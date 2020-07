Son dakika haberi: Deniz Bulutsuz anlattı: Ozan Güven beni böyle dövdü! İşte vahşetin portresi

TIPKI CAN MANAY GİBİ Sosyal medyada Ozan Güven, ‘Fi’ dizisinde canlandırdığı psikiyatr Can Manay karakterine benzetildi. Can Manay, hem üniversitede psikoloji dersleri vermekte hem de kendi televizyon programında terapi yapan bir karakterdi. Karakter, hayatının kadınına sahip olabilmek için kadına şiddet dahil her türlü kötülüğü yapabiliyordu. Twitter’da “Dizideki karakterine uygun bir rol sergilemiş, kibarlığı değil kabalığı seçmiş” yorumları yapıldı.