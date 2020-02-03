Son dakika haberi: Coronavirüsünde son durum! Kabus senaryo gerçek oldu: SARS'ı geçti
Pekin yönetimi ABD'ye çok sert virüs eleştirisinde bulundu. Yeni tip coronavirüsünde korkutan senaryo gerçek oldu. Çin'i sarsan ve dünyaya hızla yayılan yeni tip coronavirüsünde son gelişmeler neler? İşte coronavirüsünde son durum...
Coronavirüsü salgınında son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Çin ana karasında yeni tip coronavirüsüne bağlı (2019-nCoV) ölümlerin bilançosu virüsün yakın akrabası SARS'ı geçmiş durumda.
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MERS VE SARS İLE AYNI AİLEDEN
Dünya Sağlık Örgütü, coronavirüsünü soğuk algınlığı semptomlarıyla başlayan ve çok tehlikeli sağlık sorunlarına neden olan MERS ve SARS virüsleri ile aynı aileden tanımlıyor.
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Bazı uzmanlar bu yeni tip coronavirüsünün akrabası SARS kadar ölümcül olmadığını iddia ediyordu ama gelen son veriler bu açıklamaları çoktan yalanlamış durumda.
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YENİ TİP CORONA SARS'I YENDİ
SARS salgını 2002-2003 yılları arasında yine Çin'den dünyaya yayılmış ve 349 kişinin ölümüne neden olmuştu. Yeni tip coronavirüsünde ölenlerin sayısı ne yazık ki 362'ye yükselmiş durumda.
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Çin sağlık otoriteleri coronavirüsünden etkilenenlerin sayısının 17 bin 205 olduğunu açıkladı. Virüsten etkilenenlerin sayısı bir günde 2 bin 800 arttı. Bu oran virüsün hızının SARS ve MERS'ten daha yüksek olduğunu gözler önüne seriyor. 2003 yılındaki SARS salgınında virüsten 5 bin 327 kişi etkilenmişti.
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SON DURUM NE?
İlk görüldüğü aralık ayının başından bu yana coronavirüsünden, global anlamda 25 ülke etkilendi. İngiltere, İtalya, Güney Kore, Japonya, Singapur, Suudi Arabistan, ABD bu ülkelerden sadece birkaçı...
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Çin'de özellikle virüsün sıfır noktası olan Wuhan şehrinde vatandaşları bulunan ülkeler, peşi sıra operasyonlar düzenledi. Türkiye de hafta sonu Wuhan'da bulunan 32’si Türk 42 kişiyi askeri uçakla şehirden tahliye etti.
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PEKİN'DEN AB'YE SERT ELEŞTİRİ
ABD sağlık yetkilileri, California eyaletinde görülen 3 yeni vaka ile ülke genelinde coronavirüsü enfekte sayısının 11'e yükseldiği açıklandı.
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Pekin yönetimi ABD'yi virüs salgınında aşırı tepki verdikleri yönünde eleştirdi. Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin panik yarattığını ve dünyaya yaydığını ifade etti.
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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise, ABD'nin Çin'in Wuhan şehrinden daha fazla ABD vatandaşını tahliye edeceğini bunun için daha fazla uçak kaldırılacağını açıkladı.
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EKONOMİ ENDİŞESİ
Japonya'da iktidar partisi olan Liberal Demokratik Parti milletvekilleri coronavirüsünün ekonomiyi olumsuz şekilde etkileyeceğini ifade etti. Japonya, olimpiyatlara ev sahipliği yaparak 40 milyon yabancı turisti misafir etmeyi bekliyordu.
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Çin borsası son zamanların en kötü günlerini yaşıyor. Şangay borsası bugün 2015 yılından bu yana ilk kez en düşük açılışını yaptı.
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CORONAVİRÜSÜ ŞU ANA KADAR HANGİ ÜLKELERE YAYILDI
Çin anakarasının dışında salgından şu ana kadar sadece 1 kişi yaşamını yitirdi. Yabancı ülkelerde 179 enfekte vaka var. Peki hangi ülkeler coronavirüsünden etkilenmiş durumda? İşte o ülkeler...
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Kanada, ABD, Finlandiya, İsveç, Almanya, İngiltere, Fransa, İspanya, İtalya, Rusya, Nepal, Güney Kore, Hindistan, BAE, Sri Lanka, Vietnam, Tayland, Kamboçya, Malezya, Japonya, Tayvan, Filipinler, Hong Kong, Makao, Singapur, Avustralya...