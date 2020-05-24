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Nuray Babacan
Haber Giriş: 24 Mayıs 2020 - 07:00,

Son dakika haberi: Bayramdan sonra alınacak yeni kararlar neler? İşte normalleşme planı

Bayramdaki 4 günlük sokak yasağının günlük vaka sayısını 500’e düşürmesi bekleniyor. Bu gerçekleşirse haziranda yeni gevşeme kararları gündeme gelecek.

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son Bilim Kurulu toplantısının ardından “Bayramdan sonra daha özgürüz” müjdesini vermişti.

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Hükümetin yaptığı çalışmalarda da bayram sonrası hazırlığı hız kazandı. Toplantılarda, bayram sonrasında vaka sayısının 500’e düşeceği öne sürülüyor.

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Vaka sayısının 500’ün altına düşmesiyle aşama aşama devreye sokulacak yeni serbestlik kararları da konuşuluyor.

425 İLDE SIFIR VAKA
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25 İLDE SIFIR VAKA

Son verilere göre 25 ilde bir haftadan beri yeni vaka görülmüyor. 50 ilde ise her gün görünen ek vaka sayısı 10 civarında. Ancak lokal hareketliliklere bağlı olarak yaşanacak artışlar ve sıçramalar, il pandemi kurullarının kararlarıyla izlenecek.

5İSTANBUL HÂLÂ RİSKLİ
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İSTANBUL HÂLÂ RİSKLİ

İstanbul’da bazı ilçeler dışında vaka sayısında gerileme yaşandığı belirtiliyor. Bağcılar, Esenyurt, Esenler, Küçükçekmece, Beylikdüzü gibi ilçelerde sıkıntı halen sürüyor.

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İstanbul, Kocaeli ve Bursa gibi vaka sayısı hâlâ yüksek olan illerde kısıtlamaların daha uzun süreceği kaydediliyor.

7TOPLUM YORGUNLUĞU
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TOPLUM YORGUNLUĞU

Yapılan toplantılarda uzun süren kısıtlamaların “toplum yorgunluğu” yarattığı, herkesin haziranda rahatlama olacağı beklentisi içinde olduğu dile getiriliyor. Aşama aşama bu yorgunluğu giderecek adımlar atılması planlanırken, vaka takiplerinin bölge bölge izleneceği ve kontrolde tutulacağı belirtiliyor.

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Uzmanlar, “Vakaların kaynağını bildiğimiz noktaya geldik. Bir yerde bir artış varsa hemen nedenini buluyoruz. Hemen o çevrede önlem alıp durumu kontrol altına alabiliriz” diyor.

9İLK KONULAN YASAK EN SON KALKACAK
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İLK KONULAN YASAK EN SON KALKACAK

Edinilen bilgiye göre ilk hangi yasak konulduysa, en son o kaldırılacak. Okullar, bazı kamu kurumlarının faaliyetleri, adliyeler, 65 yaş üstüne ve gençlere getirilen sınırlamalar, düğün ve kapalı alan aktiviteleri, en son aşamada izin verilecek uygulamalar olacak.

10 65 YAŞ ÜSTÜNE MARKET YASAĞI GÜNDEMDE
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65 YAŞ ÜSTÜNE MARKET YASAĞI GÜNDEMDE

En riskli grup sayılan ve sayıları 7.5 milyona ulaşan 65 yaş üstüyle ilgili kararlar, en çok tartışılan konuyu oluşturuyor. İkinci dalga veya dalgalanma, bu grup için risk taşıyor. Bayramdan sonra yapılacak değerlendirmelerde, vaka sayısının düşmesine bağlı olarak yeni kurallar konulabilecek.

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Ele alınacak konu başlıkları arasında, 65 yaş üstüne marketler, AVM’ler ve toplu taşıma araçlarının yasaklanarak, kısmi serbesti gündeme gelmesi. İzin günlerinin sayısı arttırılabilecek, araba kullanmalarına veya kurallara uyarak çalışmalarına izin verilebilecek.

12ENERJİ ATTILAR
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ENERJİ ATTILAR

15-20 yaş arası, dün ikinci kez sokakla buluştu. Saat 11.00’i gösterir göstermez kendilerini dışarı atan gençler, karantina süresince biriktirdikleri enerjilerini 4 saat boyunca kaykay yaparak, bisiklete binerek, parklarda koşarak atmaya çalıştı. Normalleşme planı çerçevesinde 0-14 yaş, 15-20 yaş ve 65 yaş üstü olmak üzere üç farklı yaş grubundakiler için bir süredir belirli tarih ve saatlerde sokağa çıkma izni veriliyor. 20 Mayıs Çarşamba günü saat 11.00-15.00 arasında 14 yaş ve altındaki çocuklar sokağa çıkmıştı. Dün ise 15-20 yaş arasına izin verildi. (AA)

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Ankaralı gençlerin bir kısmı Seğmenler Parkı’na koştu ve Ramazan Bayramı öncesi verilen dört saatlik izinlerini arkadaşlarıyla buluşarak değerlendirdi. (Selahattin SÖNMEZ/ANKARA)

14BODRUMA BİR GÜNDE 10 BİN ARAÇ
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BODRUM'A BİR GÜNDE 10 BİN ARAÇ

BAYRAM öncesi Bodrum’a akın yaşandı. Bodrum’un tek girişi olan Torba’daki trafik uygulama noktasında, koronavirüs tedbirleri kapsamında önlemler arttırıldı. Polis ve jandarma ekipleri kontrol noktasında araçları durdurup sürücü ve yolcuların ateşini ölçtü. Ateşi 38 derecenin üzerinde olanlar, tedbir amaçlı bölgedeki ambulansla sağlık görevlilerince kontrol için hastaneye sevk edildi.

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Yazlık evlerine gelenlerin adres ve telefon numaralarını alan ekipler, 14 gün dışarı çıkmamaları için uyarılarda bulundu. Kontroller nedeniyle karayolunda yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Bodrum’a son 24 saatte yaklaşık 10 bin aracın giriş yaptığı belirtildi. (Cavit AKGÜN/ DHA)

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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