Son dakika haber: Rusya'dan şoke eden haber geldi, Kremlin'den jet yanıt... Putin hasta mı?
Son dakika haberi.. Dünyanın gözü ABD'deki başkanlık seçimlerine çevrilmişken İngiliz medyasının bugün ortaya attığı iddia ortalığı karıştırdı. Rus lider Putin'in zaman zaman sağ kolunda beliren bulguların Parkinson hastalığına işaret ettiği iddia edildi. Rusya Devlet Başkanı Putin'in hastalığıyla ilgili flaş iddia bir anda gündeme bomba gibi düşerken, Kremlin'den jet yanıt geldi.
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Dünya gündemi ABD başkanlık seçimlerine kilitlenmişken Rusya'dan gelen bir haber yüzünden bütün dikkatler bu ülkeye dönmüş durumda.
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Rusya'da 20 yıldır iktidarda olan Vladimir Putin döneminin sona ermek üzere olduğu iddia edildi.
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PUTİN'LE İLGİLİ İDDİA GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞTÜ!
İngiliz medyası, 68 yaşındaki Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ocak ayında Parkinson hastalığı nedeniyle görevi bırakacağını iddia etti.
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Daily Mail'in Moskova'daki kaynaklardan elde ettiği bilgilere dayandırılan haberde, Putin'in, 2012'den bu yana Parkison hastalığının pençesinde olduğu ileri sürüldü.
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HASTALIK BELİRTİSİ SAĞ KOLUNDA ÇIKTI
Haberde, Rus lider Putin'in zaman zaman sağ kolunda beliren bulguların Parkinson hastalığına işaret ettiği iddia edildi.
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Putin hakkında geçtiğimiz yıllarda Parkinson hastası olduğuna dair birçok iddia ortaya atılırken, söz konusu iddialar Britanya Tıp Dergisi tarafından incelendi.
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Yapılan incelemelerde, Putin’in sağ kolunda asimetrik olarak azaltılmış bir kol salınımı olduğu ve bulgunun Parkinson hastalığının bir belirtisi olduğu ifade ediliyor.
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ÖMÜR BOYU SENATÖR
Rus yayın kuruluşu Russia Today hafta başında Putin'in ömür boyu senatör olmasını sağlayacak yasa tasarısının hızlıca hazırlandığını yazdı. RT'de yer alan haberde tasarı, "Rusya’da nihai bir iktidar geçişi için zemin hazırlandığının bir işareti" olarak yorumlandı.
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KREMLİN'DEN YALANLAMA GELDİ
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin’in sağlık durumunun kötüleştiği ve istifa edeceği yönündeki iddiaları yalanlayarak, "Hayır Putin’in sağlığı mükemmel ve istifa etmeyecek." dedi.
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Peskov, İngiliz The Sun gazetesinde yer alan ve Putin’in Parkinson hastası olduğu ve bu nedenle gelecek yıl istifa edeceği öne sürülen haberi değerlendirdi.
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Söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını anlatan Peskov, "Hayır Putin’in sağlığı mükemmel ve istifa etmeyecek." diye konuştu.
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Bu yıl 68 yaşına giren Putin’in başkanlık koltuğundaki görevi 2024’te sona eriyor.
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KRİTİK REFERANDUMU KAZANMIŞTI
Rusya'da haziran ayında Devlet Başkanı Putin’in 4 yıl sonra devlet başkanı seçiminde yeniden aday olmasına imkan sağlayacak ve ülkede siyasi sistemi değiştirecek anayasa değişikliği için halk oylaması yapılmıştı.
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Bu referandumda, Rusya'nın son 20 yılına damgasını vuran en önemli insan olan Vladimir Putin'in, 2036 yılına kadar iktidarda kalmasının önünü açacak anayasa değişiklikleri oylandı.
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Referandumun sonucuna göre mevcut görev süresi 2024'te sona eren 68 yaşındaki Putin, altışar yıllık dönemlerle iki kez daha aday olabilmesinin ve böylece Rusya'da 2036 yılına kadar başkanlık yapmasının önü açıldı.
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Putin'in önerdiği değişikliklerle yaklaşık 200 civarında maddeyi içeriyor. Oylama sonucunda evet çıkınca Putin'in şu ana kadar üst üste görev yaptığı dönem sayısı sıfırlanmış oldu.
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Rusya'da muhalefet bu oylamayı eleştirmiş; Putin'in Rusya'da yeni bir 'çarlık' dönemi başlatmaya çalıştığı iddia edilmişti.
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PUTİN KARAR VERMEDİ
Putin'in anayasa değişikliğine rağmen 2024'teki seçimlerde aday olup olmayacağı ise belli değil. Rus devlet başkanı bu konuda kapıyı açık bıraktığını belli eden demeçler vermişti.