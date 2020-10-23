Son dakika haberi... ABD Başkanı Donald Trump ve Joe Biden karşı karşıya geldi

'KORONAVİRÜS İÇİN AŞIMIZ VAR' Trump, açıklamasında "Koronavirüs salgınından ölüm oranı düştü. Koronavirüs için hazır bir aşımız var ve ordu yakında dağıtacak" ifadelerini kullandı. "ABD'de şu ana kadar koronavirüsten 220 bin ölü var ve günde 70 binden fazla vaka görülüyor" diyen Biden, "Başkan Trump'ın henüz koronavirüs salgınına karşı herhangi bir planı yok. Trump'ın salgına yaklaşımı trajik" dedi. Trump, "2.2 milyon insanın ölmesini önlemek için dünyanın en büyük ekonomisini kapattık" diyerek "Koronavirüsü yenmeye çok yakınız" diye kaydetti. Trump, 'damardan çamaşır suyu alma söyleminin şaka olduğunu' belirtti. ABD Başkanı, "Ülkemizi açma sürecindeyiz, koronavirüsten çok şey öğrendik ve erken harekete geçtik" dedi. Biden, "Trump, koronavirüs krizinin başlangıcında Çin Devlet Başkanı'nı övdü" diyerek, "Başkan Trump, koronavirüsle yaşamayı öğrenmemiz gerektiğini söylüyor, ancak olan şey ölmeyi öğrenmemiz" ifadelerini kullandı. "Koronavirüsün yayılması başından beri Çin'in hatası" diyen Trump, "Koronavirüse yakalandım ve ondan çok şey öğrendim. Ülkeyi açmalı ve bu krizden kurtulmalıyız" değerlendirmesinde bulundu. New York'un 'hayalet şehir' haline geldiğini kaydeden Trump, "İnsanlar ekonomik durgunluk nedeniyle burayı terk ediyor" vurgusunu yaptı.