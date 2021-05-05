Son dakika haber... Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan aşı açıklaması: Anlaşmalar imzalanmıştır

ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİ Usülsüz belge elde etme hastalığına yakalanmış birileri çıkıp Çin ile anlaşma 50 milyon yapıldı, 100 değil diyor. Anlaşılan, Çin ile yapılan anlaşmanın sadece ilk bölümünü esas alarak bir karalama kampanyası başlatmışlar. Çin ile 2 seferde toplamda 100 milyon doza karşılık gelen bir anlaşma imzaladık.



Bugün Çin'den aşı gelecekti, enrede diye soranlar, dün, Çin ile ilişkilerimizi bozmaya çalışıyorlardı. Başarılı olduklarını söyleyemem ama hasar verdikleri kesin.



Yalan dipsiz bir kuyudur ve sahibini o kuyunun dibine er ya da geç gönderir. Hakikat ise güneş gibidir; ne kadar saklanmak istense de pırıl pırıl aydınlatır.



Bugün mücadele bütünlüğü açısından susuyor olmamız edebimizdendir.



Akif’in dediği gibi, Yumuşak başlı isem, kim dedi uysal koyunum?



Kesilir belki, fakat çekmeye gelmez boynum!



