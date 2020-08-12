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Hürriyet
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Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler-AA-BBC Türkçe/ Fotoğraflar: Reuters, AP, AFP
Haber Giriş: 12 Ağustos 2020 - 07:00,

Son dakika haberi: Dünyaya duyurdular... Rusya tartışmalı aşının üretimine başladı!

Rusya hafta başında dünyada bir ilki başardı ve ilk koronavirüs aşısını tescilledi. Putin'in duyurduğu bu gelişme dünyayı sarstı ve aşıya karşı eleştiriler peşi sıra geldi. Koronavirüs aşısının fiyatının da belli olduğu Rusya'dan aşıyla ilgili flaş bir son dakika haberi geldi. İlk siparişini alan aşının üretimine başlandığı az önce duyuruldu!

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Rusya'nın geliştirdiği tartışmalı Covid-19 aşısıyla ilgili flaş bir son dakika gelişmesi yaşandı. Reuters'ın son dakika olarak duyurduğu habere göre aşı üretimine başlandı.

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Moscow'daki Gamaleya Enstitüsünde geliştirilen koronavirüs aşısının üretimine bugün itibarıyla başlandığı Rusya Sağlık Bakanlığı tarafından duyuruldu. Bakanlık tarafından üretimin bu ay sonunda biteceği iddia edildi.

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Rusya'nın ilk koronavirüs aşısını geliştirdiği haber dünya gündeminde ilk sıradaki yerini korumaya devam ediyor.

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Başta DSÖ olmak üzere dünyanın birçok ülkesi Rusya'nın açıkladığı aşı haberine temkinli yaklaşmış, aşının tam olarak hazır olmasının mümkün olamayacağı yönündeki şüphelerini dile getirmişti. Bugünse Rus aşısıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

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Ajansların son dakika olarak geçtiği habere göre Rusya'nın aşısı için ilk talip ortaya çıktı; Vietnam aşı için ilk siparişi veren ülke oldu!

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Vietnam devlet televizyonunun duyurduğuna göre ülke Rusya'dan aşıyı ilk satın alacak ülke olarak sipariş verdi.

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Vietnam'dan yapılan açıklamaya göre ülkede bir yandan koronavirüs aşısı geliştirmek için yapılan çalışmalar da devam edecek.

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Ülkede yayınlanan Tuoi Tre gazetesinin haberine göre Vietnam Rusya'dan 50-150 milyon doz tutarında aşı alacak. Bu miktarın bir kısmının Rusya tarafından bağışlanacağı, bir kısmının parasının da Vietnam tarafından karşılanacağı belirtiliyor.

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Aşıların Vietnam'a ne zaman gönderileceği sorusunun yanıtı ise şu an için belli değil. Vietnam, koronavirüs salgınıyla aldığı tedbirler sayesinde iyi mücadele etmiş ancak ülkenin turizm bölgesi Danang'da görülmeye başlanan yeni vakalar yüzünden alarm verilmişti.

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Vietnam Sağlık Bakanlığı da yaptığı açıklamada ülkenin kendi geliştireceği aşının 2021 yılı sonunda hazır olacağını duyurmuştu.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin koronavirüs aşısı ile ilgili çok kritik açıklamalarda bulundu ve ülkesinin ilk Covid-19 aşısını geliştirdiğini dünyaya duyurdu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova Gamaleya Enstitüsü tarafından yapılan ve 2 aydan kısa süren insan denemelerinin ardından dünyanın ilk koronavirüs aşısına sağlık bakanlığının onay verdiğini ve tescillendiğini duyurdu.

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Bu önemli gelişmenin çok çarpıcı bir boyutu daha bulunuyor. Bu onay güvenlik ve etkinlik testleri devam ederken dahi toplu aşılamanın önünü açıyor. Putin kısa sürede elde edilen aşının toplu üretimine geçileceğini de duyurdu. Putin ayrıca kızının da aşılandığını açıkladı.

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Rusya tarafından haber ajanslarına gönderilen son dakika duyurusuyla aşının ilk fotoğrafları da paylaşıldı. Rusya Sağlık Bakanlığı, onaylı koronavirüs aşısının ilk partisinin 2 hafta içerisinde kullanıma hazır olup sunulacağını açıkladı.

