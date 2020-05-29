Son dakika haberi: ABD'de George Floyd'un ölümü binleri sokağa döktü

Trump, çarşamba sabahı yaptığı Twitter paylaşımında ise "Cumhuriyetçiler, sosyal medya platformlarının, muhafazakar sesleri susturmaya çalıştıklarını hissediyor. Bunun olmasına izin vermeyeceğiz, bu platformlara ya güçlü düzenlemeler uygulayacağız ya da bunları kapatacağız." ifadesini kullanmıştı.