Son dakika haber: Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bu hafta toplanıyor
Son dakika haberi... Kabine toplantısı yeni haftayla beraber gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bu hafta toplanacak olan Kabine toplantısında, Kovid-19 ile mücadele kapsamında yapılan çalışmaların değerlendirilmesi ve gelinen son durumun ele alınması bekleniyor. Sağlık Bakanı Koca'nın sunum yapması öngörülen toplantıda, yeni tedbirler alınıp alınmayacağının da gündeme geleceği tahmin ediliyor. Peki, Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? İşte, bu haftaki Kabine toplantısıyla ilgili ayrıntılar.
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Kabine toplantısı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamalar Türkiye'nin koronavirüs gündeminde takip ediliyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık ettiği Kabine toplantısı sonrası koronavirüs salgınında son durumun ele alınması bekleniyor. Gelen son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 17 Kasım Salı günü gerçekleşecek. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.
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KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Kabine toplantısında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili son durum ile yeni tedbirler alınıp alınmayacağının gündeme gelmesi bekleniyor.
Toplantıda başta Kovid-19 olmak üzere ülke gündemindeki çeşitli konular ele alınacak.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da bir sunum yapması öngörülen toplantıda, Kovid-19 tedbirleri, artan vaka ve ölüm sayıları ile son durumun masaya yatırılacağı tahmin ediliyor.
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Ara tatil dönemine giren okulların tatil sonrasındaki durumunun da toplantıda gündeme gelmesi öngörülürken, vaka sayılarının yeniden artmaya başlamasıyla restoranların hizmet saatleri, 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmalarının kısıtlanması gibi tedbirlerin genişletilip genişletilmeyeceği, ayrıca yeni tedbirler alınıp alınmayacağı gibi konuların da ele alınması bekleniyor. Yerli aşı çalışmalarında gelinen aşamanın da toplantının gündem maddeleri arasında yer alacağı öngörülüyor.
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Önceki kabine toplantısında kamu ve özel sektörde esnek çalışmanın teşvik edilmesi kararlaştırılmış, paket servis hariç olmak üzere lokanta, restoran, kuaför, düğün salonu, yüzme havuzu, halı saha, tiyatro, sinema, konser salonu ve benzeri iş yerlerinde hizmetlerin saat 22.00'de sona ereceği karara bağlanmıştı.