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Haber Giriş: 28 Haziran 2020 - 09:30,

Son dakika: Deprem mi oldu? 28 Haziran Kandilli son depremler listesi

Son dakika depremler listesi Türkiye'de meydana gelen depremlerle güncelleniyor. 28 Haziran 2020 tarihinde meydana gelen sarsıntıları öğrenmek isteyen pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde art arda sarsıntılar yaşayan Van, Bingöl, Elazığ, Malatya ve Manisa bölgesinde halen devam eden depremleri hisseden bölge halkı 'Az önce deprem mi oldu?' sorusuna Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler aracılığıyla yanıt bulabiliyor. İşte, Kandilli ve AFAD on dakika depremler listesi ve son depremler sayfası...

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Son depremler, şiddeti ve merkez bilgileri ile internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 28 Haziran 2020 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu

Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
09:16:02 37.1767 30.3458 16.1 -.- 1.6 -.- CAYKENARI-KORKUTELI (ANTALYA)
08:58:07 39.5615 26.0672 3.4 -.- 1.8 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE)
08:53:06 38.7488 26.5503 2.3 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI
08:51:06 39.5597 26.0622 6.4 -.- 2.3 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE)
08:50:14 39.5248 26.0648 24.7 -.- 1.4 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE)
05:48:40 38.5190 44.0598 4.4 -.- 1.9 -.- CARDAK-SARAY (VAN)
05:42:12 36.2807 28.9353 10.6 -.- 1.7 -.- AKDENIZ
05:38:32 36.2687 28.9565 12.2 -.- 2.0 -.- AKDENIZ
05:33:48 38.9503 27.9737 8.6 -.- 1.4 -.- KABAAGACKIRAN-AKHISAR (MANISA)
05:22:09 37.3328 28.2680 10.9 -.- 1.5 -.- DESTIN-YATAGAN (MUGLA)
04:42:49 40.8662 28.3028 7.3 -.- 2.0 -.- MARMARA DENIZI
04:22:15 38.4328 39.3062 2.2 -.- 2.0 -.- SIVRICE (ELAZIG)
04:15:39 38.7345 27.8182 5.8 -.- 1.8 -.- KUMKUYUCAK-SARUHANLI (MANISA)
04:11:12 39.1888 41.4468 12.1 -.- 2.0 -.- VARTO (MUS)
04:08:31 38.4908 39.3030 5.0 -.- 2.3 -.- BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG)
04:06:42 36.8518 27.4502 7.9 -.- 1.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
03:46:29 38.7253 26.5827 13.3 -.- 2.0 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)
03:12:02 35.3360 26.8307 3.6 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
03:11:40 38.8510 27.7207 16.4 -.- 1.2 -.- KAYISLAR-SARUHANLI (MANISA)
02:36:19 40.8037 25.5695 8.9 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI
02:28:38 38.7708 27.7693 9.6 -.- 2.1 -.- SAZOBA-AKHISAR (MANISA)
02:25:09 35.5068 26.7350 5.0 -.- 2.7 -.- AKDENIZ
01:41:07 41.4407 43.8282 4.9 -.- 2.8 -.- GURCISTAN
01:40:56 36.1378 27.1510 6.6 -.- 2.9 -.- AKDENIZ
01:37:33 35.4865 26.7195 11.8 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
00:03:12 36.1127 27.1942 7.0 -.- 2.9 -.- AKDENIZ


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GAZİ Üniversitesi Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde görevli Doç. Dr. Bülent Özmen, ”Türkiye’nin bir yerlerinde gerilim birikiyor, enerji birikiyor. Bunlar saatli bomba gibi patlayacağı zamanı bekliyor. Yani Türkiye’de bir gerilim birikmesi var. Bu açığa çıkmadığı için bir şekilde bu önümüzdeki günlerde olur, aylarda olur, yıllarda olur; ama Türkiyenin maalesef daha büyük depremlere gebe olduğunu söyleyebiliriz” dedi.

Gazi Üniversitesi Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezinde görevli Doç. Dr. Bülent Özmen, son dönemde Türkiye’deki deprem hareketliliğini DHA’ya değerlendirdi. Özmen, 2020 yılının depremlerin yoğun yaşandığı bir yıl olduğunu, Elazığ Sivrice, Van Başkale, Manisa Akhisar, Karlıova, Çankırı ve en son Manisa’da meydana gelen depremleri hatırlattı. Özmen, "Bir ülkede deprem tehlikesinden bahsederken başta diri faylara bakıyoruz. Sonra geçmiş dönemde yaşanan deprem verilerine bakarak ileriye doğru yorumlarda bulunuyoruz. Türkiye’ye de baktığımız zaman sınırlarının içerisinde deprem üretme potansiyeli olan 550 tane diri fay var. Örümcek ağlar gibi Türkiye diri faylarla sarılmış durumda. Ve bu sayıya denizel ortam ve komşu ülkelerdeki diri fayları da eklersek 800 tane deprem üretme potansiyeli olan diri fay var. Çalışmalar yapıldıkça bu sayının üzerine yeni sayılar da ekleniyor. Ondan dolayı bu kadar fazla diri fayın olduğu bölgede de zaman zaman böyle depremlerin olması bizler açısından olağan" dedi.

