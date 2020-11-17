Son dakika haberler: Aliyev'den tarihi görüntüler geldi... Azerbaycan bayrağını göndere çekti.. Paşinyan konuştukça battı! O söz çıldırttı
Bölgeden gelen son dakika haberlerine göre ülkesinde yenilginin sembolü haline gelen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, üçlü Rusya-Azerbaycan-Ermenistan anlaşmasının imzalandığı 10 Kasım tarihinden 6 gün sonra ilk kez kamuoyu önüne çıkarak parlamentoya gitti. Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan erken seçim sinyali verdi. Azerbaycan karşısında bozguna uğrayan Ermenistan askerleri Dağlık Karabağ’ı terk ederken, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, eşi Mihriban Aliyeva ile beraber işgalden kurtarılan Fuzuli ve Cebrail şehirlerini ziyaret etti.
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Ermenistan, Azerbaycan karşısında aldığı tarihi yenilginin ardından dağılmanın eşiğine gelmişken Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in işgalden kurtarılan Fuzuli ve Cebrail'i ziyareti sırasında bayrak öperken verdiği bu poz gündemde ilk sıraya yerleşti.
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PAŞİNYAN İLK KEZ ORTAYA ÇIKTI
Ülkesinde yenilginin sembolü haline gelen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, üçlü Rusya-Azerbaycan-Ermenistan anlaşmasının imzalandığı 10 Kasım tarihinden 6 gün sonra ilk kez kamuoyu önüne çıkarak parlamentoya gitti.
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"ANCAK İSTİFANI GÖRÜŞÜRÜZ!"
Parlamentodaki muhalefet temsilcileri Paşinyan’ı yuhalayarak, “Seninle ancak istifanı görüşebiliriz” sloganları attı.
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Başkent Erivan sokaklarında protestolar sürerken, Paşinyan karşısında birleşen 17 muhalefet partisi, uygulamak istedikleri yol haritasını ilan etti.
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SARKİSYAN'DAN ERKEN SEÇİM SİNYALİ
Öte yandan Azerbaycan tarafından hezimete uğrayan Ermenistan'da siyasi kriz derinleşiyor. Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, erken parlamento seçimlerinin kaçınılmaz olduğunu, seçim öncesinde ülkenin idaresinin ulusal mutabakat hükümetine devredilmesi gerektiğini kaydetti. Ermenistan Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Sarkisyan, “Oluşan durumu ve bundan düzgün şekilde çıkılması gerektiğini dikkate alır, halkın taleplerine kulak verirsek şu aşikârdır: Ülkeyi sarsılmadan korumak için Ulusal Meclis’te erken seçimlerin gerçekleştirilmesi kaçınılmaz olacaktır” ifadelerini kullandı. Sarkisyan, hükümet ve iktidardaki siyasi gücün kendi potansiyelini objektif şekilde değerlendirmesi ve kısa süre içerisinde bir yol haritası geliştirmesinin tek sorumlu yaklaşım olacağını belirtti.
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ALİYEV KAHRAMAN GİBİ KARŞILANDI
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, eşi Mihriban Aliyeva ile beraber işgalden kurtarılan Fuzuli ve Cebrail şehirlerini ziyaret etti.
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Aliyev böylelikle Fuzuli ve Cebrail’i 27 yıl sonra ilk kez ziyaret etmiş oldu.
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Savaştan sonra ilk defa cephe hattına giden Aliyev’in bölgede coşkuyla karşılandı. Azerbaycan Cumhurbaşkanının, Karabağ’da Azerbaycan bayrağını öperek göndere çekmesi sosyal medyada büyük beğeni topladı.
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Aliyev'in eşi Mihriban Aliyeva'nın İnstagram sayfasından paylaştığı görüntülerde, Cumhurbaşkanı Aliyev'in kendi kullandığı araçla ziyaretleri gerçekleştirdiği görülüyor.
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İlham Aliyev, görüntülerde, Cebrail ilinde bulunduklarını ve tarihi Hudaferin Köprüsü istikametinde gittiklerini söylüyor.
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'VAHŞİ DÜŞMANLAR TARAFINDAN YIKILAN EVLER'
Aliyev, çevrede harabe durumda olan evleri göstererek, "Bunlar da vahşi düşman tarafından yıkılan Azerbaycan vatandaşlarına ait evlerdir." diyor.
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Görüntülerde Aliyev, Araz Nehri'ni işaret ederek, "Burası Azerbaycan-İran sınırı, dostluk sınırıdır" ifadesini kullanıyor.
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AZERBAYCAN BAYRAĞINI ÖPTÜ
Sosyal medya ağlarında paylaşılan bir diğer görüntüde de İlham Aliyev'in işgalden kurtarılan şehirlerden birinde Azerbaycan bayrağını öpmesi ve göndere çekmesi yer alıyor.
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ERMENİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANI İSTİFA ETTİ
Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ için yürüttüğü operasyonda büyük kayıp vererek ağır yenilgi alan Ermenistan'da ise sular durulmuyor. Mecliste Ulusa Sesleniş konuşması gerçekleştiren Paşinyan, Dışişleri Bakanı Zograb Mnatsakanyan'ı görevden alma kararı verdiğini açıkladı.
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Öte yandan Dışişleri Bakanı Sözcüsü Anna Naghdalyan, Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, Mnatsakanyan'ın istifa ettiğini duyurdu.
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Öte yandan ilk adım olarak Başbakan’ın parlamento tarafından görevden alınmasını isteyen muhalefet, sonrasında kurulacak geçici hükümetin anlaşmayı revize etmesini talep ediyor.
