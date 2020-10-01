Son dakika haberi: Azerbaycan - Ermenistan hattında sıcak çatışmalar devam ediyor... Ermenistan köşeye sıkıştı, Times'tan flaş iddia geldi
Azerbaycan - Ermenistan hattında sıcak çatışmalar dördüncü gününde de devam ediyor. Azerbaycan ordusu Ermenistan'a büyük darbe vururken Ermenistan sivil hedefleri vurmaya devam ediyor. Cephede köşeye sıkışan Ermenistan'la ilgili olarak Times gazetesinden flaş bir iddia geldi!
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Azerbaycan ordusu, işgal altındaki toprakları kurtarmak için Ermenistan ordusuna yönelik başlattığı karşı saldırıyı gece boyu sürdürdü.
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ÇATIŞMALAR GECE BOYU SÜRDÜ
Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, gece boyunca birliklerin, işgal altındaki topraklardaki Ermenistan güçlerinin mevzilerine ezici topçu saldırıları düzenlediği bildirildi.
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ERMENİSTAN'IN KAYIPLARI ARTIYOR
Azerbaycan ile Ermenistan arasında, Dağlık Karabağ sınırında çıkan çatışmalar tüm şiddetiyle sürüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 27 Eylül’den bu yana süren çatışmalarda Ermenistan kuvvetlerine ait, 200 tank ve diğer zırhlı araç, 30 hava savunma sisteminin imha edildiğini ve 2 bin 300 Ermeni askerinin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
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Ermeni güçlerinin Fuzuli-Cebrail ve Ağdere- Terter yönlerinde kaybettiği mevzileri geri almak için gerçekleştirdiği saldırıların başarısız olduğu, Ağdere yönündeki Madagiz bölgesinden hareket eden zırhlı araç konvoyu ve onlara destek veren topçu bataryasının, Azerbaycan Hava Kuvvetlerine bağlı unsurlar ve kara birliklerince imha edildiği belirtildi.
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Ermenistan Savunma Bakanlığı ise, Azerbaycan’da 790 askerin yaşamını yitirdiğini, 1900’den fazlasının yaralandığını belirtirken, 137 tank, 72 İHA, yedi helikopter ve bir An-2 uçağının imha edildiğini öne sürdü.
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AZERBAYCAN'DAN ERMENİSTAN'A ÜLTİMATOM
Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan Ermenistan'a ültimatom: “1 Ekim sabahı Ermenistan Azerbaycan’daki Gorus bölgesine ateş açmıştır. Ermenistan'dan atılan füzeler Cebrail-Fuzuli bölgesinde cepheye isabet etmiştir. Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına saldırısını derhal durdurmasını istiyoruz. Aksi takdirde misliyle karşılık verileceği konusunda uyarıyoruz"
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SİVİL CAN KAYBI YÜKSELDİ
Öte yandan Ermenistan’ın sivil yerleşim birimlerine düzenlediği saldırılarda, hayatını kaybedenlerin sayısının 12’ye çıktığı, yaralı sayısının da 35’e yükseldiği belirtildi. 66 konut ve 8 kamu binası kullanılamaz hale geldi.
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Azerbaycan Başsavcılığından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun Terter iline yaptığı top atışı nedeniyle 1 sivilin daha yaşamını yitirdiği bildirildi. Ermenistan şehir merkezinde tren istasyonunun olduğu mevkiye saldırdı.
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TIMES'TAN FLAŞ İDDİA GELDİ
İngiltere'de yayımlanan Times gazetesi, Dağlık Karabağ bölgesindeki çatışmaları ele aldığı haberinde giderek yoğunlaşan çatışmalar karşısında "Ermenistan'ın Türkiye'nin desteklediği Azerbaycan'a karşı Rusya'nın müdahele etmesini isteme ihtimalinin gündeme geldiğini" söylüyor.
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Haberde Pazar gününden bu yana Ermeni ve Azeri güçleri arasında yaşanan şiddetli çatışmalarda, aralarında sivillerin de bulunduğu onlarca kişinin öldüğü belirtiliyor.
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Dağlık Karabağ sorununun geçmişini kısaca özetleyen Times, uluslararası alanda Azerbaycan toprağı olarak kabul edilen bölgenin 1994'teki savaştan bu yana Ermenilerin denetiminde olduğunu hatırlatıyor.
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Gazete, Ermenistan'ın bir savaş uçağının Türk F-16'sı tarafından Ermeni hava sahasında düşürüldüğünü iddia ettiğini söylüyor ve Türkiye'nin bunu "ucuz bir propaganda" diyerek reddettiğini vurguluyor.
