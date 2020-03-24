Son dakika haberi... Çin'de Hanta virüsü görüldü: Otobüse bindi, 32 kişi karantinaya alındı

Çin ana karası 81 bin 171, İtalya 63 bin 927, ABD 46 bin 145, İspanya 35 bin 136, Almanya 29 bin 56, İran 23 bin 49, Fransa 19 bin 856, Güney Kore 9 bin 37, İsviçre 8 bin 795, İngiltere 6 bin 650, Hollanda 4 bin 749 , Avusturya 4 bin 477, Belçika 3 bin 743, Norveç 2 bin 625,