14RUSYADA ŞOKE EDEN AŞI İSTİFASI
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RUSYA'DA ŞOKE EDEN AŞI İSTİFASI!

Rusya'nın flaş aşı hamlesinin yarattığı yankı sürerken dünya bugün gelen şok istifa haberiyle sarsıldı. Rusya Sağlık Bakanlığı Etik Komisyonu'nun önemli üyelerinden Profesör Alexander Chucalin, istifa ettiğini açıkladı.

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Chucalin, Sputnik V adı verilen aşıyla ilgili tıpkı batıdan gelen eleştiriler gibi aşının tüm kontrolleri yapılmadan onaylandığını ve bu durumu engelleme çabaları sonuçsuz kalınca Etik Komisyonu'ndaki görevinden istifa ettiğini duyurdu.

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Chuchalin, istifa açıklamasını yaparken aşının arkasında olduğu bilinen iki ismi özellikle işaret etti. Bu isimler aşının geliştirildiği Gamaleya Araştırma Merkezi'nin direktörü Prof. Alexander Gintsburg ve Rus Ordu'sunda albay olarak da görev yapan virolog Prof. Sergey Borisevich.

17TÜM ETİK İLKELER ÇİĞNENDİ
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'TÜM ETİK İLKELER ÇİĞNENDİ!'

Chuchalin açıklamasında bu iki isme gerek Rusya gerekse uluslararası olarak kabul edilmiş kontrol protokollerinin uygulanıp uygulanmadığını sorduğunu ve hayır cevabını aldığını belirtti.

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Chuchalin, bu durumu kabul edemeyeceği bildirerek tıp biliminin en önemli parçası olan 'Hiçbir cana zarar vermeme' etik ilkesinin çiğnendiğini söyledi. Chuchalin ayrıca meslektaşlarının bu tavırları karşısında büyük üzüntü yaşadığını da aktardı.

19AŞI KORONAVİRÜSÜN YAYILIMINI ARTIRABİLİR
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'AŞI KORONAVİRÜSÜN YAYILIMINI ARTIRABİLİR!'

Rusya'nın aşısına çok ağır bir eleştiri de Sibirya'da bulaşıcı virüslerle çalışan bir laboratuvarın eski başkanı Prof. Alexander Chepurnov'dan geldi. Rusya'nın en ünlü virologlarından olan Chepurnov, aşıyla ilgili çok büyük bir tehlikeyi dile getirdi.

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Chepurnov, yaptığı açıklamada aşıda bulunan antikorlarla ilgili çarpıcı bir gerçeğe dikkat çekerek aşıyı kullanmaya başlamadan önce daha çok zaman ve çalışmaya ihtiyaç olduğunun altını çizdi.

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Uzman bilim insanına göre aşılarda yer alan bazı antikorlar virüsü artırarak hastalığı yok etmek yerine daha da güçlenmesine sebep olabilir.

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Chepurnov, Covid-19 için bunun büyük bir tehdit oluşturabileceğini, aşı üzerinde daha fazla çalışma yapılmadan uygulanmasının koronavirüsü artırmak yerine daha da yayabileceği tehlikesini işaret etti.

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Chepurnov'a göre aşıyı geliştiren bilim insanları konunun bu boyutuyla ilgili hiç bir açıklama yapmadıkları gibi herhangi bir bilimsel makale de yayınlamış değiller.

24İNSANLAR ÜZERİNDE DENENEMEZ
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'İNSANLAR ÜZERİNDE DENENEMEZ!'

Rusya Bilimler Akademisi'nden Vladimir Chekhonin de aşının Rus ordusundan askerler üzerinde denenmesinin yanlışlığını belirterek insan deneylerinin yapılmaması gerektiğini, bu durumun Nuremberg Kodu'nu ihlal etmek anlamına geldiğini açıkladı.

25AŞININ FİYATI BELLİ OLDU
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AŞININ FİYATI BELLİ OLDU!

Rusya'dan geliştirilen aşının piyasa fiyatıyla ilgili de bilgi en sonunda geldi.

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Rus yetkililere göre aşı için iki dozluk dış pazardaki piyasa fiyatı 10 dolar olacak.

