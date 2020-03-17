Son dakika haberler: Çin vatandaşları ülkelerine geri dönüyor! Pekin Havalimanı dolup taştı
Avrupa'da artan corona virüs salgını nedeniyle ülkelerine geri dönüş yapan Çinliler Pekin Havalimanını ağzına kadar doldurdu
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Avrupa'da corona virüs salgınından endişe duyan Çin vatandaşları ülkelerine büyük kalabalıklar halinde geri dönmeye başladı.
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Çin'de virüsün sıfır noktası olan Wuhan'da son 24 saatte sadaece 1 yeni vaka açıklanmıştı.
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Ancak Avrupa artık corona virüs salgınının merkez üssü haline gelmiş durumda.
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Son verilere göre dünya genelinde corona virüs nedeniyle ölümler Çin'de meydana gelen ölümleri geçti.
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Pekin Havalimanı'ndan çekilen ve sosyal medyada yayınlanan görüntüler, Pekin'e geri dönüş yapan Çinlilerin neden olduğu devasa kalabalığı gözler önüne serdi.
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Evlerine uçmak isteyen ve yer bulamayan Çinliler özel jet firmalarına koltuk başına 21 bin sterlin ücret ödüyorlar.
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"AVRUPA'DA ÇARESİZİZ VE KORKUYORUZ"
Avrupa'da öğrenim gören Çinli öğrenciler, Avrupa'da salgın sırasında yetkililerin ve halkın yeterli önlem almaması nedeniyle Avrupa'da kalmak istemediklerini ifade ediyor.
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Havalimanında konuşan öğrencilerden biri de "Çin topraklarında olmak beni daha da güvende hissettiriyor" açıklamasında bulundu.
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Çin anakarası dışında eğitim gören öğrenciler, Avrupa'da çoğu okulun online eğitime geçmesi ile hızla ülkelerine dönme kararı almış durumda.
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Avusturya'da özel bir müzik okulunda öğrenci olan Lin Tiantian, “Avrupa şu an Çin'de salgının yeni başladığı dönemlerdeymiş gibi” dedi.
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ÇİN İLK AŞI DENEMESİNİ ONAYLADI
Çin devlet televizyonu CCTV'nin haberine göre, Askeri Tıp Akademisinden bir araştırma ekibi tarafından yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşının güvenlik, etkinlik ve kalite denetimlerinden geçirildiği, ayrıca kitlesel üretim için ön hazırlıkların başladığı belirtildi.
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Çin Askeri Tıp Akademisinden biyolog mühendis Tümgeneral Çen Vei önderliğindeki araştırma ekibinin hazırladığı aşının bir alt birim aşı olduğu, içeriğinde yalnızca koronavirüsün hastalığa yol açmayan antijen kısımlarını içerdiği ifade edildi.
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Alt birim aşılar, hastalığa yol açan patojenin güçsüzleştirilmiş bir versiyonunu içeren aşılara göre daha güvenli ve istikrarlı görülüyor fakat potajen içeren aşılara göre daha zayıf bir koruma sağlıyor.
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Onayın ardından kısa süre içinde aşının klinik denemelerine başlanması bekleniyor.
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VUHAN'DA SON 24 SAATTE 1 YENİ VAKA
Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde 1'i Vuhan kentinde olmak üzere 21 yeni vaka tespit edildiği, 45 kişinin ise yeni tip coronavirüs (Covid-19) şüphesiyle müşahede altına alındığı belirtildi.
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Açıklamada 12'si Vuhan kentinin bulunduğu Hubey, 1'i Şaanşi eyaletinde olmak üzere 13 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.
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Bu rakamlarda ülkede toplam vaka sayısının 80 bin 881'e, can kaybı sayısının ise 3 bin 226'ya çıktığı vurgulanan açıklamada, 68 bin 679 hastanın ise taburcu edildiği kaydedildi.
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Yeni tip coronavirüsün ortaya çıktığı Vuhan kentinde yeni vaka sayısının bire kadar düşmesi, salgının kontrol altına alınması çabalarının büyük ölçüde başarıya ulaştığı anlamına geliyor.
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Yeni tip coronavirüs ilk kez 2019 Aralık'ta, Vuhan'da Deniz Ürünleri Gıda Pazarı'nı ziyaret eden kişilerde görülmüştü.
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DÜNYADAKİ VAKA SAYISI ÇİN'İ GEÇTİ
Dünya Sağlık Örgütü dün yaptığı açıklamada, Çin dışında 83 binden fazla vaka tespit edildiğini ve Çin dışındaki vaka sayısının Çin'deki vaka sayısını aştığını doğrulamıştı.
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Vuhan'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs, 150'den fazla ülke ve bölgede 180 binden fazla kişiye bulaştı. DSÖ'nün "pandemi" (küresel salgın) olarak nitelediği hastalık nedeniyle şu ana dek 7 bin 174 kişi hayatını kaybetti.