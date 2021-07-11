Son dakika deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? İzmir ve Çorum'daki deprem korkuttu... Kandilli Rasathanesi 11 Temmuz son depremler listesi

Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Son gelen bilgilere göre, AFAD'dan aktarılan bilgiye göre Çorum'un Sungurlu ilçesinde saat 00:53'te 4.2 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Depremin derinliği 12:39 km olarak açıklandı. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi?