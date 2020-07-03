Son dakika haberi: Deniz Bulutsuz anlattı: Ozan Güven beni böyle dövdü! İşte vahşetin portresi

HADİSE AÇIKGÖZ: Türkiye’de her gün kadınlar şiddete uğruyor. Bıçakla, kurşunla ölen, balkondan atılan kaç kadının daha ölümüne şahit olacağız? Hayatınızda ne yaşadıysanız, sorununuz neyse önce çözün, ondan sonra bir kadınla ilişki yaşamaya başlayın! Kadınlar sizin sorunlarınızın ilacı ya da egonuzu tatmin edecek oyuncağınız değil. Bu tarz erkeklere sadece söyleyeceğim bir laf var: Eziksiniz.