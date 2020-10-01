Son dakika haberi: Azerbaycan ordusu sivilleri hedef alan Ermenistan'a büyük kayıplar verdiriyor!
Son dakika gelen haberler ile birlikte, Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusunun Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine gerçekleştirdiği saldırı sonrasında başlattığı karşı saldırının 3. gününde Ermeni güçlere kayıp verdirmeyi sürdürdü. Uluslararası ajanslar Azerbaycan ordusunun Ermenistan'a ait iki savaş uçağını düşürdüğünü iddia etti, Azerbaycan ise uçakların dağa çarpıp düştüğünü açıkladı. Reuters'ın geçtiği fotoğraflar Karabağ'da yaşananları ortaya koydu. İşte bölgede yaşanan sıcak gelişmeler...
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Son dakika haberleri ile birlikte, Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, gece boyunca şiddetli çatışmaların devam ettiği aktarıldı.
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ÇATIŞMALAR GÜN BOYU DEVAM ETTİ
Gün boyu yaşanan şiddetli çatışmalarda Azerbaycan ordusu, özellikle Fuzuli kentinin Ermeni güçlerinden temizlenmesi için operasyonlarına devam etti.
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Ermeni güçlerinin Fuzuli-Cebrail ve Ağdere-Terter yönlerinde kaybettiği mevzileri geri almak için gerçekleştirdiği saldırılar başarısız olurken, Ağdere yönündeki Madagiz bölgesinden hareket eden zırhlı araç konvoyu ve onlara destek veren topçu bataryası Azerbaycan Hava Kuvvetlerine bağlı unsurlar ve kara birlikleri tarafından imha edildi.
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NOKTA ATIŞIYLA VURULDU
Azerbaycan ordusu, Hocavend bölgesinde konuşlu Ermenistan ordusunun 3. Martuni motorlu piyade alayını imha etti, aynı bölgedeki 1'inci alay 3'üncü taburunun komuta gözlem mıntıkası nokta atışıyla vuruldu.
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Uluslararası haber ajansları Ermenistan'a ait iki savaş uçağının düşürüldüğünü duyurdu!
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Azerbaycan ise bu iddiayı hemen yalanladı.
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Azerbaycan'dan yapılan açıklamaya göre uçaklar dağa çarpıp parçalandı.
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REUTERS DÜNYAYA DUYURDU
Ermenistan'ın sivil hedeflere gerçekleştirdiği saldırılar Reuters haber ajansının objektiflerine yansıdı.
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Ermenistan, Azerbaycan'ın Terter şehrinde sivil hedefleri vurmuştu. Bölgede yaşayan vatandaşlar saldırıların yaşandığı yerdeki vahşet görüntülerini muhabirlere gösterdi.
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Öte yandan, Ermenistan'ın hedefinde olan Azeri vatandaşlar bombalardan korunmak için bölgeye sığınaklar kazdılar.
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Terter şehrinde yaşayan Azeriler bir araya gelerek kazdıkları çukurların içinde Ermenistan'ın hedefi olmaktan korunmaya çalıştılar.
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O anların çarpıcı görüntüleri foto muhabirlerinin objektifine böyle yansıdı.
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Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın S-300 füze sistemlerini Erivan'dan Azerbaycan ordusunun operasyon yürüttüğü bölgelere doğru harekete geçirdiği yönünde istihbarat alındığını, bu sistemlerin işgal altındaki topraklara girer girmez imha edileceğini açıkladı.
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ERMENİ TABURU MEVZİDEN KAÇTI
Ermenistan ordusunun Terter ilinin işgal altında bulunan Tonaşen köyünde konuşlanan bir taburunun mevzilerini bırakarak kaçtığı bildirildi.
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Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, "Ermenistan 1. Ordu Komutanlığına bağlı 10. Muhrip Tümeni 7. Muhrip Alayının 2. taburunun askerleri ağır kayıplarla mevzilerini terk ederek kaçtı." ifadeleri kullanıldı.
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F-16 İDDİASINA YALANLAMA
Ermenistan, kendilerine ait bir Su-25 uçağının F-16 uçağı tarafından düşürüldüğü iddiasında bulundu, Azerbaycanlı yetkililer bu iddiayı yalanladı.
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Çatışmalar akşam saatlerinde de sürdü. Azerbaycan ordusu Terter ilinin Hasankaya yerleşim birimini ve Talış bölgesinde konuşlanan Ermenistan Silahlı Kuvvetlerine ait mevzileri top atışıyla vurdu.
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Ermenistan, bugün de sivil yerleşim birimlerine saldırmaya devam etti ve Azerbaycan'ın sivil kayıpları arttı. Azerbaycan Başsavcılığı, hayatını kaybeden sivil sayısının 12'ye, yaralı sayısının ise 35'e yükseldiğini duyurdu. Ermenistan ordusunun son 3 gündeki saldırılarında 66 konut ve 8 kamu binası kullanılamaz hale geldi.
