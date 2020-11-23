Son dakika haberi: 23 Kasım koronavirüs vaka sayısı tablosunda son durum: İstanbul ve il il Covid 19 (corona virüs) günlük hasta ve ölüm sayısı açıklandı
23 Kasım koronavirüs vaka sayısı tablosu Sağlık Bakanlığı'nın açıklamaları ile güncelleniyor. Koronavirüs salgı hem dünyada hem de ülkemizde artarak etkisini sürdürmeye devam ederken vaka sayısında artış yaşandı. Türkiye'de ise İstanbul'da yükselen hasta sayısının ardından kentte yaşayan vatandaşlar bölgelerindeki son durumu risk haritasından takip ediyorlar. Sağlık Bakanlığı yayınladığı son 24 saat verilerde corona virüs vaka sayısı tablosunda günlük hasta sayısını bölgelere göre açıkladı. Tabloya göre bugünkü hasta sayısı 6.713 oldu. Sağlık Bakanı Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada tedbir konusunu yineledi. Peki, koronavirüs günlük tablosunda ölüm ve vaka sayısı ne kadar? İşte, 23 Kasım koronavirüs Türkiye risk haritasındaki son durum ve il il Covid 19 verileri..
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Koronavirüs salgını devam ederken, günlük vaka sayısı tablosu açıklandı. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, Türkiye'de son 24 saatte 161 bin 125 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 713 kişiye hastalık tanısı konuldu, 153 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 4 bin 409 oldu, son 24 saatte 3 bin 254 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 377 bin 891'e yükseldi. Diğer yandan dünya genelinde vaka sayısında artış gözlendi. Son verilere göre, Rusya'da son 24 saatte 25 bin 173 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle salgının başlamasından bu yana en yüksek günlük vaka kayıtlara geçti. İşte, koronavirüs tablosunda son durum.
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23 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 23 Kasım koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 161 bin 125 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 713 kişiye hastalık tanısı konuldu, 153 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı ise 4 bin 409 oldu. İyileşen hasta sayısı da 377 bin 891 olarak kaydedildi. Bakan Koca yaptığı açıklamada şunları kaydetti;
Bugün tespit edilen 6.713 yeni hastamız var. Aşı kullanıma girene kadar, salgının yayılma hızını kontrol altında tutmaya devam edebilmek için destek verin. Tedbirlere uyun. Maske takın. Temizliğe dikkat edin. Zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlara girmeyin.
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Güncel verilere göre, son 24 saatte 155 bin 516 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 17 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 139 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 812 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 374 bin 637'ye yükseldi.
Toplam test sayısı 17 milyon 245 bin 617'ye ulaştı. Hasta sayısı 446 bin 822, vefat sayısı 12 bin 358, ağır hasta sayısı 4 bin 217, aktif hasta sayısı ise 59 bin 827 oldu.
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Bir önceki güne göre COVID-19 test sayısında ve hastaneden taburcu edilen yeni hasta sayısında artış, hastaneye yatırılan yeni hasta sayısında ise azalma görülmüştür.
Bir önceki güne göre bölgelerdeki yeni hasta değişim yüzdesine bakıldığında; en fazla azalış Batı Marmara Bölgesinde gerçekleşmiştir. En fazla artış ise Doğu Karadeniz Bölgesinde olup hasta sayısı açısından incelendiğinde bu fark 23 hastadır.
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25-49 yaş grubunda 1.000.000 kişiye düşen yeni COVID-19 hasta sayısı kadınlarda 54,3, erkeklerde ise 55,8’dir.
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Bir önceki güne göre hastaneye yatırılan yeni hasta sayısındaki en fazla azalışKuzeydoğu Anadolu Bölgesindedir. Bunun yanı sıra hastaneden taburcu edilen yeni hasta sayısındaki en fazla artış Ortadoğu Anadolu Bölgesindedir.
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Sağlık Bakanlığının Kovid-19 bilgilendirme sayfasında yer alan tabloya göre, hastalığın Türkiye'de tespit edildiği tarihten sonra ilk kez 14 Nisan'da koronavirüsten yaşamını yitirenlerin sayısı onlu rakamları aşarak 107'ye ulaştı ve 19 Nisan, vakaların tüm dünyada artış gösterdiği dönemde, 127 ile en fazla ölümün yaşandığı tarih olarak kayıtlara geçti.
Kısıtlama ve tedbir kararlarının hayata geçirilmesiyle birlikte dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de vaka, hasta ve vefat sayılarında yatay bir seyrin ardından ciddi oranda düşüş sağlandı. Türkiye'de 13 Haziran'da Kovid-19 kaynaklı yaşamını yitirenlerin sayısı 14'e kadar geriledi.
