Son dakika: Dünyanın umutla beklediği haber geldi... Koronavirüsü hayatımızdan silecek keşif!
Dünya 2019'dan beri koronavirüsün (Kovid-19) pençesinde... Virüse karşı geliştirilen aşılar milyonlarca canı kurtardı. Bilim insanları bu çalışmaları bir adım ileri götürerek Koronavirüsü hayatımızdan silecek bir keşfe imza attı.
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Dünyanın koronavirüs ile mücadelesi son sürat devam ediyor. Virüs pandeminin başından beri bilimin merceğinde. Neredeyse bilim insanları mesailerinin çoğunu bu virüsü yenmeye ayırmış durumda.
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Bunun da meyvelerini almaya devam ediyoruz. Milyonlarca hayatı kurtararak virüse kaşı elimizdeki en kuvvetli silah olan aşıları bu çalışmalara borçluyuz.
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PANDEMİNİN SEYRİNİ DEĞİŞTİRECEK
İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre, bilim insanları koronavirüs pandemisinin seyrini değiştirecek nitelikte bir keşfe imza attı.
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Aynı habere göre, mevcut ve gelecek tüm koronavirüs türleri ile mücadelede edecek bir yöntem arayan bilim insanları mutlu sona ulaştı. Ekip Kovid-19, onun varyantları ve diğer koronavirüs türlerine karşı etkili bir antikor keşfetti.
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UMUDUN YENİ ADI: DH1047
Kuzey Carolina Üniversitesi, Chapel Hill (UNC) ve Durham'daki Duke Üniversitesi'ndeki araştırma ekibi DH1047 antikorunun virüs hücrelerine bağlanabildiğini ve onların çoğalmalarını ve bir kişiyi enfekte etmelerini önleyebileceği sonucuna ulaştı.
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KOVID-19'A KARŞI 'SÜPER AŞI'
Söz konusu keşfin mevcut pandemi ve gelecekteki virüs salgınlarıyla mücadeleye yardımcı olabilecek önemli bir parça olduğunun altını çizen uzmanlar bunun 'süper aşı' çalışmalarına da katkı sağlıyacağı görüşünde.
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Bilim insanları daha gelmeden bir sonraki pandemiyi önlemek için çalışmalara başladı! Amaç bir sonraki potansiyel pandemiyi önlemek amacıyla her tür koronavirüsle savaşabilecek bir aşı oluşturmak.
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Bunu, virüsün mutasyona uğradıkça değişmesi muhtemel olmayan kısımlarını belirleyip özel olarak bu kısımları hedefleyerek yapacaklarını belirten ekibin projesi şimdiden Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü tarafından 2.6 milyon dolar hibeyle desteklendi.
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AMAÇ 'TEK BİR ÇÖZÜM'
Başarılı olursa bu aşı Covid'in yanı sıra MERS ve SARS'a karşı da etkili olacak. La Jolla Enstitüsü başkanı Dr Erica Ollmann Saphire’a göre, sürekli yeni aşı çalışmalarını başlatmak yerine, SARS-CoV-2 varyantlarına ve bir sonraki koronavirüs ne olursa olsun ona karşı koruma sağlayacak tek bir aşıya ihtiyacımız var.
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Bunun için ekibi, Harvard Üniversitesi, Brigham ve Kadın Hastanesi ve Massachusetts Genel Hastanesi'nden bilim adamlarıyla ortak bir çalışmaya start verdi.
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Araştırmacılar, virüs hücrelerinin yapısına dair daha doğru bir resmi elde etmek için kullanılabilecek “VFLIP” adlı bir Covid başak proteininin modeli oluşturdular.
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6 KORONA TÜRÜ DAHA VAR
Koronavirüs, 2019’un sonlarında Çin’de ortaya çıkıp nihayetinde küresel bir pandemiye dönüşen Kovid-19 öncesinde birçok insan için tanıdık bir kelime değildi, ancak işin doğrusu bu terim 1960’lardan beridir bilinen bir virüs ailesini ifade ediyor.
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ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine göre, bilinen yedi tip koronavirüs var. Kovid-19'dan önce en çok bilinen koronavirüs, Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılarak 2003 yılında bir salgına neden olan Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS) idi.
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Diğer kayda değer koronavirüsler arasında Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS) bulunuyor. İlk olarak 2012 yılında Suudi Arabistan'da tespit edilen bu virüsün kaynağının komşu Ürdün olduğu düşünülüyor. Virüsün bulaşması nadir olmakla birlikte, ölüm oranı yüksekti (enfekte olan her 10 hastadan yaklaşık üç ila dördü hayatını kaybetti).
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DÜNYANIN İLK KORONAVİRÜS AŞISI
Nispeten düşük bulaşma seviyelerine bakılarak SARS ve MERS için aşı geliştirmeye çok fazla kaynak yatırılmadığından bu virüslerin hiçbirinin bir aşısı bulunmuyor.
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Üretilen ilk koronavirüs aşısı olarak Kovid-19 aşısı, benzer virüsler için geliştirilecek aşılar için bir temel teşkil ediyor. Yaklaşık 10 yılda bir insanlar için sorunlara neden olabilen koronavirüsün yeni bir versiyonu ortaya çıkıyor.
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Kovid-19 şimdiye kadarki en yıkıcı versiyon olsa da, gelecek koronavirüs daha güçlü, daha bulaşıcı olabilir.
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Bu yüzden bilim insanları henüz var olmayan virüslere karşı şimdiden etkili bir aşı geliştirebileceklerini umuyorlar.