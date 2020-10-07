Son dakika haberi: Azerbaycan - Ermenistan çatışmaları sürerken Rusya lideri Putin'den Ermenistan'a soğuk duş

Azerbaycan ordusu, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda, Ermenistan ordusunun 250 tank ve zırhlı aracını imha ettiğini açıkladı. Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Azerbaycan ordusu 27 Eylül-7 Ekim'de Ermenistan'ın 250 tank ve zırhlı aracını, 270 top ve füze sistemini, 60 hava savunma sistemini, 11 komuta yönetim ve gözlem mıntıkasını, 8 mühimmat deposunu, yaklaşık 150 askeri kamyon ve aracını, bir S-300 sistemini imha etti."