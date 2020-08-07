Son dakika haberler: Beyrut patlamasında kahramanların son görüntüleri ortaya çıktı.. Vali ağlayarak onları arıyordu..
LübnanBeyrut Limanı'ndaki 'tarihinin en korkunç' patlamasının şokunu yaşıyor. Başkentin merkezindeki limanda salı günü akşam saatlerinde meydana gelen korkunç patlamayla daha önce görülmemiş bir facia yaşandı. Lübnan'a dünyanın her yerinden yardım yağarken patlayan depoya müdahale eden kahraman itfaiyecilerin son fotoğrafları görenlerin yüreklerini yakıyor...
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Beyrut limanında salı günü meydana gelen korkunç patlamanın yankıları sürüyor.
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Patlamaya müdahale etmek isterken hayatını kaybeden kahraman itfaiyecilerin ortaya çıkan son fotoğrafları ise yürekleri yaktı...
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Beyrut limanında salı günü meydana gelen korkunç patlamada en az 145 insan hayatını kaybetti, 5 bin kişi ise yaralandı.
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Patlamanın yarattığı hasar nedeniyle ise 300 bin kişinin evlerini kaybettikleri tahmin ediliyor.
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Lübnanlı yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre 18 liman görevlisi olaydaki ihmalleri yüzünden sorgulanırken bunlardan 16'sı gözaltına alınmış durumda.
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Olayın üzerinden geçen üç günden sonra patlamanın boyutlarının büyüklüğü ve acı bilançosu da yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı.
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Lübnan tarihte görülmemiş bu korkunç olayın yaralarını sarmaya çalışırken bir yandan da kaybettiği canlara ağlıyor.
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Sosyal medyada ortaya çıkan bir dizi fotoğraf patlamaya sebep olan yangının ortaya çıkışıyla birlikte duruma müdahale eden itfaiye görevlilerinin son anlarını ortaya çıkardı...
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Yangına müdahale edip patlamanın gerçekleşmesini önlemek üzere anında harekete geçen 10 kahraman itfaiyecinin patlamadan sonra kayıp olduğu bilgisi gelmiş, Beyrut Valisi haberi duyururken göz yaşlarına engel olamamıştı.
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Olay yerine gelen Beyrut valisi Marwam Aboud basın mensuplarına yaşananları anlattı. Vali itfaiye ekiplerinin patlamadan önce çıkan yangına müdahale etmeye gittiklerini patlamadan sonra kendilerinden haber alınamadığını söyledi. Vali, "Yangın başladı, itfaiye ekiplerine bildirildi. Ekipler yangına müdahale etmeye geldi. 10 kişiydiler, kayboldular, yerleri bilinmiyor. Bu yüzden onları aramaya geldim" dedi.
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Vali, Hiroşima ya da Nagazaki gibi gözüküyor. Aklıma o şehirler geliyor daha önce hiç böylesine bir yıkım görmedim. Bu ulusal bir felaket. Lübnan için bir felaket. Nasıl toparlayacağız bilemiyorum, bilemiyoruz." 'Zaten zar zor hayatta kalıyorduk. Şimdi de başımıza bu geldi. Güçlü olmalıyız, birlikte dayanmalıyız. Cesur olmalıyız. Bu halk böyle bir felaketi..." sözlerinin ardından cümlesini tamamlayamadan gözyaşlarına boğuldu.
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Olayda patlayan 2750 ton amonyum nitratın bulunduğu liman deposuna girmeye çalışan itfaiyeciler kapıları kırıp içeri girmek için çok büyük çaba sarf ettiler.
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Fotoğrafta görülen itfaiyecinin patlayıcı kimyasalların bulunduğu depoya girmeye çalıştığı görülüyor.
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Twitter'da yayınlanan olay anına dair ilk fotoğraflarda depoda başlayan ve hemen sonrasındaki büyük patlamaya sebep olan yangının büyüklüğü gözler önüne seriliyor.
