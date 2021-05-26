Son dakika deprem mi oldu? 26 Mayıs Kandilli son depremler haritası

"Bir olumsuzluk bulunmuyor" Erzincan Valisi Mehmet Makas, AA muhabirine, Otlukbeli ilçesindeki depremin ardından jandarmanın yanı sıra İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) görevlilerince bölgede araştırma yapıldığını söyledi.Bu araştırmaların sürdüğünü anlatan Makas, "Otlukbeli ilçemizde meydana gelen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybı yok. Şu ana kadar intikal eden olumsuz bir durum yok. AFAD ekiplerini bölgeye gönderdik, gerekli kontroller devam ediyor." ifadesini kullandı.