "salgının belirtilerinin görülüş eğrisinin" 23 ila 26 Ocak tarihlerinde zirve yaptığını ve 11 Şubat'tan itibaren de düşüşe geçtiğini kaydediyor.
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Araştırma, salgının hızındaki genel yavaşlamanın, bazı kentlerde uygulanan tecrit politikası, bilgilendirme ve her alanda teyakkuza geçilerek oluşturulan hızlı müdahalelerin işe yaradığına işaret ettiği sonucuna varıyor.
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Fakat, araştırmayı yürüten uzmanlar, karantinanın hafifletilmesiyle insanların yavaş yavaş normal hayatlarına dönmeleriyle hastalığın bir daha canlanma tehlikesine karşı da hazırlıklı olmak gerektiği uyarısında bulunuyorlar.
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LÜKS YOLCU GEMİLERİNDE SON DURUM
Virüs, hastalığın ortaya çıktığı kesinleşen iki lüks yolcu gemisi yoluyla Çin dışındaki ülkelere de yayıldı. Diamond Princess adlı yolcu gemisi 3 Şubat tarihinde, Hong Kong'lu bir kişide hastalığın teşhis edilmesi ardından Japonya'nın Yokohama limanında karantinaya alındı. Karantina sürecinde gemide bulunan 3700 yolcu ve mürettebattan 450'sinde hastalık ortaya çıktı.
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Bugün Güney Kore de Çin'deki vatandaşlarını tahliye eden ülkelere katılıyor. Daha önce Kanada, ABD, Avustralya, Türkiye, İngiltere, İsrail gibi bir çok ülke yolcularını Çin'den tahliye etmişti.
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MS Westerdam adlı bir diğer yolcu gemisi ise içinde virüs taşıyan hastalar olabileceği endişesiyle Asya'da birçok limandan geri çevrildi. Sonunda gemide hiç kimse hastalanmayınca Kamboçya'nın Sihanoukville Limanı'na demirlemesine izin verildi. Karantina uygulanmadı ve gemiden inen yolcular bizzat Kamboçya Başbakanı Hun Sen tarafından karşılandı.
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Ne var ki günler sonra bu geminin yolcularından bir kadının Malezya'ya gittiği ve burada hastalandığı ortaya çıktı. Şimdi sadece Malezya ve Tayland değil ABD ve Kanada'ya kadar bir çok farklı ülkeye yayılmış olabilecekleri düşünülen yolcuların izinin sürülmesine çalışılıyor. Birçok ülke bu geminin yolcularına giriş izni vermeyeceğini açıkladı.
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Şu anda MS Westerdam gemisinde halen 255 yolcu ve 747 mürettebat var. 400'den fazla yolcu ise Kamboçya'nın başkenti Phnom Penh'deki bir otelde test sonuçlarını bekliyor.
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BM'DEN KORKUTAN AÇIKLAMA
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyanın çeşitli ülkelerine yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sağlık sistemi zayıf ülkelere sıçramasından endişe ettiğini söyledi.
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Pakistan-Hindistan sınırındaki Kartarpur Darbar Sahib Sih tapınağını ziyaret eden Guterres, burada yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınındaki durumun şu an için kontrol altında olduğunu söyledi.
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Guterres, salgının sağlık sistemi gelişmemiş Afrika kıtasındaki ülkeler gibi ülkelere sıçramasından endişe duyduğunu dile getirerek, "Risk çok büyük ve dünya olarak buna hazır olmamız lazım. Dünya Sağlık Örgütü, böyle bir gelişme olduğunda nasıl müdahale etmesi gerektiği üzerinde çalışıyor." ifadesini kullandı.
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VİRÜS NEREDEN YAYILDI?
Yeni koronavirüs tanısı konan ilk hastanın, Pekinli yetkililerin salgının başladığını söylediği Wuhan'daki bir gıda pazarıyla bağlantısı olmayan, yatağa bağlı bir emekli olduğu bildirildi. BBC tarafından yapılan keşifte, Çin'de ortaya çıkan virüsün farklı bir kaynaktan çıkmış olabileceğine dair birtakım bilgiler ortaya koydu.
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Kullanıcılar virüsün gizemli bir laboratuvardan geldiğini öne sürdükten sonra Çin sosyal medyasının merkezi haline geldi. Pekinli uzmanlar, ölümcül koronavirüs salgınının Wuhan'daki Huanan Deniz Ürünleri Toptan Satış Pazarında başladığını iddia ediyorlar. Virüsün, gıda olarak satılan vahşi yaşam yoluyla insanlara geçtiğine inanıyorlar.
