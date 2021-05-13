Son dakika haberi: Dehşet verici haberler geliyor... İsrail'de insan avı!
İsrail'in 2014'ten bu yana Gazze'ye yönelik en kanlı müdahalesi her geçen gün şiddetlenirken, Filistin'de yoğun hava saldırıları sonucu can kaybı 87'ye yükseldi. Hamas'ın roketlerle düzenlediği karşı saldırılarda ise İsrail'de yedi kişi hayatını kaybetti. Bölgeden gelen son dakika haberine göre; İsrail'in bazı şehirlerinde aşırı sağcı Yahudiler, Filistinli Araplara saldırıyor.
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Bölgede tansiyon geçen hafta İsrail'in Mescid-i Aksa'daki insanlık dışı müdahalesi ve Kudüs'teki Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilerin evlerinden atılmaya çalışılmasıyla yükseldi.
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İsrail'in müdahalesi başta Türkiye olmak üzere birçok ülkenin tepkisini çekerken, ABD Başkanı Joe Biden'ın Tel Aviv Yönetimi'ne sahip çıkan skandal tutumu ses getirdi.
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Dün sokaklarda Filistinli avına çıkan ve Arapların dükkanlarına saldıran İsraillilerin görüntüleri dünyayı dehşete düşürürken, bölgeyi yakından takip eden uzmanlar ve Birleşmiş Milletler'den "iç savaş" uyarıları geldi.
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Bu gelişmelerin gölgesinde bu akşam saatlerinde İsrail'in Lid kentinde Yahudilerin, Filistinlilerle çatıştığı ve evlerine taş atarak saldırıda bulunduğu öğrenildi.
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Anadolu Ajansı (AA) muhabirinin görgü tanıklarına dayandırdığı habere göre; Lid kentinde onlarca İsrailli, Filistinlilerin evlerine taşlarla saldırdı.
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Lid'de bir Yahudi yerleşimci tarafından şehit edilen İsrail vatandaşı Filistinli Musa Hassune için dün cenaze töreni düzenlenmişti. Cenazenin geçişi sırasında çevrede bulunan bazı Yahudilerin İsrail bayrağı sallaması üzerine Filistinliler ile İsrailliler arasında gerginlik yaşandı. İsrail güçleri ise Filistinlilere müdahale ederek bazı kişileri göz altına almıştı. Filistinliler ise polise taş ve şişe atarak karşılık vermişti.
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İsrail'in Gazze saldırısında AA kameramanı Muhammed el-Alul ile foto muhabiri Mustafa Hassuna yaralandı.
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Aşırı sağcı bir grup Yahudi, Batı Kudüs'teki bir halk pazarında "Araplara ölüm" sloganı atarak yürüyüş yaptı. Sosyal medyada yayımlanan görüntüde, bir grup aşırı sağcı Yahudi'nin Batı Kudüs'teki Mahane Yehuda Pazarında sloganlar atarak yürüdüğü görülüyor. "Araplara ölüm" sloganı atan aşırı sağcıların içindeki bazı kişilerin yüzlerini kar maskeleriyle gizlemesi dikkati çekiyor.
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ABD İSRAİL'İ KINAMAMAKTA DİRETİYOR
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, basın toplantısında Biden yönetiminin İsrail'in Filistinli çocuklara yönelik saldırılarını neden kınamadığının sorulması üzerine, "Her tansiyon yükseldiğinde bir sivilin, bir çocuğun ölümü bizim için trajedidir. Bölgedeki liderler ile konuşarak tansiyonu düşürme ve daha kalıcı bir çözüm bulma yaklaşımı içindeyiz." ifadesini kullandı. Psaki, İsrail'in saldırılarını kınamaktan kaçınırken, Filistin-İsrail meselesinde iki devletli bir çözümü destekleme duruşlarının değişmediğini kaydetti.
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ABD Başkanı Joe Biden'ın dün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirten Psaki, "Biden burada İsrail'in meşru müdafaa hakkı olduğunu söyledi. Bildiğiniz gibi Hamas'ın sivil mahallelere yönelik roket saldırıları meşru müdafaa değil ancak Biden aynı zamanda bölgede tansiyonun düşürülmesi için çalışılmasının önemini de vurguladı." dedi.
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Basın toplantısında bir gazeteci, "Biden yönetimi sürekli İsrail'in meşru müdafaa hakkından bahsediyor ancak Filistinlerin kendini savunma hakkı konusunda bir şey duymuyoruz. Biden, Filistinlilerin kendini savunma hakkı olduğuna inanmıyor mu?" diye sordu. Psaki, bunun üzerine, "Bu roket saldırılarını Hamas düzenliyor. Şiddet nedeniyle Filistinlilerin hayatını tehlikeye atıyorlar. Bu bir git-gel oluşturuyor. Biden, dün yaptığı açıklamada İsrail ve Filistin arasındaki barış için çalışmanın önemine işaret etti. Her sivil can kaybı, her hayat tehdidi bizim için trajedidir." yanıtını verdi.
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Gazeteci ise tekrar, "Ben açıklamada Filistinlilerin de kendini savunma hakkı olduğuna dair bir şey görmüyorum." demesinin ardından Psaki, "Bu saldırıları Hamas yapmıyor mu?" dedi. Bu yanıtın üzerine gazeteci, "Sorumu başka bir şekilde sorayım. Biden yönetimi sürekli Hamas'ın roket saldırılarını kınıyor. Beyaz Saray, Filistinlilerin evlerinden tahliyelerini de kınıyor mu?" sorusunu yöneltti. Bu konuyu ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın birçok kez gündeme getirdiğini belirten Psaki, kendilerinin asıl amacının gerginliğin azaltılması olduğunu belirtirken, İsrail'i kınamaktan ısrarla kaçındı.
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MACRON ABBAS İLE GÖRÜŞTÜ
Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Macron’un bölgede şiddetin tırmanmasından endişeli olduğu, şiddetin bir an önce sonlandırılması için tüm taraflarla çalışmaya kararlı olduğu belirtildi."Sükunete ve barışa dönüş önceliğimizdir." ifadesi kullanılan açıklamada, Macron’un Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştüğü, İsrail’in operasyonları sonucu hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerini ilettiği belirtildi.
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Macron’un Hamas ve diğer grupların İsrail topraklarına yönelik saldırılarını şiddetle kınadığı ifade edilen açıklamada, Abbas’tan mümkün olan en yakın zamanda durumun sakinleşmesi için nüfuzunu kullanmasını istediği aktarıldı.
Açıklamada, Macron’un İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile de görüşeceği, Fransa’nın Orta Doğu’daki ana müttefikleriyle irtibatta olduğu, özellikle Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin aracılığına tam destek verdiği kaydedildi.