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Hürriyet
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Dünya
BBC Türkçe / Fotoğraflar: Reuters,AP, AFP
Haber Giriş: 23 Eylül 2020 - 16:50 | 

Son dakika haberi: ABD'de nefesler tutuldu! Breonna Taylor kararı öncesi OHAL ilan edildi

ABD'de 100 gündür protesto edilen Breonna Taylor'ın ölümünde savcılığın kararı öncesi olağanüstü hâl ilan edildi. Yollar kapatıldı, polislerin izinleri iptal edildi. Belediye Başkanı, "Ayaklanma çıkabilir" açıklamasını yaptı.

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ABD'de Breonna Taylor'ı evine girerek öldüren polislere yönelik soruşturmada savcılığın, polislere bir suçlama yöneltip yöneltmeyeceğine dair kararını bugün açıklaması bekleniyor.

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Karar öncesinde, olayın yaşandığı Kentucky eyaletinin Louisville kentinde olağanüstü hâl ilan edildi.

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Belediye Başkanı Greg Fischer, kentte ayaklanma ihtimaline karşı böyle bir önlem almak zorunda kaldıklarını söyledi.

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26 yaşındaki ödüllü sağlık çalışanı Taylor'ın öldürülmesi 100 gün boyunca kentte protesto edilmişti.

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Demokrat Belediye Başkanı Fischer, protestoların en yoğun olduğu noktaların bugün trafiğe kapatıldığını açıkladı.

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Kent merkezindeki bazı caddeler barikatlarla kapatıldı. Federal mahkeme binası da kapatılırken polis departmanı tüm izin taleplerini iptal etti.

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Yerel basın, polislerin 12 saatlik vardiyalarda çalıştırılacağını yazdı.

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Geçici Polis Şefi Robert Schroeder, kararın bu hafta beklendiğini söyledi ve ekledi: Toplum içinde bazı söylentiler yayılıyor. Bir şeylerin yaklaşmakta olduğunu biliyoruz ama ne olduğunu bilemiyoruz.

9TAYLORA NE OLMUŞTU
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TAYLOR'A NE OLMUŞTU?

13 Mart Cuma akşamı Taylor, erkek arkadaşı Kenneth Walker ile yatakta uzanmış film izliyordu. Bir anda bir gürültüyle irkildiler.

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Sivil giyimli Louisville polisleri bir narkotik operasyon kapsamında kapıyı kırarak içeri girdi.

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Bir hakim, onlara kapıyı çalmadan baskın yapabilmelerine olanak sağlayan bir arama izni vermişti.

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İznin gerekçesi ise Taylor'ın eski erkek arkadaşı ve uyuşturucu ticareti hükümlüsü Jamarcus Glover'ın o adresi teslimat için kullandığından şüphelenmeleriydi.

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Taylor'ın ise herhangi bir sabıka kaydı bulunmuyordu. Evlerinin kapısı kırılınca Taylor'ın sevgilisi Walker, Glover'ın evlerini bastığını düşünerek ruhsatlı silahına davrandı ve bir el ateş etti.

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Kurşun bir polisin kasığına saplandı. Polisler 20 elden fazla ateş ederek karşılık geldi. O kurşunlardan beşi Taylor'a isabet ederek ölümüne yol açtı.

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Walker ve 10'dan fazla komşuları polisin içeri girerken kendilerini tanıtmadığını söylerken bir komşu ise birden fazla polisin "Polis" diye bağırdığını duyduğunu söyledi.

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Evde herhangi bir uyuşturucu bulunmadı. Savcılık, çatışmanın ardından evde arama yapılmadığını açıkladı.

17POLİSLERE NE OLDU
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POLİSLERE NE OLDU?

Taylor'ın ölümünde rolü olan üç polisten Brett Hankinson düşüncesizce, hedef almaksızın 10 el ateş ettiği gerekçesiyle Haziran ayında işten çıkarıldı.

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Diğer iki polis ise o gece silahlarını teşkilata teslim etti ve idari işlerde çalışmaya başladı.

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Yerel Louisville Courier-Journal gazetesi, altı polis hakkında iç soruşturma açıldığını aktarıyor.

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İdari göreve çekilen polislerden Çavuş Mattingly, Cumartesi binden fazla çalışma arkadaşına gönderdiği e-postada kent yönetimini ve protestocuları eleştirme çağrısında bulundu:

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"Savcılık ne karar verirse versin biliyorum ki biz o gece yasal, ahlaki ve etik olanı yaptık. "Suçlular yüceltilirken iyi insanların hedef haline getirilmesi çok üzücü."

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"İnsan haklarınızın hiçbir anlamı olmuyor fakat suçlulara tam otonomi sağlanıyor."

23SONRASINDA NE OLDU
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SONRASINDA NE OLDU?

Aynı gece başka bir yerde uyuşturucu bulundurmak suçlamasıyla gözaltına alınan Glover, savcıların Taylor'ı da dosyaya ekleyebilmek için kendisine baskı yaptıklarını açıkladı.

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Taylor'ın ailesinin kent yönetimine karşı açtığı ölüme sebebiyet verme davası Eylül ayında 12 milyon dolarlık bir tazminatla sonuçlandı.

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O tarihten sonra kentte kapı çalmadan yapılan polis baskınları yasaklandı.

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Ülke genelinde çok sayıda ünlü polislerin cezalandırılması için çağrı yaptı.

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