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"Azerbaycan'ı hem müzakere masasında hem cephede destekleyeceğini ilan eden NATO üyesi Türkiye, güçlerinin çatışmalara doğrudan karıştığını reddediyor" diyen Times, Ermenistan'ın Rusya'nın önderliğindeki, eski Sovyetler Birliği Cumhuriyetleri'nden oluşan Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) üyesi olduğunu vurgulyor.
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PAŞİNYAN PUTİN'LE GÖRÜŞTÜ
Times, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Rusya Devlet Başkan Vladimir Putin ile görüştüğünü bildirirken, Paşinyan'ın ülkesinin silahlı güçlerinin Dağlık Karabağ'ı savunma kabiliyetine sahip olduğunu söylemesine karşın, çatışmalar daha da şiddetlenirse KGAÖ'den yardım isteyebileceğini belirttiğini aktarıyor.
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Gazete Paşinyan'ın "İsteğin ne zaman yapılabileceğini söylemek zor. Duruma ve genel siyasi bağlama göre, güvenliğimizi sağlayabilecek tüm olasılıkları görüşüyoruz" dediğini bildiriyor.
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Times, Kremlin'in Türkiye'yi "ateşe benzin dökmekle" suçladığını söylerken, Putin'in sözcüsü Dimitri Peskov'un, Rusya'nın olası askeri müdahalesi için Azerbaycan güçlerinin geçmesi gereken "kırmızı çizgiyi" söylemekten kaçındığını bildiriyor.
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Gazete, hem Paşinyan hem de İlham Aliyev'in barış görüşmeleri çağrılarını reddettiğini söylerken, Paşinyan'ın "Hepimiz bunu ulusumuza karşı varoluşsal bir tehdit olarak algılıyoruz. Askeri operasyonlar sürerken, müzakereleren söz etmek zor" dediğini aktarıyor.
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Aliyev'in de "Ermenistan Başbakanı açıkça Karabağ'ı Ermenistan'ın bir parçası olarak ilan ediyor. Bu durumda, nasıl bir müzakere süreacinden bahsedebiliriz ki" dediği bildiriliyor.
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Öte yandan Ermenistan'da devam eden çatışmalarla ilgili protesto gösterileri düzenlendi. göstericiler ellerinde Ermenistan ve ABD bayraklarıyla sokaklara inerek Azerbaycan'ı protesto etti.
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BÖLGEDE GÖREV YAPAN GAZETECİLER DE HEDEFTE
Ermenistan kuvvetleri ise çatışmalarda sivilleri hedef almaya devam ediyor.
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Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine saldırılarını sürdüren Ermenistan ordusu, bölgede görev yapan gazetecileri de hedef alıyor.
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Çatışmaların başladığı ilk gün olan 27 Eylül'de AA ve TRT ekiplerinin çekim yaptığı sivil yerleşim bölgesinin çok yakınına havan topu isabet etmesinden bu yana çok sayıda gazeteci hayati tehlike atlattı.
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Son 5 günde farklı bölgelere yönelik saldırılarda ARB TV, Hazar TV, İctimai TV, SPACE TV, ATV, BAKU TV, AZERTAC, APA Haber Ajansı ve Turan Haber Ajansı gibi televizyon ve haber ajansları çalışanlarının görev yaptığı bölgelere Ermenistan ordusunun attığı mermiler isabet etti.
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Ermenistan'ın sivilleri hedef aldığı ve Azeri vatandaşların yaşadığı bölgedeki yıkım dün uluslararası haber ajanslarının servis ettiği fotoğraflara böyle yansımıştı.
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Ermenistan'ın hedefinde olan Azeri vatandaşlar bombalardan korunmak için bölgeye sığınaklar kazdılar ve Terter şehrinde yaşayan Azeriler bir araya gelerek kazdıkları çukurların içinde Ermenistan'ın hedefi olmaktan korunmaya çalıştılar.
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AZERBAYCAN ORDUSU YAYINLADI
Azerbaycan ordusu ele geçirdiği Ermeni güçlerine ait asker araç ve teçhizatların görüntülerini yayınladı.
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Azerbaycan Ordusu'nun Ermeni saldırılarına karşı başlattığı operasyonun 5. gününde de Ermenistan ordusuna darbe üstüne darbe vuruldu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, el koyduğu Ermeni güçlerine ait askeri araç ve teçhizatları paylaştı.
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Azerbaycan'ın Ermenistan'ın saldırıları sonrası başlattığı operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Fuzuli-Cebrail ve Ağdere-Terter bölgesinde ele geçirilen Ermenistan güçlerine ait askeri araç ve teçhizatları paylaştı. Azerbaycan, Ermenistan ordusunun taarruz taburunun sancağını ele geçirmişti.