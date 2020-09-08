Son dakika haberi: Belarus'ta sular durulmuyor... Bir muhalif lider daha gözaltına alındı!

Gelen son dakika haberine göre halkın protestolarını sürdürdüğü Belarus’ta, Devlet Başkanı Alexander Lukashenko’ya muhalefet eden üç kadın siyasi figürlerden biri olan ve dün cadde ortasında maskeli kişilerce bir minibüse bindirilip kaçırıldığı ileri sürülen Maria Kolesnikova’nın, Ukrayna sınırında gözaltına alındığını açıkladı.