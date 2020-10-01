MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriSon dakika haberi: Azerbaycan - Ermenistan hattında sıcak çatışmalar devam ediyor... Ermenistan köşeye sıkıştı, Times'tan flaş iddia geldi
GeriDünya Son dakika haberi: Azerbaycan - Ermenistan hattında sıcak çatışmalar devam ediyor... Ermenistan köşeye sıkıştı, Times'tan flaş iddia geldi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Dünya
AA-BBC Türkçe
Haber Giriş: 01 Ekim 2020 - 11:48 | 

Son dakika haberi: Azerbaycan - Ermenistan hattında sıcak çatışmalar devam ediyor... Ermenistan köşeye sıkıştı, Times'tan flaş iddia geldi

Azerbaycan - Ermenistan hattında sıcak çatışmalar dördüncü gününde de devam ediyor. Azerbaycan ordusu Ermenistan'a büyük darbe vururken Ermenistan sivil hedefleri vurmaya devam ediyor. Cephede köşeye sıkışan Ermenistan'la ilgili olarak Times gazetesinden flaş bir iddia geldi!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Azerbaycan ordusu, işgal altındaki toprakları kurtarmak için Ermenistan ordusuna yönelik başlattığı karşı saldırıyı gece boyu sürdürdü.

2ÇATIŞMALAR GECE BOYU SÜRDÜ
Abone Olgoogle-news

ÇATIŞMALAR GECE BOYU SÜRDÜ

Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, gece boyunca birliklerin, işgal altındaki topraklardaki Ermenistan güçlerinin mevzilerine ezici topçu saldırıları düzenlediği bildirildi.

3ERMENİSTANIN KAYIPLARI ARTIYOR
Abone Olgoogle-news

ERMENİSTAN'IN KAYIPLARI ARTIYOR

Azerbaycan ile Ermenistan arasında, Dağlık Karabağ sınırında çıkan çatışmalar tüm şiddetiyle sürüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 27 Eylül’den bu yana süren çatışmalarda Ermenistan kuvvetlerine ait, 200 tank ve diğer zırhlı araç, 30 hava savunma sisteminin imha edildiğini ve 2 bin 300 Ermeni askerinin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

4
Abone Olgoogle-news

Ermeni güçlerinin Fuzuli-Cebrail ve Ağdere- Terter yönlerinde kaybettiği mevzileri geri almak için gerçekleştirdiği saldırıların başarısız olduğu, Ağdere yönündeki Madagiz bölgesinden hareket eden zırhlı araç konvoyu ve onlara destek veren topçu bataryasının, Azerbaycan Hava Kuvvetlerine bağlı unsurlar ve kara birliklerince imha edildiği belirtildi.

5
Abone Olgoogle-news

Ermenistan Savunma Bakanlığı ise, Azerbaycan’da 790 askerin yaşamını yitirdiğini, 1900’den fazlasının yaralandığını belirtirken, 137 tank, 72 İHA, yedi helikopter ve bir An-2 uçağının imha edildiğini öne sürdü.

6AZERBAYCANDAN ERMENİSTANA ÜLTİMATOM
Abone Olgoogle-news

AZERBAYCAN'DAN ERMENİSTAN'A ÜLTİMATOM

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan Ermenistan'a ültimatom: “1 Ekim sabahı Ermenistan Azerbaycan’daki Gorus bölgesine ateş açmıştır. Ermenistan'dan atılan füzeler Cebrail-Fuzuli bölgesinde cepheye isabet etmiştir. Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına saldırısını derhal durdurmasını istiyoruz. Aksi takdirde misliyle karşılık verileceği konusunda uyarıyoruz"

7SİVİL CAN KAYBI YÜKSELDİ
Abone Olgoogle-news

SİVİL CAN KAYBI YÜKSELDİ

Öte yandan Ermenistan’ın sivil yerleşim birimlerine düzenlediği saldırılarda, hayatını kaybedenlerin sayısının 12’ye çıktığı, yaralı sayısının da 35’e yükseldiği belirtildi. 66 konut ve 8 kamu binası kullanılamaz hale geldi.

8
Abone Olgoogle-news

Azerbaycan Başsavcılığından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun Terter iline yaptığı top atışı nedeniyle 1 sivilin daha yaşamını yitirdiği bildirildi. Ermenistan şehir merkezinde tren istasyonunun olduğu mevkiye saldırdı.

9TIMESTAN FLAŞ İDDİA GELDİ
Abone Olgoogle-news

TIMES'TAN FLAŞ İDDİA GELDİ

İngiltere'de yayımlanan Times gazetesi, Dağlık Karabağ bölgesindeki çatışmaları ele aldığı haberinde giderek yoğunlaşan çatışmalar karşısında "Ermenistan'ın Türkiye'nin desteklediği Azerbaycan'a karşı Rusya'nın müdahele etmesini isteme ihtimalinin gündeme geldiğini" söylüyor.

10
Abone Olgoogle-news

Haberde Pazar gününden bu yana Ermeni ve Azeri güçleri arasında yaşanan şiddetli çatışmalarda, aralarında sivillerin de bulunduğu onlarca kişinin öldüğü belirtiliyor.

11
Abone Olgoogle-news

Dağlık Karabağ sorununun geçmişini kısaca özetleyen Times, uluslararası alanda Azerbaycan toprağı olarak kabul edilen bölgenin 1994'teki savaştan bu yana Ermenilerin denetiminde olduğunu hatırlatıyor.

12
Abone Olgoogle-news

Gazete, Ermenistan'ın bir savaş uçağının Türk F-16'sı tarafından Ermeni hava sahasında düşürüldüğünü iddia ettiğini söylüyor ve Türkiye'nin bunu "ucuz bir propaganda" diyerek reddettiğini vurguluyor.

