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SON DAKİKA DEPREMLER LİSTESİ 13 Haziran 2023 | Az önce deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? Antalya bir kez daha sarsıldı! İşte AFAD Kandilli son depremler sorgulama!

Güncelleme Tarihi:

#Son Depremler#Afad#Kandilli
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2023 19:30

Son dakika depremler listesi, Türkiye'de meydana gelen anlık depremlerle güncelleniyor. Kahramanmaraş ve çevre illerde büyük ve küçük depremler yaşanmaya devam ederken, son deprem haberi Antalya'dan geldi. AFAD'dan alınan bilgiye göre Antalya'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Öte yandan Malatya Battalgazi'de 2.6 büyüklüğünde deprem yaşandı. Depremin derinliği Kandilli verilerine göre 11.5 km olarak açıklandı. Sarsıntıları hisseden vatandaşlar, nerede deprem oldu, az önce deprem mi oldu? sorularının yanıtına odaklandı. İşte, 13 Haziran 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ve meydana gelen depremlerin büyüklükleri.

1/5SON DAKİKA DEPREMLER LİSTESİ 13 Haziran 2023 | Az önce deprem mi oldu Nerede deprem oldu Antalya bir kez daha sarsıldı İşte AFAD Kandilli son depremler sorgulama

Türkiye son dakika depremi ile deprem mi oldu, en son nerede deprem oldu soruları Kahramanmaraş, Adıyaman, Adana, Gaziantep gibi iller başta olmak üzere gündemde yer alıyor. 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin ardından afet bölgesinde artçı depremler sürüyor. AFAD'ın son depremler ekranında yer alan bilgiye göre Malatya'da 2.6 büyüklüğünde deprem oldu. Peki, yayımlanan son verilere göre bugün nerede deprem oldu? İşte, 13 Haziran 2023 tarihli son depremler listesi ve bugün meydana gelen depremlerin büyüklükleri.

2/5ANTALYADA DEPREM

ANTALYA'DA DEPREM

Son dakika depremler listesine Antalya'da yaşanan deprem yansıdı. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Antalya'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

3/5SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU

SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD'dan alınan bilgiye göre Malatya Battalgazi'de saat 14:54'te 2.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 KM olarak açıklandı.

