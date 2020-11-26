Son Dakika Haber: Dünya merakla bekliyordu... Moderna ve Pfizer'in geliştirdiği aşılarda yan etkiler açıklandı
Son dakika haberi... Amerikan Tabipler Birliği'nden uzmanlar, Moderna ile Pfizer'ın geliştirdiği koronavirüs (Covid-19) aşılarının yan etkilerini açıkladı. Prof. Dr. Uğur Şahin ile Dr. Özlem Türeci çiftinin yönettiği BioNTech şirketi ile Amerikan ilaç devi Pfizer'in ürettiği aşının zararlı bir yan etkisinin görülmediği tespit edilmişti. Yaklaşık iki hafta önce ise İngiliz medyası BioNTech aşısı için gönüllü olan bazı isimlerin ifadelerine yer vermişti. Gönüllülerden biri aşının yan etkilerini "ağır bir akşamdan kalma" hissiyle kıyaslamıştı.
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Dünya genelinde 61 milyon 168 bin kişi koronavirüse yakalandı. 1 milyon 435 bin kişi hayatını kaybederken 42 milyon 311 bin kişi taburcu oldu.
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YAN ETKİLERİ AÇIKLANDI
Amerikan Tabipler Birliği'nden uzmanlar, Moderna ve Pfizer'in geliştirdiği koronavirüs aşılarının yan etkilerini açıkladı.
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Yapılan açıklamaya göre, Moderna'nın testlerine katılan gönüllülerin yüzde 2.7'sinde ilk dozda aşı yapılan bölgede ağrı ve acı olduğu ifade edildi.
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İkinci dozda gönüllülerin yüzde 9.7'sinde yorgunluk, yüzde 8.9'unda kas ağrısı, yüzde 5.2'sinde eklem, yüzde 4.5'inde ise baş ağrısı görüldü.
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Gönüllülerden 43 yaşındaki bir kişinin 12 saat süren şiddetli ateş yaşadığı ifade edildi.
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Pfizer'in testlerine katılan kişilerin yüzde 4'ünde ikinci dozdan sonra baş ağrısı hissettikleri saptandı. Söz konusu yan etkilerin zararsız olduğu belirtildi.
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ABD merkezli ilaç devi Pfizer ve BioNTech şirketinin geliştirdiği koronavirüs aşısı dünyanın bir numaralı gündem maddesi oldu. 43 bini aşkın kişi üzerinde denenen ve 3’üncü faz denemelerinin yüzde 90 oranında başarılı olduğu belirlenen aşıyla ilgili gönüllüler konuştu.
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ABD’nin Missouri eyaletinden 45 yaşındaki Carrie, baş ağrısı, ateş ve vücudunun her tarafında ağrı yaşadığını beyan ederken, ilk dozun ardından yan etkilerin grip aşısına benzer olduğunu, ikinci dozun ardından ise daha şiddetlendiğini söylemişti.
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Teksas Austin’den Glenn Deshields ise BioNTech’in geliştirdiği aşının yan etkilerini ‘şiddetli bir akşamdan kalma’ hissiyle kıyasladı. 44 yaşındaki Deshields, sonrasında doktoru vasıtasıyla antikor testi yaptırdığını ve sonucun pozitif çıktığını, bu nedenle kendisine placebo (ilaçmış gibi verilen fonksiyonsuz madde) verilmediğini anladığını aktarmıştı.
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Kendi bağışıklık reaksiyonun koronavirüs aşısı yapıldığına dair emin olmasını sağladığını belirten Deshields, Pfizer/BioNTech aşısının geniş çaptaki klinik deneyler sırasında yüzde 90’dan fazla etkili olduğuna dair haberden ötürü ‘çok heyecanlandığını’ anlatmıştı.
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Georgia eyaletine bağlı Roma kentinde Bryan ise kendisine Placebo verildiğini düşünüyordu. Mühendis olduğu belirtilen 42 yaşındaki Bryan, "Bağışıklıkla ilgili hiçbir reaksiyon hissetmediğini" açıklamıştı.
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ABD'DE 10 ARALIK'TAN SONRA BAŞLIYOR
ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanı Alex Azar, Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci çiftinin yönettiği biyoteknoloji şirketi BioNTech ile Amerikan ilaç devi Pfizer'in ürettiği koronavirüs aşısı için net tarih vermişti.
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Alex Azar, aşının dağıtımına 10 Aralık'tan hemen sonra başlanabileceğini duyurmuştı. Azar'ın açıklamasına göre; ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) ilgili birimi, aşının acil kullanım ruhsatı için bu tarihte toplanacak.
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43 BİNDEN FAZLA KİŞİ ÜZERİNDE DENENDİ
Amerikan İlaç Dairesi'ne yapılan başvuru, aşının üçüncü faz klinik deneylerinden elde edilen sonuçlara dayanıyor. Aşı denemeleri ABD'de 27 Temmuz'da başladı ve süreç içerisinde 43 bini aşkın kişi üzerinde denendi.
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Testlerden elde edilen nihai analize göre BioNTech/Pfizer aşısı koronavirüsün engellenmesinde yüzde 95 etkili oldu. Aşı yaşlılarda da etkili ve herhangi bir ciddi yan etkisi bulunmuyor.
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Aşının Faz 3 denemelerinde ırk ve etnisite bakımında muhtelif kökenlerden yüzde 42 küresel katılımcı, yüzde 30 ise ABD'den katılımcıların yer aldığı belirtildi.
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TÜRKİYE DE SATIN ALACAK
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, söz konusu koronavirüs aşısına aralık ayında ruhsat verilebileceğini ve ilk etapta Türkiye'ye 1 milyon doz tedarik edileceğini duyurmuştu.
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Fahrettin Koca, Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci çiftinin yönettiği BioNTech firmasının geliştirdiği aşıda 2021 yılında tedarik miktarının 25 milyon doza çıkabileceğini de sözlerine eklemişti.