13
Abone Olgoogle-news

"Azerbaycan'ı hem müzakere masasında hem cephede destekleyeceğini ilan eden NATO üyesi Türkiye, güçlerinin çatışmalara doğrudan karıştığını reddediyor" diyen Times, Ermenistan'ın Rusya'nın önderliğindeki, eski Sovyetler Birliği Cumhuriyetleri'nden oluşan Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) üyesi olduğunu vurgulyor.

14PAŞİNYAN PUTİNLE GÖRÜŞTÜ
Abone Olgoogle-news

PAŞİNYAN PUTİN'LE GÖRÜŞTÜ

Times, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Rusya Devlet Başkan Vladimir Putin ile görüştüğünü bildirirken, Paşinyan'ın ülkesinin silahlı güçlerinin Dağlık Karabağ'ı savunma kabiliyetine sahip olduğunu söylemesine karşın, çatışmalar daha da şiddetlenirse KGAÖ'den yardım isteyebileceğini belirttiğini aktarıyor.

15
Abone Olgoogle-news

Gazete Paşinyan'ın "İsteğin ne zaman yapılabileceğini söylemek zor. Duruma ve genel siyasi bağlama göre, güvenliğimizi sağlayabilecek tüm olasılıkları görüşüyoruz" dediğini bildiriyor.

16
Abone Olgoogle-news

Times, Kremlin'in Türkiye'yi "ateşe benzin dökmekle" suçladığını söylerken, Putin'in sözcüsü Dimitri Peskov'un, Rusya'nın olası askeri müdahalesi için Azerbaycan güçlerinin geçmesi gereken "kırmızı çizgiyi" söylemekten kaçındığını bildiriyor.

17
Abone Olgoogle-news

Gazete, hem Paşinyan hem de İlham Aliyev'in barış görüşmeleri çağrılarını reddettiğini söylerken, Paşinyan'ın "Hepimiz bunu ulusumuza karşı varoluşsal bir tehdit olarak algılıyoruz. Askeri operasyonlar sürerken, müzakereleren söz etmek zor" dediğini aktarıyor.

18
Abone Olgoogle-news

Aliyev'in de "Ermenistan Başbakanı açıkça Karabağ'ı Ermenistan'ın bir parçası olarak ilan ediyor. Bu durumda, nasıl bir müzakere süreacinden bahsedebiliriz ki" dediği bildiriliyor.

19
Abone Olgoogle-news

Öte yandan Ermenistan'da devam eden çatışmalarla ilgili protesto gösterileri düzenlendi. göstericiler ellerinde Ermenistan ve ABD bayraklarıyla sokaklara inerek Azerbaycan'ı protesto etti.

20BÖLGEDE GÖREV YAPAN GAZETECİLER DE HEDEFTE
Abone Olgoogle-news

BÖLGEDE GÖREV YAPAN GAZETECİLER DE HEDEFTE

Ermenistan kuvvetleri ise çatışmalarda sivilleri hedef almaya devam ediyor.

21
Abone Olgoogle-news

Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine saldırılarını sürdüren Ermenistan ordusu, bölgede görev yapan gazetecileri de hedef alıyor.

22
Abone Olgoogle-news

Çatışmaların başladığı ilk gün olan 27 Eylül'de AA ve TRT ekiplerinin çekim yaptığı sivil yerleşim bölgesinin çok yakınına havan topu isabet etmesinden bu yana çok sayıda gazeteci hayati tehlike atlattı.

23
Abone Olgoogle-news

Son 5 günde farklı bölgelere yönelik saldırılarda ARB TV, Hazar TV, İctimai TV, SPACE TV, ATV, BAKU TV, AZERTAC, APA Haber Ajansı ve Turan Haber Ajansı gibi televizyon ve haber ajansları çalışanlarının görev yaptığı bölgelere Ermenistan ordusunun attığı mermiler isabet etti.

24
Abone Olgoogle-news

Ermenistan'ın sivilleri hedef aldığı ve Azeri vatandaşların yaşadığı bölgedeki yıkım dün uluslararası haber ajanslarının servis ettiği fotoğraflara böyle yansımıştı.

25
Abone Olgoogle-news

Ermenistan'ın hedefinde olan Azeri vatandaşlar bombalardan korunmak için bölgeye sığınaklar kazdılar ve Terter şehrinde yaşayan Azeriler bir araya gelerek kazdıkları çukurların içinde Ermenistan'ın hedefi olmaktan korunmaya çalıştılar.

26AZERBAYCAN ORDUSU YAYINLADI
Abone Olgoogle-news

AZERBAYCAN ORDUSU YAYINLADI

Azerbaycan ordusu ele geçirdiği Ermeni güçlerine ait asker araç ve teçhizatların görüntülerini yayınladı.

27
Abone Olgoogle-news

Azerbaycan Ordusu'nun Ermeni saldırılarına karşı başlattığı operasyonun 5. gününde de Ermenistan ordusuna darbe üstüne darbe vuruldu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, el koyduğu Ermeni güçlerine ait askeri araç ve teçhizatları paylaştı.

28
Abone Olgoogle-news

Azerbaycan'ın Ermenistan'ın saldırıları sonrası başlattığı operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Fuzuli-Cebrail ve Ağdere-Terter bölgesinde ele geçirilen Ermenistan güçlerine ait askeri araç ve teçhizatları paylaştı. Azerbaycan, Ermenistan ordusunun taarruz taburunun sancağını ele geçirmişti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi