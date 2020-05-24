Son dakika haberi: Bayramdan sonra alınacak yeni kararlar neler? İşte normalleşme planı

ENERJİ ATTILAR 15-20 yaş arası, dün ikinci kez sokakla buluştu. Saat 11.00’i gösterir göstermez kendilerini dışarı atan gençler, karantina süresince biriktirdikleri enerjilerini 4 saat boyunca kaykay yaparak, bisiklete binerek, parklarda koşarak atmaya çalıştı. Normalleşme planı çerçevesinde 0-14 yaş, 15-20 yaş ve 65 yaş üstü olmak üzere üç farklı yaş grubundakiler için bir süredir belirli tarih ve saatlerde sokağa çıkma izni veriliyor. 20 Mayıs Çarşamba günü saat 11.00-15.00 arasında 14 yaş ve altındaki çocuklar sokağa çıkmıştı. Dün ise 15-20 yaş arasına izin verildi. (AA)