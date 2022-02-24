SON DAKİKA HABER: 24 Şubat Koronavirüs tablosunda son durum! Bugün corona virüs vaka sayısı ne kadar? İşte il il kovid 19 risk haritası

Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs Türkiye tablosunu yayınlamaya devam ediyor. https://covid19.saglik.gov.tr/ internet sitesi üzerinden koronavirüste son durum tablosu yayınlandı. Son tabloya göre 464 bin 85 Kovid-19 testi yapıldı, 86 bin 600 kişinin testi pozitif çıktı, 268 kişi yaşamını yitirdi. 18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 92,88, 2'nci doz ortalaması yüzde 85,00 olarak ölçüldü.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Salgın, toplumun tamamını aynı anda tehdit eden bir bulaşıcı hastalık olmaktan çıkıp, daha çok belli risk grupları üzerinde etkili bir olay haline gelmeye başladı. Mücadelede bu risk gruplarına odaklanmalıyız. Büyükleriyle yaşayanların, kronik hastası olanların sorumluluğu arttı." ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 23 Şubat'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, 86 bin 600 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 268 oldu. Bir günde toplam 464 bin 85 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 95 bin 526 olarak kaydedildi.
Ayrıca, 1'inci dozda 57 milyon 652 bin 77, 2'nci dozda 52 milyon 760 bin 79 ve 3'üncü dozda 26 milyon 878 bin 969 olmak üzere toplam 145 milyon 243 bin 896 aşı uygulandı.
En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.
Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 24 saatlik verilere göre, 86 bin 70 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 271 oldu. Bir günde toplam 463 bin 335 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 98 bin 199 olarak kaydedildi.
Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 89,1 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.
Bakanlığın tablosuna göre yüzde 62,1 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.
21 Şubat koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından güncellendi. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 461 bin 513 testte 85 bin 26 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 268 kişi hayatını kaybederken, 94 bin 402 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.
18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 92,85, 2'nci doz ortalaması yüzde 84,96 olarak ölçüldü.
En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı haftalık vaka sayısı haritasına göre, 100 bin kişide görülen vaka sayısı son 1 haftada İstanbul'da 717,58, Ankara'da 1323,97 ve İzmir'de 1017,38 oldu.
Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 5-11 Şubat haftasında 100 binde Koronavirüs vaka sayısı İstanbul'da 717,58, Ankara'da 1323,97, İzmir'de 1017,38 oldu. Samsun ise 1530,91 vaka yoğunluğu ile zirvede yer aldı.
5-11 Şubat arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında.
5-11 Şubat arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Amasya, Osmaniye, Karaman, Burdur, Adıyaman, Çorum, Kırşehir, Hatay, Kayseri, Samsun.
Türkiye'de son 24 saatte 440 bin 183 Koronavirüs(Kovid-19) testi yapıldı, 70 bin 355 kişinin testi pozitif çıktı, 263 kişi yaşamını yitirdi. Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada ise Aşı ve tedbir çağrısı yaparak, "Salgının Omicron döneminde asıl mücadeleyi risk grubundakilerin hayatını riskten koruyarak vereceğiz. Bu mücadeleden, kendilerinin alacağı tedbirlerle, aşı ve tedavi desteğiyle, her birimizin bu gruptakilere göstereceği dikkatle başarılı şekilde çıkmak zorundayız" ifadelerini kullandı.