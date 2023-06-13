Türkiye son dakika depremi ile deprem mi oldu, en son nerede deprem oldu soruları Kahramanmaraş, Adıyaman, Adana, Gaziantep gibi iller başta olmak üzere gündemde yer alıyor. 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin ardından afet bölgesinde artçı depremler sürüyor. AFAD'ın son depremler ekranında yer alan bilgiye göre Malatya'da 2.6 büyüklüğünde deprem oldu. Peki, yayımlanan son verilere göre bugün nerede deprem oldu? İşte, 13 Haziran 2023 tarihli son depremler listesi ve bugün meydana gelen depremlerin büyüklükleri.