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İlk koronavirüs hastası, Pekinli yetkililerin salgının başladığını söylediği Wuhan'daki bir gıda pazarıyla bağlantısı olmayan, yatağa bağlı bir emekli olduğu ortaya çıktı. Yukarıdaki dosya fotoğrafında, bir sağlık personeli, 24 Ocak'ta Wuhan'daki bir hastanedeki bir hastaya bakıyor.
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Bu hasta 1 Aralık'ta hastalandı. Çinli yetkililerin ilk davanın ortaya çıktığını söylediği tarihten bir hafta önce, ve söz konusu pazarda bulunmadığı da ortaya kondu. Resmi olarak COVID-19 olarak bilinen virüs, Wuhan'da ortaya çıkmasından bu yana dünya çapında en az 1.873 kişiyi öldürdü ve 73.330'dan fazla enfekte kişi olduğu saptandı.
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Wuhan Belediye Sağlık Komisyonu tarafından yayınlanan kamuya açıklamasına göre, ilk koronavirüs hastası 8 Aralık'ta ortaya çıktı ve ilk hastaların çoğu deniz ürünleri pazarıyla ilişkilendirildi.
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Ancak BBC, 'hasta sıfırı' (patient zero) olarak da bilinen ilk hastanın 70'li yaşlarında inme nedeniyle yatağa bağlı olan ve bunama sorunu olan bir emekli olduğunu bildirdi. İsimsiz adam 1 Aralık'ta yetkililerin iddialarından bir hafta önce hastalandı ve hastalanmadan önce deniz ürünleri pazarına gitmemişti.
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Wuhan'ın Jinyintan Hastanesi'nin yoğun bakım ünitelerinden bir müdür olan Prof Wu Wenjuan, dün haber çıkışında, emekliye sağlık durumu nedeniyle evde kalmak zorunda olduğunu ve Huanan ile hiçbir bağlantısı olmadığını söyledi.
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Ayrıca hakemli bir tıp dergisi olan Lancet'te yayınlanan daha önceki bir çalışma, ilk dört koronavirüs hastasından üçünün Wuhan'daki deniz ürünleri pazarıyla hiçbir bağlantısı olmadığını ortaya koydu. Ekip, 1 Aralık ile 2 Ocak arasında hastalanan ilk 41 koronavirüs hastasını araştırdı ve 41 hastanın 14'ünün balık pazarına bağlı olmadığını keşfetti.
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Özellikle, 1 Aralık ile 11 Aralık arasında tedavi edilen ilk dört vaka arasında sadece bir tanesinin balık pazarı ile bağlantısı olduğu raporda belirtildi. Çin sağlık görevlileri ise bu çalışma hakkında henüz kamuoyuna bir açıklama yapmadı.
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ENDONEZYA ZORDA
Endonezya’da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Çin'den ham madde tedariki yapılamaması endüstriyel faaliyetlere zarar vermeye başladı.
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Jakarta Post gazetesinin haberine göre, Riau Adaları'nda Batam bölgesindeki sanayi tesisinde 68 fabrikadan 34'ü, tamamen Çin'den gelen ham maddelerle üretim yapıyor.
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Batamindo Organize Sanayi Bölgesi Genel Direktörü Mook Sooi Wah, fabrikaların ay sonuna yetecek kadar tedariki olduğunu belirterek, “Fabrikaların sadece iki seçeneği var. Başka ülkelerden alternatif tedarikçilerle üretimlere devam edilecek ya da üretim tamamen duracak.” diye konuştu.
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Bölgelerindeki üretimin yaklaşık yüzde 70'inin Çin'den gelen ham maddelere bağlı olduğunu ifade eden Wah, yaşanan krizin Batam’daki sanayi faaliyetlerini önemli ölçüde olumsuz etkileyeceğini kaydetti. Wah ayrıca birkaç hafta önce elektronik üretimi yapan bazı fabrikaların mevcut sorundan dolayı faaliyetini durdurduğunu sözlerine ekledi.
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KARANTİNA SÜRESİNİN NE ZAMAN BİTECEĞİ NET DEĞİL
AA muhabirine açıklamalarda bulunan Yokohama limanındaki yetkililer, gemideki karantina süresinin 19 Şubat'ta biteceği konuşulsa da bu durumun henüz netlik kazanmadığını vurguladı. Basında çıkan haberlerde ise gemideki yolcuların 14 günlük karantina süresinin dolduğuna işaret edilirken, virüs tespit edilmeyen yolcuların yarından itibaren gemiden tahliyesine başlanacağı, virüs taraması pozitif çıkan yolcuların ise hastanelerde tedavi altına alınacağını belirtildi.