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Daily Mail'in haberine göre yangının ilk fotoğraflarını ve itfaiyecilerin kahramanca müdahalesinin belgeleyen fotoğrafçı da patlamada hayatını kaybedenler arasında.
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Depodan gelen bu son fotoğrafta ise duruma müdahale etmeye çalışan görevlilerin son anları var. Depodaki büyük çuvalların içinde patlamaya sebep olan çok büyük miktarda patlayıcı kimyasal amonyum nitrat maddesi görülüyor.
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Korkunç patlamada olaya ilk müdahale eden 10 kişilik ekibin üyesi Sahar Fares de maalesef hayatını kaybedenler arasında. Sosyal medyada Fares'e 'Beyrut'un gelini' adı verilmiş durumda, tüm dünyadan kullanıcılar fotoğraflarını paylaşarak Fares'in anısını yaşatıyor...
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Sahar Fares'in nişanlı olduğu ve yakın zamanda evlenmeye hazırlandığı belirtildi.
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Fares'in nişanlısı Gilbert Karaan, dün yaptığı paylaşımda 'Sen benim hayatımsın. Sen kalbimi yaktın' ifadelerini kullanarak kaybettiği aşkının ardından ağıtlar yaktı.
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İşte limandaki yangının patlamaya dönüşmemesi için ilk müdahaleyi yapan ve kahramanca mücadele ederken hayatını kaybeden Beyrut'un kahraman itfaiyecileri...
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Adını açıklamayan Beyrutlu bir itfaiyeci herhangi bir yetkiliden izin almamıza gerek olmadan her türlü kapıyı açma yetkimiz var açıklamasını yaptı.
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İtfaiyeci 'Duman ilk görülmeye başladığında 10 kişilik bir birlik gönderdik. Altı kişi itfaiye arabasında, dört kişi ise acil müdahale arabasındaydı." diye konuştu.
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Dünyanın konuştuğu fotoğraftaki üç itfaiyeci ise olay yerine ilk gelen ve 12 numaralı deponun kapısını açmaya çalışan görevlilerdi.
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Beyrut'ta liman çevresinde ve şehrin merkezinde arama kurtarma çalışmaları da son hızla devam ediyor.
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Lübnanlı görevlilere enkazların kaldırılması için tüm dünyadan yardıma gelen uluslararası ekipler yardım ediyor.
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Şehri neredeyse yok olmanın eşiğine getiren ve taş üstünde taş bırakmayan korkunç patlamanın enkazının kaldırılması ve şehrin normal yaşantısına dönmesi ayları bulacak gibi görünüyor.
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Lübnan Ordusu Rehberlik Müdürü Ali Kansu, başkent Beyrut'taki Savunma Bakanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, önceki gün şiddetli patlamanın yaşandığı Beyrut Limanı ve çevresindeki enkaz bölgelerinde arama kurtarma çalışmalarının yoğunlaştırılması yönünde karar alındığını belirtti.
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Patlamanın yol açtığı hasar tespit çalışmalarının da aynı şekilde yoğunlaştırılacağına işaret eden Kansu, "Lübnan Kızılhaç Örgütü, hayatını kaybedenlerin sayısını belirleme ve kimlik tespit çalışmalarını üstlenecek. Kimlik tesbiti için kayıpların ailelerinden DNA örnekleri alınacak." dedi.
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Beyrutlular olayda kaybettikleri sevdikleri ve komşuları için ağlamaya ve dua etmeye devam ediyor.
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Bir yandan da gönüllü vatandaşlar Beyrut sokaklarını enkazdan temizlemek için bir araya gelerek var güçleriyle çalışmaya devam ediyor.
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Lübnan'dan gelen son haberlere göre Beyrut'ta dün akşam patlamayla ilgili hükümeti ihmalle suçlayan birçok kişi protesto gösterileri düzenledi.