Son dakika: En şanssız koronavirüs hastası... Tarihe geçti!

KORONA HAKKINDA BİLGİ VERECEK Bu her ne kadar hasta için hayli zor bir süreç olsa da bilim insanları için çok önemli bir fırsat olarak görülüyor. Bilim insanları bu hastadan alınan örnekleri analiz ederek koronavirüsün nasıl evrildiğini analiz edebilir.