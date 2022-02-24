SON DAKİKA HABER: 24 Şubat Koronavirüs tablosunda son durum! Bugün corona virüs vaka sayısı ne kadar? İşte il il kovid 19 risk haritası

KORONAVİRÜS 23 ŞUBAT TÜRKİYE TABLOSU

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 23 Şubat'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, 86 bin 600 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 268 oldu. Bir günde toplam 464 bin 85 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 95 bin 526 olarak kaydedildi.



Ayrıca, 1'inci dozda 57 milyon 652 bin 77, 2'nci dozda 52 milyon 760 bin 79 ve 3'üncü dozda 26 milyon 878 bin 969 olmak üzere toplam 145 milyon 243 bin 896 aşı uygulandı.



En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.