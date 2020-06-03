Son dakika haberi: ABD'de George Floyd gösterilerinde son durum

Ayrıca, bu polislerin en az 4 bin 537’si uyuşturucu ve alkol kullanmak, 9 bin 643’ü ırkçılık ve saldırıda bulunmak, 2 bin 254'ü gereksiz yere adam öldürmek ve 5 bin 416’sı hırsızlık ve yalan beyanda bulunmak nedeniyle görevinden alınırken, diğerlerine ne gibi suçlamalar yöneltildiği bilinmiyor.