Son dakika: Dünya bu ifşa ile çalkalanıyor... Canlı yayında ezber bozan sözler

Bu haber gündeme bomba gibi düşünce ABD yönetimi hemen harekete geçmiş ve Joe Biden açıklama yaparak "İstihbarat Topluluğundan, bizi kesin bir sonuca daha da yakınlaştıracak bilgileri toplama ve analiz etme çabalarını iki katına çıkarmalarını ve bunu bana 90 gün içinde rapor etmelerini istedim." ifadesini kullanmıştı.