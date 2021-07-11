Son dakika deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? İzmir ve Çorum'daki deprem korkuttu... Kandilli Rasathanesi 11 Temmuz son depremler listesi
Çorum deprem son dakika Kandilli verilerine yansıdı. Yapılan açıklamaya göre, Çorum Sungurlu'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Öte yandan AFAD'dan aktarılan bilgiye göre, saat 22.19'da İzmir Karaburun'un 44.35 km açıklarında da deprem meydana gelmişti. Bugün Çorum, İzmir ve Akdeniz'de meydana gelen depremlerin ardından kısa süreli panik yaşayan vatandaşlar son depremler listesine odaklandı. Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler aracılığıyla bilgi edinebilen vatandaşlar, dilerlerse rasathanenin son depremler haritası ile de detayları öğrenebiliyor. Peki, nerede deprem oldu? İşte, 11 Temmuz Kandilli son depremler listesi ve meydana gelen depremlerin büyüklükleri.
Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Son gelen bilgilere göre, AFAD'dan aktarılan bilgiye göre Çorum'un Sungurlu ilçesinde saat 00:53'te 4.2 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Depremin derinliği 12:39 km olarak açıklandı. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi?
Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ --------------
17:43:21 38.9465 26.0548 7.7 -.-2021.07.11 00:53:26 40.0947 34.4833 3.6 -.- 4.2 4.3 KORKU-SUNGURLU (CORUM) İlksel
4.4 4.5 EGE DENIZI
17:25:06 36.5662 27.1858 4.7 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
16:40:38 36.2028 33.6875 0.0 -.- 1.2 -.- YESILOVACIK-SILIFKE (MERSIN)
15:34:24 36.1518 33.5477 0.0 -.- 0.3 -.- BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN)
15:27:57 35.9453 31.1733 5.7 -.- 2.7 -.- AKDENIZ
15:01:27 36.1755 33.5492 0.0 -.- 0.3 -.- BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN)
15:00:45 36.1793 33.5637 0.0 -.- 0.5 -.- BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN)
14:40:41 36.3122 27.0872 9.0 -.- 2.2 -.- AKDENIZ
13:01:25 36.1633 33.5612 0.0 -.- 0.3 -.- BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN)
12:56:35 36.3060 27.0317 10.0 -.- 2.5 -.- AKDENIZ
12:51:48 39.4378 33.5775 18.7 -.- 1.8 -.- CIFTEVI-CELEBI (KIRIKKALE)
12:43:03 36.1455 33.5968 0.0 -.- 0.7 -.- BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN)
12:38:31 37.9940 30.9457 18.8 -.- 2.2 -.- ESINYURT-GELENDOST (ISPARTA)
12:35:09 37.6260 27.8417 5.0 -.- 1.7 -.- EKTIRLI-KARPUZLU (AYDIN)
11:25:54 38.9828 26.0867 10.5 -.- 2.3 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
11:24:17 37.1160 27.5065 5.1 -.- 1.6 -.- GULLUK KORFEZI (EGE DENIZI)
11:23:28 38.9773 26.1048 2.5 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
11:14:00 37.2372 28.5280 2.7 -.- 2.4 -.- OZLUCE-(MUGLA)
10:33:14 36.3260 28.0140 4.0 -.- 2.7 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ)
08:29:06 37.2183 28.5517 5.4 -.- 2.4 -.- OZLUCE-(MUGLA)
08:26:53 37.2380 28.5535 5.5 -.- 2.5 -.- YEMISENDERE-(MUGLA)
06:13:24 37.0478 36.1308 8.0 -.- 2.4 -.- SAZLIK-TOPRAKKALE (OSMANIYE)
06:13:08 38.9352 26.1207 10.5 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
06:01:27 38.7585 25.5590 8.1 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI
05:46:59 37.8390 27.0077 7.1 -.- 2.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
05:44:27 36.3903 27.1677 5.0 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
05:25:23 38.9785 26.0920 6.9 -.- 2.4 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
05:09:20 36.3492 26.9757 9.0 -.- 1.9 -.- AKDENIZ
05:06:48 38.9463 26.0388 10.8 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI
03:57:13 36.3785 27.0940 7.2 -.- 2.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
02:56:28 38.9448 26.0063 6.8 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI
02:42:57 38.9477 26.0160 9.6 -.- 3.4 3.4 EGE DENIZI
02:35:24 37.2310 28.5968 4.9 -.- 2.2 -.- YEMISENDERE-(MUGLA)
02:28:46 36.1535 31.5690 25.1 -.- 2.1 -.- AKDENIZ
02:20:47 37.2222 28.5608 5.3 -.- 1.4 -.- YEMISENDERE-(MUGLA)
02:19:37 37.2425 28.5165 8.6 -.- 1.6 -.- OZLUCE-(MUGLA)
02:07:44 38.1042 27.0382 12.8 -.- 1.5 -.- KELER-MENDERES (IZMIR)
00:28:08 38.9347 25.9613 8.5 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI
00:17:20 37.9338 28.7763 5.0 -.- 1.5 -.- KABAAGAC-SARAYKOY (DENIZLI)
00:00:01 38.9625 26.0377 9.1 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI
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