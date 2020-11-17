Son dakika haberler: Aliyev'den tarihi görüntüler geldi... Azerbaycan bayrağını göndere çekti.. Paşinyan konuştukça battı! O söz çıldırttı

İktidarda kalmak için çırpınan Paşinyan ile onun üzerine gelen muhalefeti aynı anda eleştiren Petrosyan, “Ermeni ulusu her zamanki gibi yine (sonradan gelen akıl) hastalığının kurbanı oluyor. 100 yıl önce 1915 yılındaki trajik olaylardan bu yana bu hastalıktan kurtulamadık. İktidar ile muhalefetin (bir karış toprak vermeyiz) söylemleri başımıza yeni felaketler hazırlıyor. Birinci Dünya Savaşı’nda her şeyini yitiren Osmanlı Türkleri gibi olamadık. İkinci Dünya Savaşı’nda yerle bir olan ve küllerinden dirilen Almanya olamadık. Biz hep suçlu arıyoruz ve sonradan gelen akılla hareket ediyoruz” diye konuştu.