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İHA-AA- Fotoğraflar: Reuters,AP,AFP
Haber Giriş: 24 Mart 2020 - 14:44, /

Son dakika haberi... Çin'de Hanta virüsü görüldü: Otobüse bindi, 32 kişi karantinaya alındı

Çin Hanta virüsü şoku yaşıyor. Yunnan eyaletinde bir şahıs otobüste yaşamını yitirdi. Şahsın hanta virüsü taşıdığı belirlenince 32 yolcu karantinaya alındı.

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Çin’de korona virüsünün ardından yeni virüs oraya çıktığı ifade ediliyor. Ülkenin Yunnan eyaletinde bir kişinin otobüste hayatını kaybettiği, yapılan test sonucunda hayatını kaybeden kişinin hanta virüsünü taşıdığı belirlendi.

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Çin’den dünyaya yayılan ve 17 bin 138 kişinin hayatını kaybettiği korona virüsünde vaka sayısı ve can kaybı sayıları artıyor. Dünya korona virüsü şokunu atlatamadan Çin’de yeni bir virüsün endişesini yaşamaya başladı.

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Çin’in Yunnan eyaletinde Yunnan’dan Shandong’a otobüsle dönen bir kişinin otobüste hayatını kaybettiği, yapılan test sonucunda hayatını kaybeden kişinin hanta virüsünü taşıdığı belirlendi.

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Otobüste bulunan 32 kişi de karantinaya alındı. Adı açıklanmayan kişide hanta virüsü tespit edilmesinin ardından hanta virüsü sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasına girdi.

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Sosyal medya kullanıcıları, korona virüsünün ardından yeni bir salgın olabileceği endişesini yaşıyor.

6NEDİR BU HANTA VİRÜSÜ

NEDİR BU HANTA VİRÜSÜ?

Kemirgenler yoluyla insanlara bulaşan hanta virüsünün öldürücü olduğu ifade ediliyor. Griple benzerlik belirtiler gösteriyor.

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Hanta virüsünde hastalık bulaşan kişilerde ateş ve titreme, böbreklerde fonksiyon bozukluğu, baş ağrısı, kas, kol ve bel ağrısı, bulantı veya kusma, ishal, geçici olarak bulanık görme, öksürük, solunum bozukluğu, deri veya ciltte kanama gibi belirtiler görülebileceği bildiriliyor.

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Farelere veya fare idrarı, tükürüğü veya dışkısına temasla insanlara bulaşan hantavirüsler, "Hantavirüs Akciğer Sendromu" (HPS) adı verilen hastalığa yol açıyor. İnsandan insana bulaşmayan hantavirüs salgın tehlikesi yaratmıyor.

9KOVİD-19 382 BİN İNSANA BULAŞTI

KOVİD-19 382 BİN İNSANA BULAŞTI

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesi, dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısını 382 bin 19 olarak bildirdi.

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Sitedeki verilere göre, Kovid-19 nedeniyle toplam 16 bin 565 kişi öldü ve 102 bin 431 kişi iyileşti.

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Kovid-19 nedeniyle Çin ana karasında 3 bin 277, Hong Kong'da 4, İtalya'da 6 bin 77, İspanya'da 2 bin 311, İran'da 1812, Fransa'da 860, ABD'de 582, İngiltere'de 335, Hollanda'da 213, Almanya'da 123, Güney Kore'de 120, İsviçre'de 120, Belçika'da 88, Japonya'da 50, Endonezya'da 49, Türkiye'de 37, Brezilya'da 34, İsveç'te 33, Filipinler'de 33, Kanada'da 24,

