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Haber Giriş: 26 Mayıs 2021 - 08:15 | 

Son dakika deprem mi oldu? 26 Mayıs Kandilli son depremler haritası

Son depremler 26 Mayıs tarihinde meydana gelen sarsıntıları öğrenmek isteyen pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde art arda sarsıntılar yaşayan Ege bölgesinde halen devam eden depremler, son günlerde Muğla'nın da listeye eklenmesi ile birlikte bölge halkı tarafından da yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler aracılığıyla bilgi edinebilen vatandaşlar, dilerlerse rasathanenin son depremler haritası ile de detayları öğrenebiliyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, son dakika depremler listesi

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1

Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun pek çok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 26 Mayıs 2021 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu

2SON DEPREMLER 26 MAYIS

SON DEPREMLER 26 MAYIS

Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
06:12:28 38.8240 27.3818 5.0 -.- 2.2 -.- DEMIRCI-(MANISA)
06:10:50 36.4868 27.1667 12.8 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
05:37:04 36.4780 27.0852 15.8 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
05:30:32 37.9572 27.1218 6.3 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
03:40:52 39.6673 25.8995 3.1 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI
02:53:28 36.4093 27.1572 2.2 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
02:43:10 36.4047 27.1950 8.5 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
02:38:27 36.4560 27.1935 5.1 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
02:32:03 38.6315 43.2232 6.9 -.- 2.5 -.- ARISU-(VAN)
02:29:51 36.4270 27.1827 1.2 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
01:54:31 36.9778 28.2530 20.1 -.- 1.0 -.- CAMLI-MARMARIS (MUGLA)
01:02:23 38.6845 28.0428 5.8 -.- 1.9 -.- AYANLAR-GOLMARMARA (MANISA)
00:37:51 40.0310 40.1185 5.0 -.- 4.1 4.3 UMURLU-OTLUKBELI (ERZINCAN)
00:34:39 40.0432 40.0248 5.4 -.- 2.4 -.- KUCUKOTLUKBELI-OTLUKBELI (ERZINCAN)
00:31:24 40.0167 40.0867 2.6 -.- 2.2 -.- UMURLU-OTLUKBELI (ERZINCAN)
00:18:04 40.0400 40.1000 5.3 -.- 2.4 -.- UMURLU-OTLUKBELI (ERZINCAN)
00:08:48 36.4938 27.1300 4.6 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)



KANDİLLİ DEPREM HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ

3

Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Otlukbeli'nde saat 00.37'de 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 7,34 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

4Bir olumsuzluk bulunmuyor

"Bir olumsuzluk bulunmuyor"

Erzincan Valisi Mehmet Makas, AA muhabirine, Otlukbeli ilçesindeki depremin ardından jandarmanın yanı sıra İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) görevlilerince bölgede araştırma yapıldığını söyledi.Bu araştırmaların sürdüğünü anlatan Makas, "Otlukbeli ilçemizde meydana gelen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybı yok. Şu ana kadar intikal eden olumsuz bir durum yok. AFAD ekiplerini bölgeye gönderdik, gerekli kontroller devam ediyor." ifadesini kullandı.

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