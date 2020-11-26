Son dakika haberi: ABD şokta! Korkunç bir hızla yayılıyor... "Önüne çıkan her şeyi yiyor"

Yackel, “ABD genelinde vahşi doğada şu anda ne kadar tegu olduğunu net olarak bilmiyoruz. Ancak 10 yıldan fazla süredir yaptığımız çalışmalar onların özellikle ABD’nin güneydoğusunu tehdit ettiğini gösteriyor. Çünkü buradaki iklim koşulları onların yaşaması için çok elverişli” açıklamasını yaptı.