Mayıs sonu haziran başında günlük 10-30 arasında değişen vefat sayıları, eylülden itibaren yükselişe geçerek tekrar 40-100'lü rakamlara çıktı. 14 Nisan'da 107 olan Kovid-19'a bağlı hayatını kaybeden kişi sayısı 7 ay sonra 17 Kasım'da 103 oldu. Yeni tip koronavirüse yakalanarak yaşamını yitirenlerin sayısı 20 Kasım'da 141'e çıkarak zirve yaptı.
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"Avrupa'da virüsten her 17 saniyede bir kişi hayatını kaybediyor"
Kovid-19 salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı dünya genelinde 59 milyona yaklaştı.
Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 386 bin 570 kişi yaşamını yitirdi.
Vaka sayısı 58 milyon 494 bin 801'e çıkarken, virüs saptanan 40 milyon 467 bin 954 kişi sağlığına kavuştu. Tedavileri devam eden 16 milyon 640 bin 277 hasta bulunuyor.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Avrupa ve ABD'nin Kovid-19 salgınının merkez üssü olma özelliğini sürdürdüğünü belirterek, Avrupa kıtasında virüsten her 17 saniyede bir kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
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Yeni kısıtlamalar ve tedbir kararları uygulamaya girdi
Bilim insanlarının, "kış mevsimine girilmesiyle birlikte kapalı mekanlarda yaza oranla daha fazla vakit geçirilmesinin, virüsün yayılım yükünü artıracağı" öngörüsü, tüm ülkelerde vaka artışlarında kendini gösterdi.
Birçok ülkede günlük hasta sayısı ve Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı en yüksek rakamlara ulaştı.
Gelişmeler üzerine Türkiye de dahil birçok ülkede, virüs yayılımını önlemek için tekrar hastalığın ilk zirve yaptığı aylarda olduğu gibi çeşitli tedbirler ve kısıtlamalar hayata geçirildi.
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Türkiye'de en son Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında açıkladığı yeni tedbir kararları ve kısıtlamalar, İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile duyuruldu.
Genelge ile alışveriş merkezleri, marketler, berber, kuaför ve güzellik salonları saat 10.00-20.00 arasında hizmet vermeye başladı.
Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri, saat 10.00-20.00 arasında sadece "gel-al" ya da paket servis olarak çalışmaya başladı.
Restoran, lokanta veya online yemek sipariş alan firmalar, saat 20.00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş alarak hizmet vermeye başladı.
Sinema salonları 31 Aralık 2020'ye kadar kapatıldı.
Kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet/kafe, elektronik oyun, bilardo salonları, lokaller, çay bahçeleri ile halı sahaların faaliyetleri yeni bir karar alınıncaya kadar durduruldu.
65 yaş ve üzerindeki kişilerin gün içerisinde 10.00-13.00 saatlerinde, 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altındaki kişilerin ise gün içerisinde 13.00-16.00 saatleri dışında sokağa çıkmasına kısıtlama getirildi.
Hafta sonları saat 10.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkılması hayata geçirildi.
Nikah törenleri ve merasimleri, her nikah töreni arasına en az 20 dakika süre konulması şartıyla gerçekleştirilmeye başlandı.
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Düğünlerin oturma düzeni, maske-mesafe-temizlik kuralı ile nikah merasimi şeklinde en fazla bir saat süre içinde olacak şekilde uygulamaya girdi.
"Kalabalıktan kaçınma, maske-mesafe-hijyen kurallarına uyulması önemli"Bilim insanlarınca, aşı çalışmalarında olumlu gelişmeler olmasına karşın hala virüsten korunmada en etkili yolun kalabalıktan uzak kalınması, ev gezmelerinin yapılmaması, mümkün olduğunca çekirdek aile olarak vakit geçirilmesi, dışarı ile temastan olabildiğince kaçınılması, dışarı çıkıldığında ihtiyaçların karşılandıktan sonra en kısa sürede eve dönülmesi, dışarıda mutlaka maske takılması ve sosyal mesafenin korunması, eve geldikten sonra el hijyeninin sağlanması gerektiğinin altını çizildi.
Halsizlik, ateş başta olmak üzere Kovid-19 belirtileri halinde vakit kaybetmeden sağlık otoritelerinin bilgilendirilerek filyasyon ekipleri ile temas kurulması, pozitif ya da temaslı öyküsünün tespit edilmesi halinde ise karantina ve izolasyon kurallarına harfiyen uyulmasının hayati önem taşıdığı vurgulandı.