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Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko da ülkesinin aşısıyla ilgili uluslararası eleştirilere cevap veren bir açıklama yaptı. Mihail Muraşko, eleştirilerin nedeninin "rekabetçilik duygusu" olduğunu savundu.

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Muraşko, eleştirilere şöyle yanıt verdi: "Aşımızın avantajları karşısında rekabet duygusuna kapıldıkları anlaşılan bazı yabancı meslektaşlarımız, bizim tamamen temelsiz bulduğumuz bazı fikirler beyan etmeye çalışıyor."

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Kendisinin de bu aşıyı yaptıracağını belirten Muraşko, "İlk aşılar, gönüllülük esasına göre risk grubundaki doktorlara yapılacak. Bazı doktorların zaten hastalığa karşı bağışıklığı var. Bunların oranı yüzde 20 civarında ve aşıya ihtiyaçları yok" dedi.

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Önceliklerinin Rusya'nın ihtiyacını karşılamak olduğunu belirten Muraşko, aşının ülke dışına da gönderileceğini kaydetti.

31Adı “Sputnik V” oldu
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Adı “Sputnik V” oldu!

Aşının adının “Sputnik V” olacağı ifade edilirken, açıklamada “1957'de Sovyetler Birliği tarafından ilk yapay uydunun başarılı bir şekilde fırlatılması tüm dünyada uzay araştırmalarını harekete geçirdi. Bu atıfla sayesinde aşıya Sputnik V adı verildi” denildi.

32DSÖden ilk açıklama geldi
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DSÖ'den ilk açıklama geldi

Rusya'nın aşı açıklamasına DSÖ'den ilk yorum geldi. DSÖ, "Onay süreci konusunda Rusya otoriteleri ile yakın temas halindeyiz. Aşı süreci oldukça titiz bir şekilde gözden geçirilmeyi gerektiriyor" ifadelerine yer verdi.

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Covid-19 aşısıyla ilgili bu gelişme sevinçle karşılanırken dünyadan uzmanlar aşıya şüpheyle yaklaşıyorlar ve dikkatli olunması konusunda uyarı yapıyorlar.

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CNN International, bu yaşananlar üzerine Rusya'nın aşısıyla ilgili uzman görüşlerine ve yaşanan güvensizliğe yer verdi.

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Uzmanların açıklamasına göre aşı konusundaki bu acele Kremlin'in politik baskılarından kaynaklanıyor. Bu baskının ardında yatan sebep ise Rusya'yı bilimsel gelişmeler konusunda lider ülke gibi gösterme çabası...

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CNN'nin haberine göre Rusya bu aşıyla ilgili olarak hiçbir aşamada açık bir bilgi, süreçle ilgili gelişme ya da aşının etkisi ya da güvenirliğine dair paylaşım yapmadı.

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Bu durum da doğal olarak aşı konusunda uzmanların şüpheye düşmesine ve güvensizlik yaşamasına sebep oluyor.

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Ancak Rusya buna rağmen CNN'e aşıyla en az 20 ülkenin ilgilendiğini ve bazı ABD'li şirketlerin de aşı için hevesli olduğunu belirtti.

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İngiliz sağlık uzmanı Michael Head konuyla ilgili olarak 'Tüm aşıların halka güven vermesi ve etkili bir biçimde kullanılabilmesi için etkisi, güvenirliği ve faydaları konusunda bilgilendirilmesi gerekir. Rusya'nın aşısıyla ilgili olaraksa böyle bir durum söz konusu değil' açıklamasını yaptı.

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Imperial College'den İmmünoloji profesörü Danny Altmann ise aşıyla ilgili kaygılarını şöyle açıkladı: 'Rusya aşının piyasaya sürülüp yaygın olarak kullanılmasından önce 3. aşama klinik deneylerin başarıyla geçildiği bilgisini açıklamalıydı. Aşıyla ilgili yaşanabilecek olumsuz bir durum mevcut şartları daha da kötüye götürecektir. Bu mücadelede hepimiz birlikteyiz.'