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JAPONYA, VİRÜSÜN EN FAZLA GÖRÜLDÜĞÜ İKİNCİ ÜLKE
Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede kesinleşen Kovid-19 vaka sayısı 11 bin 741'inin durumu ciddi olmak üzere 72 bin 436’ya çıkarken, Japonya; Çin dışında en fazla vakanın görüldüğü ülke olarak ön plana çıkıyor. Japonya Sağlık Bakanlığı, dünkü açıklamasında, ülkede 91 kişide daha koronavirüsün tespit edildiğini böylece vaka sayısının 510'a çıktığını duyurmuştu. Açıklamada, Japonya'daki vakaların 454'ünün Yokohama'daki gemide bulunduğu belirtilmişti.
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AKTİVİST TUTUKLANDI
Çin'de Devlet Başkanı Şi Cinping'i yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele konusunda eleştiren bir aktivist tutuklandı. Uluslararası Af Örgütünün Çin Uzmanı Patrick Poon, aralık ayında Şiamın'da insan hakları eylemcilerinin bir toplantısına katıldıktan ve Şi'nin Kovid-19 krizini ele alış biçimini eleştirdikten sonra Çinli yetkililer tarafından aranan hukukçu Şü Cıyong'un cumartesi günü tutuklandığını açıkladı.
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Poon, "Çin'in koronavirüsle savaşının, tüm muhalif sesleri susturma kampanyasına dönüştüğünü" belirterek Şü'nün, "Şiamın'daki toplantıya katıldığı için soruşturmayla hedef alınan, gözaltında kötü muamele ve işkenceye uğrama ihtimaliyle karşı karşıya olan çok sayıda kişi arasına katıldığını" savundu.
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Açıklamada, Şü ve meslektaşlarının hiçbir suç işlemedikleri, Çinli yetkililerin bu kişileri derhal ve koşulsuz serbest bırakması gerektiği ifade edildi. Şü, 4 Şubat'ta ABD ile yaşanan ticaret savaşı, Hong Kong'daki demokrasi yanlısı gösteriler ve Kovid-19 salgını dahil bir dizi meseleden ötürü liderliğini eleştirdiği Şi'nin görevinden ayrılması çağrısı yaptığı bir makale yayımlamıştı.
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Çin'de üst düzey yetkililerin daha şeffaf olması çağrısıyla "Yeni Vatandaşlar Hareketi"ne öncülük eden Şü Cıyong, "yasa dışı toplantı" organize etmek suçundan 2013-2017 yıllarında cezaevinde yatmıştı. Kovid-19 salgını tehlikesine ilk kez dikkati çeken ve bu konuda sosyal medyada yaptığı paylaşımın ardından hakkında "dedikodu yaymak" suçlamasıyla soruşturma başlatılan Çinli doktor Li Wenliang, 6 Şubat'ta Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmişti. Doktorun ölümü sosyal medyada tepkilere yol açmıştı.
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ABD VATANDAŞLARINI KARANTİNAYA ALDI
Amerikalı sağlık yetkilileri, Japonya'nın başkenti Tokyo yakınındaki Yokohama Limanı'nda 4 Şubat'ta karantinaya alınan, 3 bin 500'den fazla kişinin bulunduğu "Diamond Princess" adlı yolcu gemisinden çıkan 328 ABD vatandaşını taşıyan uçakların, California eyaletindeki Travis Hava Üssü'ne ve Texas eyaletine bağlı San Antonio şehrindeki Lackland Hava Üssü'ne indiğini bildirdi. Yetkililer, tahliye edilenlerin 14 gün boyunca bu üslerde kurulan karantina merkezlerinde tutulacağını açıkladı.
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Travis Hava Üssü'ne getirilenlerin, Çin'den bu ay başında getirilen ve üsteki bir otelde konaklatılan 200'den fazla kişiden farklı bir yere yerleştirileceğini söyleyen yetkililer, üsteki havacıların karantinadakilerle teması olmayacağını belirtti.
