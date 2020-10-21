Son dakika haberi: Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ağır darbe vurdu! Paşinyan hezimeti kabul etti

AFP'de yer alan habere göre Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Facebook üzerinden yayınladığı bir videolu mesajda devam eden çarpışmalarla ilgili açıklama yaptı. Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ'daki çatışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, "Şu aşamada krizin diplomatik çözüm yolu kalmamıştır" ifadesini kullandı.