41ABDden aşıyla ilgili ilk açıklama geldi
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ABD'den aşıyla ilgili ilk açıklama geldi

ABD Sağlık Bakanı Alex Azar’den, Rusya’nın aşı açıklamasına karşı önemli olanın “ilk aşıyı” bulması değil, önemli olan aşının Amerikan halkı ve dünya için etkili ve güvenli olmasıdır” dedi.

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Azar, şeffaf verilere ihtiyaç olduğunu ve bu verilerin de aşının güvenli ve etkili olduğunu gösteren üçüncü aşama denemelerinden alınması gerektiğini sözlerine ekleyerek, “Bu nedenle Başkan Trump, geliştirilmekte olan tarihi Warp Speed operasyonlarına liderlik ediyor” ifadelerini kullandı.

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ABD Sağlık Bakanı Azar, aralık ayına kadar milyonlarca ve 2021’e kadar ise yüz milyonlarca FDA altın standartlı aşının hazır olacağını dile getirdi.

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Ancak dünyadan gelen bu eleştirilere rağmen Rusya geliştirdiği ilk Covid-19 aşısıyla ilgili güvenli açıklamalar yapmaya devam ediyor.

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Rusya Sağlık Bakanı Mikhail Murashko koronavirüs aşısıyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: 'Yapılan çalışmalar sonunda geliştirdiğimiz Covid-19 aşısının yüksek derecede etkili ve güvenli olduğunu gördük.'

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'Aşının denendiği tüm insanlarda koronavire karşı antikor gelişti ve hiçbirinde antikor oluşumuna ya da başka faktörlere bağlı herhangi bir komplikasyon yaşanmadı.'

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Devlet Başkanı Putin de bugün yaptığı açıklamada aşının kendi kızı üzerinde de denendiğini açıklamıştı.

48DSÖ, Rusyanın aşısı konusunda temkinli
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DSÖ, Rusya'nın aşısı konusunda temkinli

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Rusya'daki yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısı çalışmalarının takip edildiğini bildirerek, virüse karşı verilen mücadelede sürecin hızlandırılmasının aşı güvenliğinden ödün vermek anlamına gelmeyeceği konusunda uyarıda bulundu.

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DSÖ Sözcüsü Tarık Jasarevic, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, herhangi bir ülkedeki Covid-19 aşı adayının DSÖ tarafından onaylanması için klinikte elde edilen verilerin sıkı bir güvenlik incelemesinden geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

50BİLİM KURULU ÜYELERİ NE DEDİ
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BİLİM KURULU ÜYELERİ NE DEDİ?

Rusya’nın açıklamasının ardından Bilim Kurulu üyeleri, aşının Türkiye’de kullanılabilmesi için DSÖ’den onay gerektiğini belirtti. Rusya ile aramızdaki karşılıklı aşı protokolü nedeniyle, onay çıktığında aşının ilk ulaşacağı ülkelerden biri de Türkiye olacak.

51Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz:
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Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz:

DSÖ’nün belirlediği kriterler var. Bir aşının eczanede satışına kadar geçecek aşamalar hayvan deneyi, model hayvan deneyi ve en son insan deneyleridir. Hiçbir araştırma bu kuralların dışına çıkamaz. Ülkemizde de Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği kurallar mevcut. Rusya’nın aşı geliştirme aşamalarını henüz bilmiyoruz. Ancak DSÖ ile temastalar. Onay verildiği takdirde bu mutluluk verici bir durum olacak. Dünyada sekiz farklı aşı geliştirme çalışmaları var umarım hepsi mükemmel şekilde sonuç verir.

52Prof. Dr. Tevfik Özlü:
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Prof. Dr. Tevfik Özlü:

Türkiye Rusya ile aşı konusunda diyalog içinde. Rusya’nın aşıyı bulması iyi bir haber. Ama ayrıntısını henüz bilmiyoruz, yayınlanınca göreceğiz.

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Doç. Sema Kultufan Turan:

Aşının bulunduğu haberi tabii ki mutluluk verici. Şimdi sıra faz çalışmalarını kontrolde. Henüz ayrıntı olmadığı için bilmiyoruz ama aşının ne kadar süre koruyuculuğu olduğunu önümüzdeki dönemde göreceğiz. (Meltem ÖZGENÇ / ANKARA)

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