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DİPLOMATİK GİRİŞİMLER
Cephe hattında çatışmalar devam ederken bazı diplomatik girişimler de gerçekleştirildi. Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile yaptığı telefon görüşmelerinde, Dağlık Karabağ'daki durum ele alındı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ermenistan Başbakanı Paşinyan da bölgedeki durumun değerlendirildiği bir telefon görüşmesi yaptı. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de Rus devlet kanalı Rossiya-24'e Dağlık Karabağ'da artan gerginliğe ilişkin açıklamalarda bulundu.Aliyev, Türkiye'nin, Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan çatışmada taraf olmadığını söyledi.
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Türkiye'nin, Azerbaycan'a sadece moral desteği sağladığını bildiren Aliyev, Türk yönetimi ve halkına teşekkür etti. İlham Aliyev, Ermenistan'ın saldırılarında Azerbaycanlı asker ve sivillerin öldüğünü hatırlatarak, saldırgan ülkeye karşı halkı ve toprakları korumak için gerekli yanıtı vermek zorunda kaldıklarını vurguladı.
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Azerbaycan ordusunun, işgal altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı karşı saldırıda, 2 bin 300 Ermenistan askerinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
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GECE BOYUNCA ŞİDDETLİ ÇATIŞMALAR
Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, gece boyunca şiddetli çatışmaların devam ettiği aktarıldı.
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Açıklamada, "27-30 Eylül tarihlerinde 2 bin 300 Ermenistan askerinin öldüğü ve yaralandığı, yaklaşık 130 tank ve zırhlı aracın, 200'den fazla top ve füze sisteminin, yaklaşık 25 hava savunma sisteminin, 6 komuta yönetim ve komuta gözlem mıntıkasının, 5 mühimmat deposunun, yaklaşık 50 tanksavar silahının ve 55 otomobilin imha edildiği" bildirildi.
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Dünkü çatışmalarda, işgal altındaki Hocavend ilinin Şuşakend bölgesinde Ermenistan'a ait 1 S-300 sisteminin de etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, kaybettikleri mevzileri geri almak için Madagiz yönünde toplanan Ermenistan güçlerinin, bu sabah saatlerinde gerçekleştirdiği saldırının önlendiği ifade edildi.
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Açıklamada, tüm cephe hattında askeri operasyonların devam ettiği kaydedildi.
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Öte yandan Azerbaycan ordusunun, işgal altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı karşı saldırıda, Ağdere-Terter yönünde Ermenistan güçlerini kuşatma altına aldığı bildirildi.
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Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, Ermenistan güçlerini top atışı ile imha etme ve alanı temizleme operasyonunun sürdüğü belirtildi. Açıklamada, Azerbaycan ordusunun, Ağdere-Terter yönünde Ermenistan güçlerini kuşatma altına aldığı ifade edildi.
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ERMENİSTAN SİVİLLERE SALDIRMAYA DEVAM EDİYOR
Ermenistan ordusunun, Azerbaycan'ın Terter kentine top atışı gerçekleştirdiği, sivil altyapının zarar gördüğü ve ilk belirlemelere göre sivil halktan yaralıların olduğu belirtilmişti.
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Ermenistan ordusunun ise Azerbaycan'ın Goranboy ilinin Aşağı Ağcakend köyüne top atışları gerçekleştirdiği bildirildi.
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Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, sivil yerleşim birimlerine yapılan saldırıların önlenmesi için Azerbaycan ordusunun da karşılık vereceği kaydedildi.
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Azerbaycan ve Ermenistan arasında patlak veren Dağlık Karabağ savaşı bu sabah itibariyle dördüncü gününe girdi, cephe hattından son dakika haberleri arka arkaya geliyor.
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ATEŞKES GÖRÜŞMELERİNİ REDDETTİLER
Al Jazeera'da yer alan bir habere göre taraflar ateşkesi reddetti.
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Reuters haber ajansına dayandırılan habere göre tarafların ateşkes görüşmelerini reddetti.
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Rus televizyonuna konuşan Azerbaycan lideri İlham Aliyev, hiçbir müzakereye girmeyeceklerini söyledi.
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Aynı kanala konuşan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da benzer açıklamalar yaptı.
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Dağlık Karabağ'daki çatışmalar Pazar günü sabah saatlerinde Ermenistan'ın ateşkes ihlaliyle başladı. Ermenistan, bölgeyi yarım asırı aşkın bir süredir işgal altında tutuyor.
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Güney Kafkasya’da 4 bin 400 kilometrekarelik bir alanı kapsayan Dağlık Karabağ (Yukarı Karabağ), Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki en büyük sorun olarak yıllardır çözüm bekliyor.
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Azerbaycan topraklarının yüzde 14’ünden fazlası halen işgal altında. Azeriler bölgenin tarihsel olarak kendi kontrolünde olduğunu ve dolayısıyla kendilerine ait olduğunu iddia ediyor; Ermeniler ise bölgede hep Ermenilerin yaşadığını ve Azeri yönetiminin gayrimeşru olduğunu savunuyor.