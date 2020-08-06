hurriyet.com.tr/Dış Haberler - Fotoğraflar: AFP,AP,Reuters
Son dakika haberi: Beyrut patlaması ile ilgili mide bulandıran sözler!
Lübnan Beyrut Limanı'ndaki 'tarihinin en korkunç' patlamasının şokunu yaşıyor. Başkentin merkezindeki limanda salı günü akşam saatlerinde meydana gelen korkunç patlamayla daha önce görülmemiş bir facia yaşandı. Dünyanın her yerinden gelen yardım mesajları dikkat çekerken, İsrailli politikacının sözleri bu dayanışma ortamını gölgede bıraktı.
Lübnan, Beyrut Limanı'ndaki bir depoda çıkan yangının 2 bin 750 ton amonyum nitratın bulunduğu depoya sıçramasıyla meydana gelen patlama sonucu korkunç bir felaket yaşadı.
Ülkenin en büyük nüfusa sahip, ticari ve sosyal metropolü aynı zamanda da başkenti Beyrut'un limanında salı günü akşam saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Beyrut sakinleri limandaki yangını cep telefonlarıyla görüntülerken, meydana gelen ikinci bir patlama korkunç bir etkiye yol açtı. Nükleer bombalarla ilişkilendirilen patlama sonrasındaki mantar bulutu ve patlamanın yol açtığı şok dalgası görüntülere yansıdı. Ortaya çıkan görüntülerin ardından, felaketin büyüklüğüne ilişkin endişeler de arttı.
Uluslararası toplumdan destek mesajları
Beyrut Limanı'ndaki patlamanın ardından Lübnan'a Türkiye başta olmak üzere Katar, Mısır, Ürdün, Irak, İran, ABD ve birçok farklı ülkeden yardım teklifleri ile dayanışma açıklamaları geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnanlı mevkidaşı Mişel Avn'ı telefonla arayarak Türkiye’nin Lübnan’ın yanında olduğunu ve Lübnan için sağlık başta olmak üzere ihtiyaç duyulan her alanda insani desteğe hazır olduklarını belirtti.
Feiglin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgililer günü (İbrani takviminde 4-5 Ağustos) onuruna, Beyrut Limanı'nda muhteşem bir havai fişek gösterisi seyrettik. Bu cehennemin bize roket olarak düşeceğini biliyor muydun? " ifadelerini kullandı. Kendisinin patlayıcılar konusunda biraz bilgisi olduğunu belirten Feiglin, şunları kaydetti:
"Tanık olduğum en büyük patlama 2,5 ton TNT patlayıcısının infilakı idi. Dün Beyrut Limanı'nda gördüğümüz ise bundan çok daha fazlasıydı ki küçük bir nükleer bomba gibi yıkıcı etkisi vardı." Patlamanın gerçek bir "şükür günü" olduğunu ileri süren Feiglin, "sevgililer günü onuruna bu harika kutlamayı düzenleyen gerçek kahramanlara" da teşekkür etti.
Feiglin, 2013-2015 yıllarında Meclis'te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likut Partisi'ni temsil etmişti. Feiglin'in partisi Zehut son seçimde ise barajı geçememişti.
Beyrut'u yok eden amonyum nitratın sahibinin Rus iş insanı Igor Grechushkin
Dünyanın gündemine oturan yıkıcı Beyrut patlamasının yankıları sürüyor. 135 kişinin hayatını kaybettiği, 5 binden fazla kişinin yaralandığı ve 100'den fazla kişinin de kayıp olduğu patlama, Lübnan'ın başkentinin büyük bir bölümünü yerle bir eden olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.korkunç patlamaya neden olan amonyum nitratın sahibinin, Güney Kıbrıs'ta yaşayan Rus iş insanını Igor Grechushkin olduğunu açıklandı.
Gemisiyle 2014'te Beyrut'a geldi
Rus iş insanı Igor Grechushkin’in sahip olduğu ‘Rhosus’ gemisiyle 2014 yılında Beyrut’a geldiği ve burada 'nakliye için gerekli belge ve koşulların eksikliği nedeniyle' amonyum nitrata el konulduğu ifade edildi.
Güney Kıbrıs'ta yaşıyor
Rus iş insanının Eşi İrina Grechushkin ile Güney Kıbrıs’ta yaşadığı açıklandı. Yunan basını Rus iş insanıyla ilgili, Güney Kıbrıs yetkililerinin Beyrut'taki patlamaya bağlı olarak Igor Grechushkin’i aradığını aktardı.
Lübnan Ekonomi Bakanı: Elimizdeki rezerv 1 ay bile yetmeyecek
Lübnan Ekonomi bakanı Raoul Nehme limandaki patlamanın ardından ülkede 1 aydan az tahıl rezervi kaldığını açıkladı. Nehme, patlamanın ülkenin ana silosunu yok etmesinden dolayı 1 aydan az sürecek kadar tahıl rezervi kaldığını açıkladı. "Şu anda depolama alanları arıyoruz," diyen Nehme, Lübnan'ın gıda güvenliğini sağlamak için en az üç ay dayanacak envantere ihtiyaç duyduklarını da sözlerine ekledi.
