Son dakika haberi: Aşı olana sokak serbest! İşte kademeli açılma planı

AŞISINI OLAN 65 YAŞA KISITLAMA SONA ERDİ Yeni dönemde 65 yaş ve üzeri olan kişilere aşı kriteri getirildi. Buna göre iki doz aşısını yaptıran 65 yaş ve üzeri kişiler, eskiden uygulanan belli saatlerde sokağa çıkma yasağından muaf tutuldu. Bu grup, diğer yaştakilerle aynı uygulamaya tabi olacak.