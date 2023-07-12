Son dakika depremler listesi (12 Temmuz) || Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte AFAD ve Kandilli ile güncel veriler...

Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Gün içerisinde Türkiye'nin farklı noktalardan gelen artçı sarsıntı haberleri Kandilli ve AFAD verileri ile anlık olarak güncelleniyor. Peki, az önce deprem mi oldu? En son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? İşte konu hakkında ayrıntılar...