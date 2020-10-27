Son dakika haber: 26 Ekim Türkiye günlük koronavirüs tablosu: Koronavirüs (coron virus) risk haritası ve vaka sayısı - İstanbul'da son durum!

Tüm dünyada artış gösteren vakaların ardından ülkemizde de özellikle bazı bölgelerimizde koronavirüs vakaları hızla yükselmeye devam ediyor. Virüsle mücadele devam ederken Sağlık Bakanlığı Corona virüsü (koronavirüs) için son gelişmeleri ve Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu açıkladı.Türkiye'de son 24 saatte 132 bin 913 Kovid-19 testi yapıldı, 2198 kişiye hastalık tanısı konuldu, 75 kişi hayatını kaybetti.



Covid. 19 internet sitesi üzerinden açıklanan son verilere göre İstanbul şuan için en yüksek günlük vaka sayısı ile seyreden illerimiz arasında. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı bilgilendirilmelerle İstanbul'daki duruma çekerken, Ülke genelinin yüzde 40'ının İstanbul'daki vakalardan olduğunu açıkladı. İşte bölge bölge günlük koronavirüs vaka sayıları ve illerimizdeki risk durumu.