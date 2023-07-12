Son dakika depremler listesi (12 Temmuz) || Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte AFAD ve Kandilli ile güncel veriler...

Güncelleme Tarihi:
|Tarih(TS)
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Tip
|Büyüklük
|Yer
|EventID
|12-07-2023 11:52:45
|38.888
|27.024
|10.09
|ML
|3.5
|Ege Denizi - Çandarlı Körfezi - [03.60 km] Aliağa (İzmir)
|594712
|12-07-2023 10:52:18
|38.159
|26.292
|13.15
|ML
|1.6
|Ege Denizi - [12.75 km] Çeşme (İzmir)
|594711
|12-07-2023 10:48:25
|37.354
|35.46
|13.27
|ML
|1.7
|Aladağ (Adana)
|594709
|12-07-2023 10:45:55
|37.225
|36.831
|11.12
|ML
|1.5
|Nurdağı (Gaziantep)
|594710
|12-07-2023 10:08:44
|38.294
|38.192
|7
|ML
|1.7
|Yeşilyurt (Malatya)
|594713
|12-07-2023 09:46:41
|37.77
|27.43
|7.35
|ML
|1.0
|Söke (Aydın)
|594707
|12-07-2023 09:42:47
|37.851
|36.55
|7
|ML
|1.6
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|594708
|12-07-2023 09:24:40
|37.921
|36.193
|4.14
|ML
|1.4
|Saimbeyli (Adana)
|594706
|12-07-2023 09:15:34
|38.36
|37.506
|7.12
|ML
|1.3
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|594705
|12-07-2023 08:58:17
|39.087
|27.523
|7.02
|ML
|1.7
|Soma (Manisa)
|594704
|12-07-2023 08:56:56
|38.167
|37.919
|11.19
|ML
|1.6
|Doğanşehir (Malatya)
|594703
|12-07-2023 08:44:14
|38.357
|27.202
|10
|ML
|1.5
|Buca (İzmir)
|594702
|12-07-2023 08:13:17
|38.263
|38.758
|8.9
|ML
|1.8
|Pütürge (Malatya)
|594701
|12-07-2023 07:55:22
|37.341
|37.037
|12.77
|ML
|1.5
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|594700
|12-07-2023 07:38:20
|38.261
|37.339
|6.97
|ML
|1.5
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|594699
|12-07-2023 07:17:31
|37.141
|36.959
|7
|ML
|1.7
|Nurdağı (Gaziantep)
|594698
|12-07-2023 07:11:28
|38.076
|37.489
|7
|ML
|1.5
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|594697
|12-07-2023 07:04:20
|38.309
|37.862
|7
|ML
|1.8
|Akçadağ (Malatya)
|594696
|12-07-2023 07:02:39
|38.198
|38.43
|7.87
|ML
|1.0
|Yeşilyurt (Malatya)
|594695
|12-07-2023 06:30:46
|38.255
|38.172
|7.02
|ML
|1.2
|Yeşilyurt (Malatya)
|594694