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GeriGündem Son dakika haber... Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan aşı açıklaması: Anlaşmalar imzalanmıştır
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Haber Giriş: 05 Mayıs 2021 - 19:11 | 

Son dakika haber... Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan aşı açıklaması: Anlaşmalar imzalanmıştır

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Koca, yaptığı açıklamada, "(Kovid-19) Vaka sayılarında önemli derece düşüş yaşadık. Şu günlerde ağır hasta ve vefat sayılarında tedbirlerin etkisini göstereceğini öngörüyoruz." ifadesini kullandı. Aşı tedariği ile ilgili de değerlendirme yapan Koca, "Nüfusumuzun 3 katı kadar doz için anlaşmalar imzalanmıştır." dedi. İşte, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. "Çin ile iki seferde her biri 50 milyon doza karşılık gelen toplamda 100 milyon dozluk bir anlaşma imzaladık." diyen Koca, "Bugün 'Çin'den aşı gelecekti nerede' diye soranlar, dün Çin ile aramızdaki hassas konuları kaşıyarak ilişkilerimizi bozmaya çalışıyorlardı. Başarılı olduklarını söyleyemem ama hasar verdikleri kesin." ifadesini kullandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

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Bilim Kurulumuz Ramazan Bayramı öncesinde son toplantısını bugün yaptı. Alınan tedbir ve kısıtlamaların etkisini birlikte değerlendirdik. Bugün fedakarlık göstererek ertelediğimiz günlerimiz bizim ve sevdiklerimizin hayatlarını korumak için yapılmış yatırımlardır.

3VAKA SAYISINDA ÖNEMLİ DERECEDE DÜŞÜŞ YAŞADIK

"VAKA SAYISINDA ÖNEMLİ DERECEDE DÜŞÜŞ YAŞADIK"

Kapanma - açılma arasındaki kısır daireyi kıracak olan bizim irademizdir. Sabır ve sebat göstererek vaka sayısında önemli derecede düşüş yaşadık. 10 gün gecikmeli olarak bu düşüş doğrudan hastaneye yatışlarda da hissedilmeye başlandı. Şu günlerde ise ağır hasta ve vefat sayılarında da tedbirlerin etkisini göstereceğini öngörüyoruz.

4MUTASYONLARLA İLGİLİ SOMUT BİR TESPİT YOK

"MUTASYONLARLA İLGİLİ SOMUT BİR TESPİT YOK"

Ortada bir gerçek var, o da hastalığının varyantlarının etkisi konusunda kimse mutabık değil. Bu konuda aldığımız tedbirlerin toplum gündemini daha fazla meşgul etmesini gerektiren bir yönü yok. Mutasyonlar konusunda ne iyimser olacak ne de karamsarlığa sebep olacak somut bir tespit maalesef yok.

5AŞI ANLAŞMALARI NE KADAR

AŞI ANLAŞMALARI NE KADAR?

Her gelişmeyi zamanında sizlerle paylaşmaya gayret ediyorum. Bu konuda da gelişmeler oldukça bilgilendirmiştim. Şu anda Türkiye 100 milyon doz Sinovac ile 90 milyon doz BioNTech ve 50 milyon doz da Sputnik ile anlaşma imzalamış durumdadır. Nüfusumuzun 3 katı kadar doz için anlaşmalar imzalanmıştır.

6ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİ

ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİ

Usülsüz belge elde etme hastalığına yakalanmış birileri çıkıp Çin ile anlaşma 50 milyon yapıldı, 100 değil diyor. Anlaşılan, Çin ile yapılan anlaşmanın sadece ilk bölümünü esas alarak bir karalama kampanyası başlatmışlar. Çin ile 2 seferde toplamda 100 milyon doza karşılık gelen bir anlaşma imzaladık.

Bugün Çin'den aşı gelecekti, enrede diye soranlar, dün, Çin ile ilişkilerimizi bozmaya çalışıyorlardı. Başarılı olduklarını söyleyemem ama hasar verdikleri kesin.

Yalan dipsiz bir kuyudur ve sahibini o kuyunun dibine er ya da geç gönderir. Hakikat ise güneş gibidir; ne kadar saklanmak istense de pırıl pırıl aydınlatır.

Bugün mücadele bütünlüğü açısından susuyor olmamız edebimizdendir.

Akif’in dediği gibi, Yumuşak başlı isem, kim dedi uysal koyunum?

Kesilir belki, fakat çekmeye gelmez boynum!

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