4/5KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2023.06.13 18:23:03 35.2687 30.1598 27.5 -.- 3.3 3.3 AKDENIZ İlksel
2023.06.13 17:54:38 38.1750 38.5442 4.0 -.- 2.5 -.- ULUKOY-(MALATYA) İlksel
2023.06.13 17:46:03 36.2352 36.1228 5.0 -.- 1.2 -.- SARAYCIK-(HATAY) İlksel
2023.06.13 17:18:29 38.6680 42.6325 11.4 -.- 2.0 -.- SOGANLI-AHLAT (BITLIS) İlksel
2023.06.13 17:07:10 38.3553 37.4625 5.7 -.- 2.3 -.- BESTEPE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.13 16:46:20 36.9595 29.3692 8.7 -.- 1.6 -.- ARIKAYA-CAMELI (DENIZLI) İlksel
2023.06.13 16:18:12 38.1540 27.7128 8.9 -.- 2.2 -.- KARATEKE-TIRE (IZMIR) İlksel
2023.06.13 15:59:49 38.0820 37.7470 15.4 -.- 2.1 -.- SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.06.13 15:49:04 38.6905 37.3325 25.4 -.- 1.9 -.- KARAHISAR-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.06.13 15:47:12 38.2338 25.9945 8.0 -.- 2.5 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.06.13 14:59:22 36.1762 36.0553 13.4 -.- 2.6 -.- CANAKOLUK-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.06.13 14:27:55 38.2902 37.2928 6.6 -.- 2.4 -.- BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.13 14:25:45 38.3182 37.2203 5.0 -.- 2.4 -.- EVCIHUYUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.13 13:54:21 38.4422 37.4002 10.1 -.- 2.3 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.06.13 13:23:46 38.4590 36.6625 5.0 -.- 2.1 -.- KIRKISRAK-SARIZ (KAYSERI) İlksel
2023.06.13 13:10:06 37.2737 36.9610 4.8 -.- 1.9 -.- INCIRLI-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.06.13 13:07:08 38.6072 30.5818 5.2 -.- 1.8 -.- AGZIKARA-SUHUT (AFYONKARAHISAR) İlksel
2023.06.13 13:07:06 38.1490 37.0193 5.0 -.- 1.8 -.- ORTAKLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.13 13:05:31 40.5038 29.1823 0.0 -.- 1.2 -.- SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) İlksel
2023.06.13 13:04:34 38.5700 36.5885 5.4 -.- 1.5 -.- TEKNELI-SARIZ (KAYSERI) İlksel
2023.06.13 13:00:03 38.4878 36.6343 5.0 -.- 1.3 -.- BUYUKSOBECIMEN-SARIZ (KAYSERI) İlksel
2023.06.13 12:57:00 38.1328 37.9208 5.0 -.- 2.0 -.- KELHALIL-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.06.13 12:54:58 36.1025 33.5415 0.0 -.- 1.5 -.- YANISLI-GULNAR (MERSIN) İlksel
2023.06.13 12:47:30 38.5988 37.2850 5.0 -.- 1.9 -.- KURUDERE-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.06.13 12:41:04 40.1853 31.7110 5.0 -.- 2.5 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2023.06.13 12:34:30 39.7588 30.1363 0.0 -.- 1.2 -.- DUTLUCA-INONU (ESKISEHIR) İlksel
2023.06.13 11:59:42 38.2340 38.0662 6.2 -.- 1.8 -.- KIRLANGIC-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.06.13 11:39:12 37.9262 36.5188 29.8 -.- 1.5 -.- DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.13 11:23:33 38.4903 36.6525 6.9 -.- 1.9 -.- BUYUKSOBECIMEN-SARIZ (KAYSERI) İlksel
2023.06.13 11:20:28 37.8980 36.3755 8.7 -.- 1.5 -.- BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.13 11:17:53 37.7648 34.7970 14.0 -.- 1.5 -.- KIZILKAPI-BOR (NIGDE) İlksel
2023.06.13 11:16:41 37.7752 36.2962 4.3 -.- 2.6 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.13 11:09:40 39.6917 26.1477 8.8 -.- 2.4 -.- TAVAKLI-EZINE (CANAKKALE) İlksel
2023.06.13 10:47:54 37.6022 35.5503 6.8 -.- 2.0 -.- KISLAK-ALADAG (ADANA) İlksel
2023.06.13 10:35:32 38.2417 37.1075 8.1 -.- 1.8 -.- YAPRAKLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.13 10:33:09 38.6900 26.7145 2.9 -.- 1.5 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.06.13 10:23:09 38.1192 36.5533 3.7 -.- 1.4 -.- CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.13 10:16:16 37.5915 29.1667 0.0 -.- 1.3 -.- TEKKEKOY-TAVAS (DENIZLI) İlksel
2023.06.13 10:12:44 36.3572 36.2790 5.0 -.- 1.7 -.- ASAGIOBA-(HATAY) İlksel
2023.06.13 09:55:38 37.8975 36.3030 5.0 -.- 1.6 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.13 09:40:15 38.1433 32.6393 0.0 -.- 1.4 -.- GUVENC-SELCUKLU (KONYA) İlksel
2023.06.13 09:26:53 38.3720 37.5182 5.4 -.- 1.4 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.06.13 09:21:22 39.6958 26.1412 10.1 -.- 2.2 -.- ALEMSAH-EZINE (CANAKKALE) İlksel
2023.06.13 08:49:04 38.3335 37.2025 3.0 -.- 3.3 3.4 EVCIHUYUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.13 08:25:49 37.9792 36.2973 5.0 -.- 2.2 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.13 07:42:16 37.9423 36.2743 1.5 -.- 1.8 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.13 07:32:03 37.8638 36.6247 6.1 -.- 1.8 -.- DONGEL-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.13 07:10:03 37.8900 29.4888 9.9 -.- 1.4 -.- BAKLANKUYUCAK-BOZKURT (DENIZLI) İlksel
2023.06.13 07:07:58 38.0613 37.1427 5.4 -.- 2.0 -.- EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.13 06:52:32 38.4577 37.4418 2.1 -.- 1.3 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.06.13 06:51:22 38.6062 39.6343 8.3 -.- 1.7 -.- SEHSUVAR-(ELAZIG) İlksel
2023.06.13 06:46:16 39.5243 27.4738 5.4 -.- 1.6 -.- YAGLILAR-IVRINDI (BALIKESIR) İlksel
2023.06.13 06:37:40 36.9632 29.1642 5.0 -.- 1.6 -.- KARABAYIR-CAMELI (DENIZLI) İlksel
2023.06.13 06:36:46 38.3215 37.4848 7.4 -.- 1.6 -.- YOGUNSOGUT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.13 06:25:15 38.1925 37.8373 5.2 -.- 1.6 -.- POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.06.13 06:17:01 38.5955 40.3133 11.8 -.- 2.0 -.- SERVI-GENC (BINGOL) İlksel
2023.06.13 06:08:41 36.9547 29.3107 9.8 -.- 1.9 -.- GURSU-CAMELI (DENIZLI) İlksel
2023.06.13 06:04:31 37.2565 31.0022 126.5 -.- 2.8 -.- HASDUMEN-SERIK (ANTALYA) İlksel
2023.06.13 06:01:01 37.9397 26.4435 5.3 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2023.06.13 05:58:42 37.9422 26.5975 5.0 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2023.06.13 05:48:51 37.9117 36.1992 1.7 -.- 2.0 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.06.13 05:37:28 37.0833 35.9237 5.5 -.- 1.5 -.- KOPRULU-CEYHAN (ADANA) İlksel
2023.06.13 05:23:04 38.0822 38.4165 5.5 -.- 1.7 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.06.13 05:13:37 38.0422 37.6727 2.1 -.- 2.4 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.06.13 05:07:40 38.4268 36.6643 8.4 -.- 1.7 -.- KIRKISRAK-SARIZ (KAYSERI) İlksel
2023.06.13 05:03:16 37.8732 36.3255 14.7 -.- 1.1 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.13 05:01:52 38.0195 36.3227 5.0 -.- 1.2 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.13 04:56:37 37.9625 26.5568 8.0 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2023.06.13 04:41:22 37.6997 35.3492 4.4 -.- 2.1 -.- KAPUZBASI-YAHYALI (KAYSERI) İlksel
2023.06.13 04:24:55 38.4102 37.1727 5.0 -.- 2.9 -.- OVACIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.13 04:21:14 38.2140 37.9702 5.0 -.- 2.0 -.- SUCATI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.06.13 04:13:38 38.4538 31.0207 4.7 -.- 1.0 -.- SAGIRKOY-YALVAC (ISPARTA) İlksel
2023.06.13 03:44:32 37.2220 38.9763 5.0 -.- 1.6 -.- OSMANBEY-(SANLIURFA) İlksel
2023.06.13 03:42:19 38.5237 40.2973 11.6 -.- 2.0 -.- CAYBASI-GENC (BINGOL) İlksel
2023.06.13 03:39:08 38.0622 37.4688 5.0 -.- 2.0 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.13 03:24:15 38.0058 36.4165 11.1 -.- 1.1 -.- ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.13 03:13:16 36.9890 29.3280 6.6 -.- 1.7 -.- SOFULAR-CAMELI (DENIZLI) İlksel
2023.06.13 02:56:10 38.8027 26.6062 11.5 -.- 3.4 3.3 EGE DENIZI İlksel
2023.06.13 02:48:43 37.9520 36.2417 4.6 -.- 1.7 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.13 02:41:41 37.7612 36.2380 3.9 -.- 1.3 -.- HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.06.13 02:32:16 38.4733 30.9695 4.7 -.- 1.1 -.- SAGIRKOY-YALVAC (ISPARTA) İlksel
2023.06.13 02:26:55 38.4678 37.4848 9.8 -.- 1.4 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.06.13 02:25:46 38.1973 37.9103 4.5 -.- 1.7 -.- KARATERZI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.06.13 02:02:30 37.7743 27.1142 5.0 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.06.13 01:54:15 38.2075 38.1015 7.3 -.- 1.4 -.- OLUKLU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.06.13 01:47:20 38.0905 37.6585 7.5 -.- 1.5 -.- ARMUTALAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.13 01:30:39 37.9940 37.6325 6.5 -.- 1.6 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.06.13 01:19:42 38.8643 37.4122 5.0 -.- 2.2 -.- DAYAKPINAR-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.06.13 01:10:32 38.4138 37.9022 4.8 -.- 1.5 -.- YALINKAYA-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.06.13 00:40:26 39.4800 40.0185 8.2 -.- 2.1 -.- KIRKLAR-PULUMUR (TUNCELI) İlksel
2023.06.13 00:18:24 37.0873 28.4277 4.7 -.- 1.7 -.- ULA (MUGLA) İlksel
2023.06.13 00:17:06 39.9807 41.3210 2.8 -.- 2.8 -.- YAKUTIYE (ERZURUM) İlksel
2023.06.13 00:14:36 38.5808 37.2535 13.7 -.- 1.4 -.- HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.13 00:03:55 36.2858 36.2063 5.4 -.- 2.7 -.- BUYUKDALYAN-(HATAY) İlksel

5/5AFAD SON DAKİKA DEPREMLER LİSTESİ

AFAD SON DAKİKA DEPREMLER LİSTESİ

13-06-2023 14:54:3838.15938.5487ML2.6Battalgazi (Malatya)590261
13-06-2023 14:52:5438.2738.2417ML1.3Yeşilyurt (Malatya)590262
13-06-2023 14:40:2437.98536.3567ML1.7Göksun (Kahramanmaraş)590259
13-06-2023 14:37:5037.97436.3017ML1.4Göksun (Kahramanmaraş)590258
13-06-2023 14:29:2739.61826.4427ML1.8Ayvacık (Çanakkale)590255

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