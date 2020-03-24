Son dakika haberi... Çin'de Hanta virüsü görüldü: Otobüse bindi, 32 kişi karantinaya alındı

Slovenya'da 3, Bangladeş'te 3, Sırbistan'da 3, Kosta Rika'da 2, Tayvan'da 2, Birleşik Arap Emirlikleri'nde 2, Singapur'da 2, Bahreyn'de 2, Porto Riko'da 2, Mauritius 2, Şili'de 2, Gana'da 2, Paraguay'da 2, Kuzey Makedonya'da 2, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde 2, Curaçao, Cayman Adaları, Gabon, Jamaika, Guatemala, Guyana, Karadağ, Guam, Küba, Nijerya, Martinik, Afganistan, Guadeloupe, Azerbaycan, Moldova, Andorra, Bosna Hersek, Litvanya, Hırvatistan, Rusya, İsrail, Çekya, Finlandiya, İzlanda, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Zimbabve, Gambiya ve Sudan'da birer kişi hayatını kaybetti.