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Ülkelerine gelen 328 ABD vatandaşı, 4 Şubat'tan bu yana yolcu gemisinde karantinadalardı ancak ABD'ye gelmeleriyle bu 14 günlük karantina süreci yeniden başladı. ABD Dışişleri ve Sağlık Bakanlığı tarafından dün yapılan ortak açıklamada, "Diamond Princess"taki 300'den fazla ABD vatandaşı ile ailelerinin Amerikalı sağlık personeli tarafından muayene edildiği, virüs belirtisi görülmediği ve uçuş için uygun olduğu ifade edilmişti.
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Gemiden inen ABD'lilerden 14'ünün sonuçlarının pozitif çıktığına ilişkin yetkililerin bilgilendirildiği belirtilen açıklamada, bu kişilerin uçakta diğer yolculardan ayrı bir bölümde tecrit edilerek uçabileceğine karar verildiği kaydedilmişti.
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İLK KEZ BAŞHEKİM VİRÜSTEN ÖLDÜ
Çin’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ortaya çıktığı Vuhan kentinde mücadele eden Başhekim Liu Cıming, virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.
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China Daily gazetesinin haberinde, Başhekim Liu Cıming'ın hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'dan ölen sağlık personelinin sayısının 7’ye çıktığı, Liu’nun salgınla mücadele için tahsis edilen Vuhan Vuçang Hastanesinde çalıştığı ve sinir cerrahisi alanında ülkenin bilinen uzmanlarından olduğu belirtildi.
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Ülkede cuma günü yapılan açıklamada, Kovid-19’a yakalanan sağlık personeli sayısı 1716 olarak verilmişti. Vuhan’a gönderilen sağlık personeli sayısı, askeri birliklerden katılanlar dahil 30 bini geçmişti.
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RUSYA ÇİN VATANDAŞLARINI ÜLKEYE SOKMAYACAK
Reuters'in geçtiği habere göre, Rusya, 20 Şubat itibarıyla Çin vatandaşlarının ülkeye girişinin yasaklanacağını açıkladı. Rusya’daki Corona virüsü vakalarını inceleyen ekiple toplantı yapan Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, 20 Şubat’tan itibaren çalışma, eğitim ve turizm amaçlı Rusya’ya gelen Çin uyruklu kişilerin ülkeye giremeyeceklerini açıkladı.
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Rusya, Corona virüsünün yayılması nedeniyle 3 Şubat 2020 tarihinden itibaren Çin ile tüm demiryolu seferlerini askıya almıştı. Kararın ardından Çin ile 4 bin 300 kilometrelik bir kara sınırına sahip olan Rusya, sınırlarını kapatmış ve uçak seferlerini de durdurmuştu.
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Corona virüsüne ilişkin geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Rusya Sağlık Bakanı Mikhail Murashko, “Günümüzde bir aşı geliştirme süreci kısa bir süre değildir. Bir aşı en az 8 ile 10 ay arasında bir sürede geliştirilir, bu klinik testler olmadan ilk aşamasıdır” demişti.
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Corona virüs salgını sebebiyle büyük rağbet gören yüz maskelerinin ve birçok ilacın fiyatlarını artıran eczanelerin ruhsatlarının iptal edilmesi talimatını vermişti.
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EKONOMİK SIKINTI
İşsizlikteki hızlı artış Çin'in istikrar takıntılı liderleri için büyük bir sorun oluşturabilir. Şuan için dünyanın en büyük ikinci ekonomisindeki büyüme oranı son 30 yılın en düşük seviyesinde seyrediyor bile.
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Tsinghua Üniversitesi ve Pekin Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir ankette, yaklaşık 1000 küçük ve orta ölçekli firmanın sadece %34'ü mevcut nakit akışında bir ay boyunca hayatta kalabileceklerini söyledi. Bu firmaların üçte biri iki ay dayanabileceğini, %18'i ise üç ay dayanabileceğini ifade etti.Pekin merkezli Zhongyuan Bank'ın baş ekonomisti Wang Jun, konuyla ilgili “Büyük işten çıkarmalar olabilir” dedi.
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2002 ve 2003 yıllarında Şiddetli Akut Solunum Sendromu'nun (SARS) patlak vermesine atıfta bulunarak, “Mevcut durumu SARS yerine küresel krizle karşılaştırmanın daha uygun olduğunu düşünüyorum” diyerek salgını bir etki faktörü görmekten kaçındı.
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Geçen hafta kabine, büyük ölçekli işten çıkarmaları önleme sözü vererek, yerel yönetimlere işsizlik sigortası ve benzeri fonlardan yararlanarak, işleri istikrara kavuşturmaya yardım etmelerini söyledi.