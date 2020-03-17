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hurriyet.com.tr/Dış Haberler - Fotoğraflar: Reuters,AP,AFP,Twitter
Haber Giriş: 17 Mart 2020 - 16:42, /

Son dakika haberler: Çin vatandaşları ülkelerine geri dönüyor! Pekin Havalimanı dolup taştı

Avrupa'da artan corona virüs salgını nedeniyle ülkelerine geri dönüş yapan Çinliler Pekin Havalimanını ağzına kadar doldurdu

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Avrupa'da corona virüs salgınından endişe duyan Çin vatandaşları ülkelerine büyük kalabalıklar halinde geri dönmeye başladı.

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Çin'de virüsün sıfır noktası olan Wuhan'da son 24 saatte sadaece 1 yeni vaka açıklanmıştı.

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Ancak Avrupa artık corona virüs salgınının merkez üssü haline gelmiş durumda.

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Son verilere göre dünya genelinde corona virüs nedeniyle ölümler Çin'de meydana gelen ölümleri geçti.

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Pekin Havalimanı'ndan çekilen ve sosyal medyada yayınlanan görüntüler, Pekin'e geri dönüş yapan Çinlilerin neden olduğu devasa kalabalığı gözler önüne serdi.

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Evlerine uçmak isteyen ve yer bulamayan Çinliler özel jet firmalarına koltuk başına 21 bin sterlin ücret ödüyorlar.

7AVRUPADA ÇARESİZİZ VE KORKUYORUZ

"AVRUPA'DA ÇARESİZİZ VE KORKUYORUZ"

Avrupa'da öğrenim gören Çinli öğrenciler, Avrupa'da salgın sırasında yetkililerin ve halkın yeterli önlem almaması nedeniyle Avrupa'da kalmak istemediklerini ifade ediyor.

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Havalimanında konuşan öğrencilerden biri de "Çin topraklarında olmak beni daha da güvende hissettiriyor" açıklamasında bulundu.

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Çin anakarası dışında eğitim gören öğrenciler, Avrupa'da çoğu okulun online eğitime geçmesi ile hızla ülkelerine dönme kararı almış durumda.

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Avusturya'da özel bir müzik okulunda öğrenci olan Lin Tiantian, “Avrupa şu an Çin'de salgının yeni başladığı dönemlerdeymiş gibi” dedi.

11ÇİN İLK AŞI DENEMESİNİ ONAYLADI

ÇİN İLK AŞI DENEMESİNİ ONAYLADI

Çin devlet televizyonu CCTV'nin haberine göre, Askeri Tıp Akademisinden bir araştırma ekibi tarafından yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşının güvenlik, etkinlik ve kalite denetimlerinden geçirildiği, ayrıca kitlesel üretim için ön hazırlıkların başladığı belirtildi.

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Çin Askeri Tıp Akademisinden biyolog mühendis Tümgeneral Çen Vei önderliğindeki araştırma ekibinin hazırladığı aşının bir alt birim aşı olduğu, içeriğinde yalnızca koronavirüsün hastalığa yol açmayan antijen kısımlarını içerdiği ifade edildi.

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Alt birim aşılar, hastalığa yol açan patojenin güçsüzleştirilmiş bir versiyonunu içeren aşılara göre daha güvenli ve istikrarlı görülüyor fakat potajen içeren aşılara göre daha zayıf bir koruma sağlıyor.

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Onayın ardından kısa süre içinde aşının klinik denemelerine başlanması bekleniyor.

15VUHANDA SON 24 SAATTE 1 YENİ VAKA

VUHAN'DA SON 24 SAATTE 1 YENİ VAKA

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde 1'i Vuhan kentinde olmak üzere 21 yeni vaka tespit edildiği, 45 kişinin ise yeni tip coronavirüs (Covid-19) şüphesiyle müşahede altına alındığı belirtildi.

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Açıklamada 12'si Vuhan kentinin bulunduğu Hubey, 1'i Şaanşi eyaletinde olmak üzere 13 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

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Bu rakamlarda ülkede toplam vaka sayısının 80 bin 881'e, can kaybı sayısının ise 3 bin 226'ya çıktığı vurgulanan açıklamada, 68 bin 679 hastanın ise taburcu edildiği kaydedildi.

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Yeni tip coronavirüsün ortaya çıktığı Vuhan kentinde yeni vaka sayısının bire kadar düşmesi, salgının kontrol altına alınması çabalarının büyük ölçüde başarıya ulaştığı anlamına geliyor.

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Yeni tip coronavirüs ilk kez 2019 Aralık'ta, Vuhan'da Deniz Ürünleri Gıda Pazarı'nı ziyaret eden kişilerde görülmüştü.

20DÜNYADAKİ VAKA SAYISI ÇİNİ GEÇTİ

DÜNYADAKİ VAKA SAYISI ÇİN'İ GEÇTİ

Dünya Sağlık Örgütü dün yaptığı açıklamada, Çin dışında 83 binden fazla vaka tespit edildiğini ve Çin dışındaki vaka sayısının Çin'deki vaka sayısını aştığını doğrulamıştı.

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Vuhan'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs, 150'den fazla ülke ve bölgede 180 binden fazla kişiye bulaştı. DSÖ'nün "pandemi" (küresel salgın) olarak nitelediği hastalık nedeniyle şu ana dek 7 bin 174 kişi hayatını kaybetti.

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