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Danimarka'da 24, Portekiz'de 23, Irak'ta 23, Avusturya'da 21, San Marino'da 20, Mısır'da 19, Ekvador'da 18, Cezayir'de 17, Yunanistan'da 17, Malezya'da 15, Norveç'te 10, Hindistan'da 10, Lüksemburg'da 8, Avustralya'da 8, Polonya'da 8, Macaristan'da 8, Romanya'da 7, İrlanda'da 6, Pakistan'da 6, Panama'da 6, Peru'da 5, Lübnan'da 4, Arjantin'de 4, Fas'ta 4, Burkina Faso 4, Tayland'da 4, Meksika'da 4, Arnavutluk'ta 4, Bulgaristan'da 3, Kolombiya'da 3, Ukrayna'da 3, Dominik Cumhuriyeti'nde 3, Tunus 3,

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Slovenya'da 3, Bangladeş'te 3, Sırbistan'da 3, Kosta Rika'da 2, Tayvan'da 2, Birleşik Arap Emirlikleri'nde 2, Singapur'da 2, Bahreyn'de 2, Porto Riko'da 2, Mauritius 2, Şili'de 2, Gana'da 2, Paraguay'da 2, Kuzey Makedonya'da 2, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde 2, Curaçao, Cayman Adaları, Gabon, Jamaika, Guatemala, Guyana, Karadağ, Guam, Küba, Nijerya, Martinik, Afganistan, Guadeloupe, Azerbaycan, Moldova, Andorra, Bosna Hersek, Litvanya, Hırvatistan, Rusya, İsrail, Çekya, Finlandiya, İzlanda, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Zimbabve, Gambiya ve Sudan'da birer kişi hayatını kaybetti.

14VAKA SAYILARI BİNDEN FAZLA OLAN ÜLKELER

VAKA SAYILARI BİNDEN FAZLA OLAN ÜLKELER

Son 24 saatte vaka sayısındaki artışın en belirgin olduğu ülkeler ABD, İspanya, İtalya, Almanya ve Fransa olurken, "Worldometer"deki vaka sayıları 1000'den fazla olan ülkeler ise şöyle sıralanıyor:

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Çin ana karası 81 bin 171, İtalya 63 bin 927, ABD 46 bin 145, İspanya 35 bin 136, Almanya 29 bin 56, İran 23 bin 49, Fransa 19 bin 856, Güney Kore 9 bin 37, İsviçre 8 bin 795, İngiltere 6 bin 650, Hollanda 4 bin 749 , Avusturya 4 bin 477, Belçika 3 bin 743, Norveç 2 bin 625,

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Avustralya 2 bin 136, Kanada 2 bin 91, Portekiz 2 bin 60, İsveç 2 bin 59, Brezilya 1924, Japonya 1840, Türkiye 1529, Malezya 1518, Danimarka 1460, İsrail 1442, Çekya 1236 ve İrlanda 1125."

17HER 3 KİŞİDEN 1İNDE SEMPTOMLAR GÖRÜLMEYEBİLİR

"HER 3 KİŞİDEN 1'İNDE SEMPTOMLAR GÖRÜLMEYEBİLİR"

Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan her üç kişiden birinde semptomların görülmüyor olabileceği bildirildi.

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South China Morning Post'un Çin hükümetinin gizli belgelerine dayandırdığı haberine göre, şubat sonuna kadar Kovid-19 testleri pozitif çıkan 43 binden fazla kişide ateş, öksürük, solunum sıkıntısı gibi belirtiler gözlenmedi.

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Bu kişilerin karantina altına alındığı ve izlendiği ancak o dönemde 80 bin civarında olan resmi doğrulanmış vaka sayısına dahil edilmediği belirtildi.

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Hesaplamalara göre, testleri pozitif çıkan her üç kişiden birinin semptomları göstermiyor olabileceği ortaya çıktı.

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Japonya'da Hokkaido Üniversitesinde epidemiyolog Hiroşi Nişiura liderliğindeki bir grup bilim insanı tarafından yürütülen çalışmada da Çin'in Vuhan kentinden tahliye edildikten sonra testleri pozitif çıkanların yüzde 30,8'inin asemptomatik olduğu bulgusu elde edildi.