Lübnan Sağlık Bakanı: Yüzlerce kayıp var
Sağlık Bakanı Hamad Hassan, patlamada hasar görmüş bir hastanenin önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada yüzlerce kişinin patlama sonrasında aileleri tarafından kayıp olarak bildirildiğini söyledi.
Beyrut'taki patlama sonucunda şehirdeki 4 hastane ağır hasar almış ve kullanılamaz duruma gelmişti. Şehirdeki diğer hastanelerin kapasitesi ise yaralı vatandaşlar yüzünden dolmuş durumda.
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Vali hıçkırıklara boğuldu
Olay yerine gelen Beyrut valisi Marwam Aboud basın mensuplarına yaşananları anlattı. Vali itfaiye ekiplerinin patlamadan önce çıkan yangına müdahale etmeye gittiklerini patlamadan sonra kendilerinden haber alınamadığını söyledi. Vali, "Yangın başladı, itfaiye ekiplerine bildirildi. Ekipler yangına müdahale etmeye geldi. 10 kişiydiler, kayboldular, yerleri bilinmiyor. Bu yüzden onları aramaya geldim" dedi.
Vali, Hiroşima ya da Nagazaki gibi gözüküyor. Aklıma o şehirler geliyor daha önce hiç böylesine bir yıkım görmedim. Bu ulusal bir felaket. Lübnan için bir felaket. Nasıl toparlayacağız bilemiyorum, bilemiyoruz." 'Zaten zar zor hayatta kalıyorduk. Şimdi de başımıza bu geldi. Güçlü olmalıyız, birlikte dayanmalıyız. Cesur olmalıyız. Bu halk böyle bir felaketi..." sözlerinin ardından cümlesini tamamlayamadan gözyaşlarına boğuldu.
Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar paylaştı
Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar twitter hesabından patlama ile ilgili dikkat çeken dair görüntü paylaştı. Ağar paylaşımında, "Artık nasıl yorumlarsanız! Uçan cisim sol çaprazdan patlama-yangın bölgesine giriyor ve hemen ardından o korkunç patlama gerçekleşiyor." ifadelerini kullandı.
Artık nasıl yorumlarsanız!— Abdullah Ağar (@abdullahagar2) August 5, 2020
Uçan cisim sol çaprazdan patlama-yangın bölgesine giriyor ve hemen ardından o korkunç patlama gerçekleşiyor.#Beyrut, #Beirut #BeirutExplosion pic.twitter.com/ACdTpQJH5H
Artık nasıl yorumlarsanız!
Uçan cisim sol çaprazdan patlama-yangın bölgesine giriyor ve hemen ardından o korkunç patlama gerçekleşiyor.#Beyrut, #Beirut #BeirutExplosion pic.twitter.com/ACdTpQJH5H
6 yıldır limanda bekletiliyormuş
Amonyum nitratın 6 yıldır limanda bekletildiği ifade edildi. Patlamanın ardından şok dalgası yaklaşık 200 kilometre ötedeki Kıbrıs’tan da hissedildi. Ada’nın Lübnan’a bakan güney sahillerinde oturanlar patlamayı net olarak hissettiklerini ve sallandıklarını dile getirdiler.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Lübnan’daki patlamada yaralanan vatandaş sayımız 6’ya yükseldi. 5’i hafif yaralı, ameliyat olan bir vatandaşımızın da durumu iyiye gidiyor. Aileleriyle de iletişim halindeyiz." ifadelerini kullandı.
Sağlık bakanından halka çağrı: Bölgeyi terk edin
Sağlık Bakanı kimyasal madde patlaması nedeniyle sağlık sorunları doğabileceğinden bölgede yaşayan halka orayı terk etmeleri çağrısında bulundu.
Eski BBC muhabiri, TV sunucusu Emilia Papadopoulos patlamayı, Beyrut'a 240 kilometre uzakta bulunan Kıbrıs'ın Limasol kentinde hissettiklerini, evlerin pencerelerinin titrediğini söyledi.
İsrail: Biz yapmadık
Bu arada İsrailli askeri yetkililer patlama ile ilgilerinin olmadığını açıkladı. Lübnan Hizbullah’ı da, patlamanın kaynağının İsrail tarafından kendilerineyönelik bir saldırı olduğu iddialarını yalanladı. İsrail ordusu sık sık Lübnan’da Hizbullah hedeflerine operasyon düzenliyor.
Binalar sanki deprem oluyormuş gibi sallandı”
Lübnan medyası enkaz altında kalan insanlar olduğunu aktarırken, sosyal medyada paylaşılan videolarda binaların basınç dalgasının etkisiyle sarsıldığı görülüyor. Bir görgü tanığı Twitter’dan, “Binalar sanki deprem oluyormuş gibi sallandı” diye yazdı.
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