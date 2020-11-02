Son dakika haber: KPSS tercihleri ne zaman başlar? KPSS 2020/2 tercih kılavuzu için gözler ÖSYM'de

KPSS tercihleri ile memur olma şansını yakalayacak olan pek çok vatandaş, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden açacağı ilanı merakla bekliyor. Kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde ihtiyaç duyulan memur ihtiyacını karşılayabilmek amacıyla KPSS 2020/2 tercih kılavuzu bilgilerini yayımlayacak olan ÖSYM, buna göre tercih tarihlerini de erişime açacak. Peki, KPSS tercihleri ne zaman yapılacak ve KPSS 2020/2 tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler



