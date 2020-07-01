Son dakika haberi: Cerrahpaşa doktorları anlattı: Koronavirüs salgını bitti sanılmasın

En ufak bir şüphe duyduğunda hastaneye koşanların sayısı giderek azaldı. Hastanemize tüm hastalar gelmeye başladı. Kronik hastalıkları olanlar da geliyor. Vatandaşların bu kadar korkusuzca hareket etmesi şu aşama beklenmiyordu. Eğer virüsü yenmek istiyorsak normal dönemde gibi davranmamalıyız. Bu virüsü tam olarak yenemedik, bir süre daha devam edecek. Elimizdeki en önemli tedavi önlemlere uyulması”