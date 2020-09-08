Son dakika haberi: Belarus'ta sular durulmuyor... Bir muhalif lider daha gözaltına alındı!
Belarus'ta sular 9 Ağustos'ta yapılan devlet başkanlığı seçimlerinden beri durulmadı. Lukaşenko'nun ezici çoğunlukla kazandığı açıklanan seçimlerden sonra ülke çapında çok büyük protesto eylemleri başlamış, muhalefet adayı Svetlana Tikhanovskaya seçimler sonrası ülkeden kaçmıştı. Belarus'ta muhalif liderlerden Kolesnikova'nın önce kaçırıldığı sonra da gözaltına alındığı yönünde gelen haberlerden sonra gözler yeniden ülkeye çevrildi.
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Devlet başkanlığı seçimlerinden beri suların durulmadığı Belarus'tan bu sabah saatlerinde yine şoke eden bir haber geldi.
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Belarus'ta muhalefetin önde gelen isimlerinden Maria Kolesnikova'nın başkent Minsk'te maskeli kişilerce kaçırıldığı ileri sürüldü. Yerel medya, olay yerindeki tanıklara dayandırdığı haberinde, Kolesnikova'nın bir minibüse bindirilerek götürüldüğünü bildirdi.
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Kolesnikova, Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko'ya karşı 9 Ağustos'taki başkanlık seçimlerinde güçlerini birleştiren kadın muhalif liderler arasındaydı.
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9 Ağustos'ta yapılan devlet başkanlığı seçimini, 1994'ten bu yana ülkeyi yöneten Aleksander Lukaşenko'nun oyların yüzde 80'ini alarak kazandığı açıklanmıştı. Muhalefet sonucu kabul etmeyerek protesto çağrısı yaptı. Lukaşenko ise seçimde usulsüzlük yapıldığı iddialarını reddediyor ve görevi bırakmayacağını söylüyor.
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Görgü tanıklarının ifadelerini aktaran Belaruslu medya kuruluşu Tut.by, kimliği belirsiz maskeli kişilerin Kolesnikova'yı zor kullanarak bir minibüse yerleştirdiğini bildirdi.
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Kolesnikova, muhalefetin seçimlerdeki adayı Svetlana Tikhanovskaya'ya destek veren kadın siyasetçiler arasındaydı ve iktidarın muhalefete devredilmesi amacıyla kurulan Koordinasyon Konseyi üyesiydi.
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Hükümet yetkilileri, Koordinasyon Konseyi faaliyetleri nedeniyle muhalefet liderlerine, "devlet iktidarını ele geçirme ve ulusal güvenliğe zarar verme" hedefi güttükleri gerekçesiyle dava açmıştı.
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Kolesnikova, Lukaşenko karşısında güçlerini birleştiren üç kadın siyasetçi arasında Belarus topraklarında kalan son kişiydi. Veronika Çepkalo ve başkanlık seçimlerinde yarışan Svetlana Tikhanovskaya, seçimlerin ardından ülkeden ayrılmıştı.
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Belarus Devlet Medyası'nda yer alan habere göre ise Muhalefet liderlerinden Maria Kolesnikova Ukrayna sınırında gözaltına alındı.
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Dün sabah saatlerinde kaçırıldığı iddia edilen Mariya Kolesnikova’nın diğer arkadaşları Ivan Kravtsov ve Anton Rodnenkov ile birlikte Ukrayna’ya kaçtığı açıklandı.
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Belarus’ta devam eden siyasi gerilim nedeniyle hareketli günler yaşanırken Pazar günü yapılan büyük mitingden sonra kaçırılma iddiaları ülkeyi karıştırdı.
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Dün sabah saatlerinde Ulusal Koordinasyon Konseyi üyelerinden olan 38 yaşındaki Mariya Kolesnikova'nın Belarus saatiyle 10:17'de bir minibüsle götürüldüğüne dair bazı görgü tanıkları muhalif basına bilgiler verdi. Basında çıkan iddialar üzerine muhalefet hareketinin önemli isimleri Belarus hükümetini suçlayarak Kolesnikova’nın gizlice gözaltına alındığını iddia etti.
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Belarus İçişleri Bakanlığı ise muhalif liderin gözaltında bulunmadığını açıklarken akşam saatlerinde muhalif liderin aranmasıyla ilgili çalışmaların başlatıldığını duyurdu.
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Ülkedeki protesto gösterilerinin tümünde boy gösteren ve kürsülerden konuşmalar yapan muhalif lider Mariya Kolesnikova’nın gizlice gözaltına alındığı iddiaları ülkede tartışmalar başlattı. Fakat bugün sabah saatlerinde gelen bir haberde Mariya Kolesnikova ve arkadaşları Ivan Kravtsov ve Anton Rodnenkov’un sabah saatlerinde Belarus’tan Ukrayna sınırına geçtiği açıklandı.
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Belarus Sınır Komitesi muhalefet hareketinin önemli isimlerinin Ukrayna’ya kaçtığını açıklarken ülkedeki muhalefetin basın ofisinden yapılan açıklamada da Mariya Kolesnikova ve arkadaşlarının Ukrayna’ya sığındığı bilgisi doğrulandı.
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Daha önce de Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun seçimlerde rakibi olan ve yüzde 10 oy alan Svetlana Tikhanovskaya ülkedeki siyasi gerilimi bahane ederek Litvanya’ya sığındı. Lukaşenko ise muhalif adayın gitmesine kendilerinin izin verdiğini söylemişti.
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Ukrayna'ya kaçtığı iddia edilen muhalif lider Mariya Kolesnikova'yla ilgili kafa karıştıran haberler son dakika olarak ajanslara düşmeye devam ediyor.
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Gelen son dakika haberine göre halkın protestolarını sürdürdüğü Belarus’ta, Devlet Başkanı Alexander Lukashenko’ya muhalefet eden üç kadın siyasi figürlerden biri olan ve dün cadde ortasında maskeli kişilerce bir minibüse bindirilip kaçırıldığı ileri sürülen Maria Kolesnikova’nın, Ukrayna sınırında gözaltına alındığını açıkladı.
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Kolesnikova’nın kaybolduğuna dair çıkan haberler üzerine, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab sosyal medyadan yazılı yaptığı açıklamada, “Belarus’ta Maria Kolesnikova'nın refahı için ciddi endişeler var. Lukashenko'nun rejimi, onun güvenli bir şekilde geri dönmesini en yüksek önceliği haline getirmelidir. Rejim, protestoculara gaddarca davranmaya son vermeli, siyasi tutukluları serbest bırakmalı ve muhalefetle diyaloğa başlamalı" ifadelerini kullanmıştı.