’TÜRKİYE, DAHA BÜYÜK DEPREMLERE GEBE’

Özmen, 1900 yılından günümüze kadar geçen 120 yıllık deprem aktivitesine bakıldığında Türkiye’de 24 tane hasar yapan, 7.0 şiddetinden fazla deprem yaşandığını gördüklerine dikkat çekerek, "Buna basit istatiksel yöntem kullanarak bakarsak her 5-6 yılda bir 7.0 şiddetinin üzerinde deprem yaşandığını görüyoruz. 1999 yılından günümüze doğru gelirsek İzmit Körfezi’nde, Düzce’de ve Vanda oldu. Yani bu demek ki Türkiyenin bir yerlerinde gerilim birikiyor, enerji birikiyor. Bunlar saatli bomba gibi patlayacağı zamanı bekliyor. Yani Türkiyede bir gerilim birikmesi var. Bu açığa çıkmadığı için bir şekilde bu önümüzdeki günlerde olur, aylarda olur, yıllarda olur ama Türkiyenin maalesef daha büyük depremlere gebe olduğunu söyleyebiliriz. Her ne kadar biz yerini, zamanını tam olarak söyleyemesek de geçmişte oluşan deprem verilerine ve diri faylara bakarak Türkiyenin olası daha büyük depremlere gebe olduğunu söyleyebiliriz" diye konuştu.

’DEPREM AKTİVİTESİ ÇOK YÜKSEK’

Ege Bölgesinde yaşanan ve birçok ilde hissedilen depreme ilişkin Özmen, şunları söyledi:

"Ege Bölgesi bizim Anadolu plakacığı dediğimiz plakacık, Arabistan ve Afrika plakalarının kuzeye doğru hareket etmesi nedeniyle batıya doğru kaçma zorunda kalıyor. Ve Afrika plakasının da Anadolu plakacığının altına dalması nedeniyle bir çekme bölgesi orada oluşuyor. Ege Bölgesinde aslında Türkiyede meydana gelen depremlerin büyük çoğunluğu yaşanıyor. O bölgenin deprem aktivitesi hem karada hem denizde oldukça yüksek. Deprem yaşanan bölgeye baktığımızda da o bölgenin zaten deprem aktivitesinin de çok yüksek olduğunu biz biliyoruz" dedi.

’MANİSA FAYINDA DAHA BÜYÜK DEPREM OLMA İHTİMALİ VAR’

Dünkü depremin ’Gölmarmara’ diye isimlendirilen fayın üzerinde meydana geldiğini hatırlatan Özmen, "2016 yılından beri o bölgede baya bir gerilimin olduğunu görüyoruz. Fakat 3-5 tane meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremle o bölgede biriken gerilimin boşalmayacağını düşünüyoruz. Çünkü 6 büyüklüğündeki bir depremin enerjisinin boşalabilmesi için 5 büyüklüğündeki depremden 30 tane meydana gelmesi lazım. 7 büyüklüğündeki bir depremin enerjisinin boşalabilmesi için 5 büyüklüğündeki bir depremden 900 tane meydana gelmesi lazım. Yani bunun gibi 3-5 tane depremin meydana gelmesiyle orada biriken gerilim boşalmaz. Ama Manisa civarında genelde biz 6-6.5 büyüklüğünde depremlerin oluştuğunu görüyoruz. Sadece Manisa fayı diye isimlendirilen fayda daha büyük bir deprem olma ihtimali var diye söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

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İSTANBUL Üniversitesi-Cerrahpaşa Jeofizik Mühendisliği Bölümü tarafından Manisa-Gölmarmara’da meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremle ilgili ön inceleme raporu hazırladı.

Raporda, "Manisa’nın Gölmarmara, Akhisar ve Saruhanlı ilçeleri arasında saat 10. 21’de meydana gelen depremin moment büyüklüğü Mw=5.4, Richter büyüklüğü ML=5.5’dir. Sığ odak derinliğine (6-9 km) sahiptir. Depremin fay düzlemi çözümü kuzeybatı-güneydoğu doğrultulu normal fay mekanizması göstermektedir. İlksel sismolojik bilgilere göre depremin, doğrultusu ve eğimi ile uyumlu olarak Gölmarmara Fayı üzerinde meydana geldiği söylenebilir. Aynı bölgede 27 Mayıs 2017’de Mw 5.1 büyüklüğünde Gölmarmara ve Ozanca fayları arasında bir deprem daha meydana gelmiştir" denildi.

Raporda, "Ege Bölgesi tektonik olarak açılma rejimine sahip olduğundan yoğun depremselliği vardır ve 5-6 büyüklüğünde depremlerin gözlenmesi olağandır" bilgileri yer aldı.

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Van'da meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremde hasar gören Saray ve Gürpınar ilçelerindeki kırsal mahallelerde çadır kurulumu sürüyor.

Depremde evleri hasar görenlerin yaralarının sarılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Türk Kızılay ağır hasarlı yapıların bulunduğu mahallede halka sıcak yemek dağıttı. Saray ve Gürpınar Kaymakamlığı ile belediye ekipleri de evlerine giremeyenlere gıda kolisi yardımında bulundu.

AFAD, jandarma ve İHH ekipleri de depremzedeler için getirilen çadırların kurulumu da sürüyor.

Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Halis Aydın, hasar gören mahalleleri ziyaret ederek çalışmaları kontrol etti.

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