Son dakika haber: KPSS tercihleri ne zaman başlar? KPSS 2020/2 tercih kılavuzu için gözler ÖSYM'de
KPSS tercihleri son dakika gelişmeler ile takip ediliyor. Memur adaylarının yakından takip ettiği 2020 KPSS tercihleri ÖSYM'nin tercih kılavuzunu yayınlamasının ardından başlayacak. KPSS tercihlerinin ön Lisans KPSS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte yayımlanma sürecine gireceği düşünülüyor. Gözler şimdi KPSS tercih tarihlerinde. Peki, KPSS tercihleri ne zaman başlar? İşte, KPSS 2020/2 tercihleriyle ilgili ayrıntılı bilgiler.
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KPSS tercihleri ile memur olma şansını yakalayacak olan pek çok vatandaş, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden açacağı ilanı merakla bekliyor. Kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde ihtiyaç duyulan memur ihtiyacını karşılayabilmek amacıyla KPSS 2020/2 tercih kılavuzu bilgilerini yayımlayacak olan ÖSYM, buna göre tercih tarihlerini de erişime açacak. Peki, KPSS tercihleri ne zaman yapılacak ve KPSS 2020/2 tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
KPSS 2020/2 tercih kılavuzu için henüz tarih vermeyen ÖSYM, 2019 yılında bu tercihleri 03-12 Aralık tarih aralığında gerçekleştirmişti. ÖSYM'nin bu yıl da 5 Aralık tarihine kadar KPSS 2020/2 tercih kılavuzu bilgilerini yayımlaması bekleniyor.
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Tercih kılavuzunun, Ön Lisans KPSS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte yayımlanma sürecine gireceği düşünülüyor.