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Güney Kore'de de Kovid-19 testi pozitif çıkanların yüzde 20'sinin virüsün belirtilerini göstermediğine işaret edildi.

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Bulguların, hükümetlerin Kovid-19 salgınını kontrol altına alma stratejilerini daha da zorlaştırabileceği vurgulandı.

24ABDLİLER ARABADAN İNMEDEN TEST YAPTIRIYOR

ABD'LİLER ARABADAN İNMEDEN TEST YAPTIRIYOR

ABD'nin başkenti Washington DC sokakları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) endişesi nedeniyle büyük çapta sessizliğe gömüldü.

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Washington'un büyük meydanlarında ve ana yollarında trafik oldukça azalırken, güvenlik güçleri haricinde neredeyse hiç yayanın bulunmadığı AA kameralarına yansıdı.

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Beyaz Saray'ın karşısında yer alan ve kente gelen turistlerin uğrak mekanı olan Lafeyette Park'ta da kimsenin olmadığı dikkati çekti.

27TESTLER ARABAYA SERVİS

TESTLER ARABAYA SERVİS

Washington DC'nin komşusu olan ve ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) ev sahipliği yapan Virginia'nın Arlington bölgesinde de ABD'liler arabalarından inmeden Kovid-19 testi yaptırabilecekleri test merkezlerine yöneldi.

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Test merkezinde görev yapan sağlık çalışanları ise koruyucu önlük, tıbbi maske, gözlük ve eldiven kullanarak önlemlerini aldı.

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Johns Hopkins Üniversitesinin açıkladığı verilere göre, ABD'de, Kovid-19 salgınında vaka sayısı 35 bin 225'e, ölü sayısı da 473'e ulaştı.

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ABD, Çin ve İtalya'nın ardından dünyada vaka sayılarının en yüksek olduğu 3. ülke konumunda bulunuyor.

31İSPANYADA REKOR ARTIŞ DEVAM EDİYOR

İSPANYA'DA REKOR ARTIŞ DEVAM EDİYOR

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı düne göre 514 rekor artışla 2 bin 696'ya, vaka sayısı ise 6 bin 584 artışla 39 bin 673'e ulaştı.

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Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 ile ilgili bilgileri güncelledi.Buna göre, ülkede salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 182'den 514 artışla 2 bin 696'ya, vaka sayısı da 33 bin 89'dan 6 bin 584 artışla 39 bin 673'e çıktı.

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Böylece ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle en yüksek ölü ve enfekte sayısı kayda geçmiş oldu.

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Ölü sayısını ilk olarak 2 bin 694 olarak duyuran Bakanlık, kısa süre içinde rakamı 2 bin 696 olarak güncelledi.

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Acil serviste tedavi gören Kovid-19 hastalarının sayısı 2 bin 636 olarak duyurulurken, son 24 saatte taburcu edilen hasta sayısı da 439 artışla 3 bin 794'e ulaştı. İspanya'da Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 19 Mart'tan itibaren büyük artış gösteriyor.

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İstatistiklere göre ölümlerde 19 Mart'ta 169, 20 Mart'ta 215, 21 Mart'ta 344, 22 Mart'ta 394, 23 Mart'ta 462 ve son olarak bugün 514 artış oldu.

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Diğer yandan Kovid-19'un en fazla görüldüğü Madrid özerk bölgesinde ölü sayısı son 24 saatte 272 artışla 1535'e, vaka sayısı da 1777 artışla 12 bin 352'ye çıktı.

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Madrid'in ardından en fazla ölüm Katalonya (282) ve Castilla y La Mancha (212) özerk yönetimlerinde görülüyor.

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Başbakan Pedro Sanchez, pazar günü yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında ölü ve vaka sayısında bu hafta çok ciddi artış olacağı uyarısında bulunarak halktan psikolojik olarak kendilerini bu duruma hazırlamalarını istemişti.

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