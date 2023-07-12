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Son dakika depremler listesi (12 Temmuz) || Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte AFAD ve Kandilli ile güncel veriler...

Güncelleme Tarihi:

#Deprem#Son Dakika Deprem#Deprem Mi Oldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2023 12:16

Son dakika depremler listesi ile yaşanan sarsıntılar dakika dakika güncel verilerle takip edilebiliyor. Gün içerisinde yurdun çeşitli bölgelerinde küçük ve orta şiddette depremler meydana geliyor. Kandilli verilerine göre Gemlik Körfezi'nde 2.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntıları hisseden vatandaşlar deprem mi oldu, en son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu sorularını araştırıyor. Peki 12 Temmuz 2023 az önce deprem mi oldu, nerede oldu, kaç şiddetinde? İşte il il AFAD ve Kandilli son depremler listesi

1/3Son dakika depremler listesi (12 Temmuz) || Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde İşte AFAD ve Kandilli ile güncel veriler...

Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Gün içerisinde Türkiye'nin farklı noktalardan gelen artçı sarsıntı haberleri Kandilli ve AFAD verileri ile anlık olarak güncelleniyor. Peki, az önce deprem mi oldu? En son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? İşte konu hakkında ayrıntılar...

2/312 TEMMUZ KANDİLLİ SON DEPREMLER EKRANI

12 TEMMUZ KANDİLLİ SON DEPREMLER EKRANI

Büyüklük Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------
2023.07.12 11:55:41 38.3663 38.1967 4.1 -.- 2.0 -.- OZAL-(MALATYA) İlksel
2023.07.12 11:52:45 38.8705 27.0252 7.8 -.- 3.7 3.9 CALTILIDERE-ALIAGA (IZMIR) İlksel
2023.07.12 11:33:15 35.9243 36.0690 24.3 -.- 1.8 -.- GUZELYURT-YAYLADAGI (HATAY) İlksel
2023.07.12 10:48:24 37.3868 35.4758 27.8 -.- 1.7 -.- UCTEPE-IMAMOGLU (ADANA) İlksel
2023.07.12 10:34:49 38.1450 38.7737 5.4 -.- 2.4 -.- GOKCELI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.07.12 10:08:48 38.3970 38.2010 15.3 -.- 1.6 -.- SAHNAHAN-(MALATYA) İlksel
2023.07.12 09:15:32 38.3422 37.3960 2.6 -.- 1.4 -.- BESTEPE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.12 08:44:12 38.4137 27.2268 3.4 -.- 1.4 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel
2023.07.12 06:18:11 38.2317 38.7342 5.0 -.- 2.0 -.- PAZARCIK-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.07.12 04:54:06 37.1117 36.1082 7.4 -.- 2.0 -.- ARSLANPINARI-TOPRAKKALE (OSMANIYE) İlksel
2023.07.12 04:24:15 38.3898 37.4948 9.0 -.- 1.4 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.07.12 04:24:13 41.1297 23.8632 5.0 -.- 2.1 -.- YUNANISTAN İlksel
2023.07.12 04:15:30 38.9198 26.6780 11.9 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2023.07.12 03:57:36 38.2927 37.8153 1.4 -.- 2.2 -.- ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.07.12 03:34:44 36.9637 29.3295 5.5 -.- 1.9 -.- GURSU-CAMELI (DENIZLI) İlksel
2023.07.12 03:17:56 38.0582 37.2742 5.0 -.- 2.3 -.- GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.12 03:12:42 38.3375 26.3735 11.5 -.- 2.3 -.- CESME (IZMIR) İlksel
2023.07.12 03:10:54 37.1955 36.7550 5.0 -.- 1.7 -.- BASPINAR-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.07.12 02:58:30 40.1187 26.4298 15.8 -.- 1.6 -.- SARICAELI-(CANAKKALE) İlksel
2023.07.12 02:56:12 38.3357 37.4773 5.0 -.- 2.1 -.- BESTEPE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.12 02:49:18 40.3965 27.4163 10.4 -.- 1.4 -.- KARABIGA-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2023.07.12 02:34:11 37.3340 36.8355 17.5 -.- 1.4 -.- CECELI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.12 02:22:22 38.3975 37.2475 5.9 -.- 1.3 -.- GOKCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.12 01:35:49 40.4475 29.0687 10.5 -.- 2.5 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.07.12 00:36:26 37.8807 36.2798 7.9 -.- 1.6 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.07.12 00:21:28 37.4913 38.8358 5.0 -.- 1.4 -.- ASAGIKULUNCE-HILVAN (SANLIURFA) İlksel
2023.07.12 00:08:35 39.4567 36.6065 9.0 -.- 1.9 -.- CEKEM-SARKISLA (SIVAS) İlksel
2023.07.12 00:00:29 38.3243 37.3110 8.0 -.- 1.4 -.- BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

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3/3AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih(TS)EnlemBoylamDerinlikTipBüyüklükYerEventID
12-07-2023 11:52:4538.88827.02410.09ML3.5Ege Denizi - Çandarlı Körfezi - [03.60 km] Aliağa (İzmir)594712
12-07-2023 10:52:1838.15926.29213.15ML1.6Ege Denizi - [12.75 km] Çeşme (İzmir)594711
12-07-2023 10:48:2537.35435.4613.27ML1.7Aladağ (Adana)594709
12-07-2023 10:45:5537.22536.83111.12ML1.5Nurdağı (Gaziantep)594710
12-07-2023 10:08:4438.29438.1927ML1.7Yeşilyurt (Malatya)594713
12-07-2023 09:46:4137.7727.437.35ML1.0Söke (Aydın)594707
12-07-2023 09:42:4737.85136.557ML1.6Onikişubat (Kahramanmaraş)594708
12-07-2023 09:24:4037.92136.1934.14ML1.4Saimbeyli (Adana)594706
12-07-2023 09:15:3438.3637.5067.12ML1.3Elbistan (Kahramanmaraş)594705
12-07-2023 08:58:1739.08727.5237.02ML1.7Soma (Manisa)594704
12-07-2023 08:56:5638.16737.91911.19ML1.6Doğanşehir (Malatya)594703
12-07-2023 08:44:1438.35727.20210ML1.5Buca (İzmir)594702
12-07-2023 08:13:1738.26338.7588.9ML1.8Pütürge (Malatya)594701
12-07-2023 07:55:2237.34137.03712.77ML1.5Türkoğlu (Kahramanmaraş)594700
12-07-2023 07:38:2038.26137.3396.97ML1.5Elbistan (Kahramanmaraş)594699
12-07-2023 07:17:3137.14136.9597ML1.7Nurdağı (Gaziantep)594698
12-07-2023 07:11:2838.07637.4897ML1.5Elbistan (Kahramanmaraş)594697
12-07-2023 07:04:2038.30937.8627ML1.8Akçadağ (Malatya)594696
12-07-2023 07:02:3938.19838.437.87ML1.0Yeşilyurt (Malatya)594695
12-07-2023 06:30:4638.25538.1727.02ML1.2Yeşilyurt (Malatya)594694

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