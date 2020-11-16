Son dakika haber: Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bu hafta toplanıyor

Ara tatil dönemine giren okulların tatil sonrasındaki durumunun da toplantıda gündeme gelmesi öngörülürken, vaka sayılarının yeniden artmaya başlamasıyla restoranların hizmet saatleri, 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmalarının kısıtlanması gibi tedbirlerin genişletilip genişletilmeyeceği, ayrıca yeni tedbirler alınıp alınmayacağı gibi konuların da ele alınması bekleniyor. Yerli aşı çalışmalarında gelinen aşamanın da toplantının gündem maddeleri arasında yer alacağı öngörülüyor.