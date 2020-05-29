Son dakika haberi: ABD'de George Floyd'un ölümü binleri sokağa döktü
ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti nedeniyle ölümü binleri sokağa döktü. ABD Başkanı Trump'ın son açıklaması ise ipleri daha da gerdi
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
46 yaşındaki George Floyd, dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis’te polisler tarafından gözaltına alınırken, bir polisin uzun süre ensesine diziyle basmasından dolayı dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.
2
Abone Ol
Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken, yoldan geçen vatandaşların cep telefonlarıyla kaydettiği görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı.
3
Abone Ol
Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve bir grup protestocu Floyd'un öldürüldüğü kavşakta toplanarak polis şiddetini protesto etmişti.
4
Abone Ol
"Nefes alamıyorum", "Katil ırkçı Ku Klux Klan polisleri" yazılı dövizlerle polis merkezine yürümek isteyen protestocular, etraftaki bazı dükkanların camlarını kırmış, bir polis aracına zarar vermiş, polis protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahale etmişti.
5
Abone Ol
Olaya karışan dört polisin işine dün son verilirken, Minnesota Ceza Muhakemesi Bürosu ile Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) olayı incelemek için başlattığı iki ayrı soruşturma sürüyor.
6
Abone Ol
TRUMP GÖZDAĞI VERDİ
iyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddetiyle öldürüldüğü Minneapolis'teki gösterilerin 3. gecesinde bir polis merkezinin ateşe verilmesi ve bazı iş yerlerinin yağmalanmasının ardından Trump, Twitter üzerinden tepki gösterdi.
Kentte, "lider eksikliği" olduğunu savunan Trump, "Ya çok zayıf radikal solcu Belediye Başkanı Jacob Frey, elini çabuk tutup şehri kontrol altına alır ya da ben Ulusal Muhafızları gönderip, işimi hallederim." ifadesini kullandı.
9
Abone Ol
Şiddet olaylarına karışan göstericilere de yüklenen Trump, "Bu eşkıyalar, George Floyd'un anısını kirletiyor ve ben bunun olmasına izin vermem. Az önce Minnesota Valisi Tim Waltz ile konuştum ve ordunun her şekilde yanlarında olduğunu söyledi.
10
Abone Ol
Herhangi bir zorlukta biz kontrolü sağlayacağız ancak yağma başladığında silahlar ateşlenir. Teşekkür ederim." değerlendirmesinde bulundu.
11
Abone Ol
Herhangi bir zorlukta biz kontrolü sağlayacağız ancak yağma başladığında silahlar ateşlenir. Teşekkür ederim." değerlendirmesinde bulundu.
12
Abone Ol
Pelosi: "Floyd'un öldürülüşünü televizyonda izlemek çok üzücü"
BD Temsilciler Meclisinin Demokrat Başkanı Nancy Pelosi, polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahi Amerikalı George Floyd'ın ölümüne ilişkin, "Bay Floyd'un kamera önünde öldürüldüğünü izlemek çok çok üzücü, çok trajik. Onun öldürülüşünü televizyonda hep beraber izledik." dedi.
13
Abone Ol
Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, Minneapolis kentinde polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahi Amerikalı Floyd ile ilgili olayları değerlendirdi.
14
Abone Ol
Pelosi, söz konusu olayı "cinayet" olarak nitelendirerek, "Bay Floyd'un kamera önünde öldürüldüğünü izlemek çok çok üzücü, çok trajik. Fakat onun öldürülüşünü televizyonda hep beraber izledik." ifadesini kullandı.
15
Abone Ol
Adalet Bakanlığı ve FBI: Bir numaralı önceliğimiz
Öte yandan ABD Adalet Bakanlığı ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI), polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden Floyd ile ilgili soruşturmanın bir numaralı öncelikleri olduğunu açıkladı.
16
Abone Ol
Adalet Bakanlığı ile FBI'ın ortak yazılı açıklamasında, siyahi Amerikalının dosyasının yakından takip edileceği ve tahkikatın hızlı şekilde yapılacağı vurgulandı.
17
Abone Ol
Açıklamada, "George Floyd olayına ilişkin soruşturma bir numaralı önceliğimiz. Soruşturma en hızlı şekilde yapılacak." ifadesi kullanıldı.
18
Abone Ol
ABD Başkanı Donald Trump, Minnesota'da yaşanan korkunç olayla ilgili olarak dün yaptığı açıklamada, "Çok çok üzücü bir olay. FBI olayı hızlı şekilde soruşturacak." değerlendirmesini yapmıştı.
19
Abone Ol
Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany de bugünkü basın brifinginde, Floyd'un polis şiddetiyle öldürüldüğü anlara dair videoyu Trump'ın izlediğini ve çok üzüldüğünü, bu konuda FBI ve Adalet Bakanlığından brifing aldığını söylemişti.
20
Abone Ol
TRUMP BRİFİNG ALDI
Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, ABD Başkanı Donald Trump'ın Minnesota'da siyahi George Floyd'un polis şiddetiyle öldürüldüğü anlara dair videoyu görünce çok üzüldüğünü ve bu konuda FBI ve Adalet Bakanlığından brifing aldığını söyledi.
21
Abone Ol
McEnany, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.
22
Abone Ol
Floyd'un öldürülmesine ilişkin adaletin yerini bulacağını vurgulayan McEnany, "Başkan Donald Trump şu anda FBI ve Adalet Bakanı William Barr'dan bu konuda bir brifing alıyor." ifadesini kullandı.
23
Abone Ol
Trump'ın Floyd'un ölüm anına ilişkin görüntüleri uçakta izlediğini anlatan McEnany, "Başkan videoyu görünce çok üzüldü. Bu, korkunç, dehşet verici ve trajik bir durumdu. Trump, telefonunu aldı ve FBI soruşturmasının hızlandırılması gerektiğini söyledi. Trump, adaletin yerini bulmasını istiyor." diye konuştu.
24
Abone Ol
McEnany, Trump'ın Floyd'un ailesi ile bir telefon görüşmesi yapıp yapmadığına ilişkin soruyu ise "Bu konuda bir bilgim yok." şeklinde yanıtladı.
25
Abone Ol
"Sosyal medya platformları, Başkan Trump ve muhafazakarlara karşı ön yargılı"
Trump'ın Twitter başta olmak üzere diğer sosyal medya platformları ile ilgili atacağı adımlara da dikkati çeken McEnany, "Twitter ve diğer sosyal medya platformları, Başkan Trump ve muhafazakarlara karşı ön yargılı." ifadesini kullandı.
26
Abone Ol
McEnany, Twitter'ın bazı üst düzey yöneticilerinin Trump karşıtı söylemler takındığını, hatta birinin Trump için "Nazi" ifadesini kullandığını anımsatarak, bu tarz söylemlere karşı "bilgiyi doğrulayın" etiketi kullanılmazken, Trump'ın tweetlerine bu etiketin eklendiğini kaydetti.
27
Abone Ol
Trump'ın danışmanlarından Dan Scavino'nun da bazı tweetlerine "bilgiyi doğrulayın" etiketinin uygulandığının altını çizen McEnany, "Twitter'ın Trump ve danışmanlarını hedef alması tesadüf değil. Ön yargılar kullanılıyor.
28
Abone Ol
Teknoloji devleri, Trump ve çalışanlarına sansür uygularken, Çin'in koronavirüsü ABD askerlerinin getirdiği gibi dezenformasyonlara ses çıkarmıyor." diye konuştu.
29
Abone Ol
Basının da birçok konuda halk ile yanlış bilgileri paylaştığını savunan McEnany, "'Bilgi doğrulama' konusuna en çok ihtiyaç duyulan şey ana akım medya." ifadesini kullandı.
30
Abone Ol
McEnany, Trump'ın sosyal medya platformlarına ilişkin kararnameyi ise gün içinde imzalamasını beklediklerini ancak zamanlamada değişiklikler olabileceğini belirtti.
31
Abone Ol
Trump, sosyal medya platformlarına yönelik kararnameyi imzaladı
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformlarının paylaşımlardan hukuki olarak sorumlu tutulmasını öngören bir kararname imzaladı.
32
Abone Ol
Trump, sosyal medyaya ilişkin yeni düzenlemeler getiren kararnameye, Beyaz Saray'da Oval Ofis'te düzenlenen törenle imza attı.
33
Abone Ol
İmza töreninde konuşan Trump, kararnamede, internet şirketlerini kullanıcılarının paylaştığı içeriklerden sorumlu tutmayan yasanın değiştirilmesinin öngörüldüğünü belirterek, sosyal medya platformlarının artık kullanıcılarına uyguladığı sansürden ve platformlarda yapılan paylaşımlardan sorumlu olması gerektiğinin altını çizdi.
34
Abone Ol
Trump, "Amerika tarihinde, ifade özgürlüğünün karşılaştığı en büyük tehlikelerden birisini yenmek için bugün buradayız." ifadesini kullandı.
35
Abone Ol
Kararnameyi imzaladığı esnada Oval Ofis'teki bir gazetecinin "Twitter hesabınızı silecek misiniz?" şeklindeki sorusunu ise "Bu ülkede daha adil bir basın olsaydı bunu seve seve yapardım ancak basın adaletsiz olduğu için ben sosyal medya üzerinden birçok insana ulaşıyorum." şeklinde yanıtladı.
36
Abone Ol
"Elimden gelse Twitter'ı da kapatırdım"
Twitter'ın "bilgiyi doğrula" seçeneğini "siyasi aktivizm" olarak nitelendiren ve sosyal medya şirketlerinin "tekelcilik" yaptığını savunan Trump, "Twitter, saygın bir şirket olmasa ve hukuki hakkım olsa Twitter'ı da kapatırdım. Bu konuda avukatlar ile görüşüyoruz, hukuki bir süreç yürüteceğiz." diye konuştu.
37
Abone Ol
Trump ayrıca, Minnesota'da polis şiddetiyle öldürülen George Floyd'un ölüm anlarına ilişkin videoyu da "şok edici" olarak nitelendirdi.
38
Abone Ol
Twitter, son günlerde sosyal medya platformlarında dezenformasyonun yayılmasının önüne geçmek için bazı paylaşımlarının altına eklediği "bilgiyi doğrulama" etiketini, salı günü Trump'ın California eyaletindeki "uzaktan oylama" konusunda attığı tweetlere de uygulamıştı.
39
Abone Ol
Söz konusu uyarının gündem olmasının ardından Trump olay hakkında Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Twitter'ı "3 Kasım'daki seçimlere müdahale etmeye çalışmak" ve "ifade özgürlüğünü kısıtlamak" ile itham etmişti.
40
Abone Ol
Trump, çarşamba sabahı yaptığı Twitter paylaşımında ise "Cumhuriyetçiler, sosyal medya platformlarının, muhafazakar sesleri susturmaya çalıştıklarını hissediyor. Bunun olmasına izin vermeyeceğiz, bu platformlara ya güçlü düzenlemeler uygulayacağız ya da bunları kapatacağız." ifadesini kullanmıştı.