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Paşinyan ise dün parlamentoda milletvekilleriyle görüşmesi sırasında, mevcut anlaşmanın yok sayılmasının savaşa dönmek anlamına geleceği uyarısında bulundu.
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ASKERLERE ÇAĞRI TEPKİ ÇEKTİ
Bu gelişmeden önceki gece Paşinyan, kendisine yönelik darbe girişimi ve suikast iddiaları üzerine Facebook’tan, “Karabağ cephelerindeki askerlerimiz beni gayet iyi anladıklarını söylüyorlar. Ben de kendilerine, ‘Dönün, sizi Erivan’da bekliyorum. Duvarların altından şu sızlananlara ders vermemiz gerek’ dedim” şeklinde paylaşım yaptı.
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Paşinyan’ın askerlere “başkente dönün” çağrısı Erivan’da bomba etkisi yarattı.
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Sadece muhalefet değil, iktidardaki “Benim Adımım” partisi milletvekilleri birbiri ardından istifa etmeye başladı.
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Dün sabah ise ağız değiştiren Paşinyan video konferans yöntemiyle basın toplantısı yaparak, “Yanlış anlaşıldım. Askerler başkente silahsız gelecek. İçinde bulunduğumuz durumu halkımıza onlar daha iyi anlatacak” dedi.
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‘YENİLGİNİN SORUMLUSU BENİM’
Düzenlediği basın toplantısında “Şimdi ne olacak” sorusuna yanıt aramaya çalışan Paşinyan şu tespitlerde bulundu: “Karabağ cephesinde aldığımız yenilginin bir numaralı sorumlusu benim. Kabul ediyorum. Halkımızın son dönemde yaşananlar hakkında tüm gerçekleri bilmesi lazım. İstifa etmeyi düşünmüyorum. Şu anda yegane gündem maddem Ermenistan’da huzur ve güvenliği sağlamaktır. 2018’de iktidara geldiğimde AGİT çerçevesindeki Karabağ görüşmelerinde geri dönülmesi mümkün olmayan noktaya gelinmişti. Hiçbir garanti almaksızın 7 rayondan çekilmemiz talep ediliyordu. Bunu değiştirmeye çalıştım ancak başarılı olamadım.
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‘ANLAŞMADAN VAZGEÇEMEYİZ’
10 Kasım’da imzaladığımız üçlü anlaşma bizim açımızdan yıkıcı sonuçlar doğursa da ondan vazgeçemeyiz. Vazgeçmemiz için cephede askeri dengenin lehimizde değişmiş olması lazım. Bu da günümüzde mümkün değil. 9 maddelik üçlü anlaşmanın genel hatlarıyla neyi öngördüğünü hepimiz biliyoruz. Ancak bu maddelerin arasında izaha muhtaç durumlar da var. İşte buralardan hareket ederek masada kazanımlar elde edebiliriz. Orduları Erivan’a davet etmem konusuna gelince, burada yanlış anlaşıldım. Askeri yönetim ilan etmek gibi düşüncem yok. Sadece cephedeki askerlerimizin gerçek durumu gelip anlatmalarını kastetmiştim. İçinde bulunduğumuz durumda benim de muhalefetten taleplerim var: Ermenistan’da darbe yoluyla iktidarı devirmeye çalışmayacaklarının garantisini vermelerini talep ediyorum.”
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ÜLKENİN İLK CUMHURBAŞKANI: HEP SUÇLU ARIYORUZ
Ermenistan’ın 1991’de bağımsızlık ilanından sonra ülkenin başına geçen ilk cumhurbaşkanı olan Levon Ter-Petrosyan da Erivan’daki gelişmeler karşısında sessiz kalamadı.
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İktidarda kalmak için çırpınan Paşinyan ile onun üzerine gelen muhalefeti aynı anda eleştiren Petrosyan, “Ermeni ulusu her zamanki gibi yine (sonradan gelen akıl) hastalığının kurbanı oluyor. 100 yıl önce 1915 yılındaki trajik olaylardan bu yana bu hastalıktan kurtulamadık. İktidar ile muhalefetin (bir karış toprak vermeyiz) söylemleri başımıza yeni felaketler hazırlıyor. Birinci Dünya Savaşı’nda her şeyini yitiren Osmanlı Türkleri gibi olamadık. İkinci Dünya Savaşı’nda yerle bir olan ve küllerinden dirilen Almanya olamadık. Biz hep suçlu arıyoruz ve sonradan gelen akılla hareket ediyoruz” diye konuştu.
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RUS BARIŞ GÜÇLERİ GÖREV BAŞINDA
Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan ateşkes anlaşması çerçevesinde Dağlık Karabağ'da konuşlanan Rus barış güçlerinin, bölgede mayın temizleme çalışmasında yer alacağı belirtildi.
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Dağlık Karabağ'da Ermenistan'ın Azerbaycan’a karşı yenilgiye uğramasının ardından Rusya’nın arabuluculuğunda 3 ülke arasında imzalanan anlaşmaya göre bölgeye Rus Barış Gücü askerleri gönderilmesi kararlaştırılmıştı.
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Rusya’nın İl-76 uçakları ile Ulyanovsk-Vostochny Havaalanı’ndan Karabağ’a özel teçhizat ve takviye birimler gönderildiği açıklandı.
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın, barış gücü askerlerinin Karabağ bölgesinde mayın temizleme görevlerini yerine getireceğini açıkladı.
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Açıklamada, patlayıcıların tespit edilmesi ve aranması sürecinde hizmet köpeklerinin de kullanılacağı belirtildi.