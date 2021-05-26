Son dakika deprem mi oldu? 26 Mayıs Kandilli son depremler haritası
Son depremler 26 Mayıs tarihinde meydana gelen sarsıntıları öğrenmek isteyen pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde art arda sarsıntılar yaşayan Ege bölgesinde halen devam eden depremler, son günlerde Muğla'nın da listeye eklenmesi ile birlikte bölge halkı tarafından da yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler aracılığıyla bilgi edinebilen vatandaşlar, dilerlerse rasathanenin son depremler haritası ile de detayları öğrenebiliyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, son dakika depremler listesi
Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun pek çok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 26 Mayıs 2021 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu
SON DEPREMLER 26 MAYIS
Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
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06:12:28 38.8240 27.3818 5.0 -.- 2.2 -.- DEMIRCI-(MANISA)
06:10:50 36.4868 27.1667 12.8 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
05:37:04 36.4780 27.0852 15.8 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
05:30:32 37.9572 27.1218 6.3 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
03:40:52 39.6673 25.8995 3.1 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI
02:53:28 36.4093 27.1572 2.2 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
02:43:10 36.4047 27.1950 8.5 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
02:38:27 36.4560 27.1935 5.1 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
02:32:03 38.6315 43.2232 6.9 -.- 2.5 -.- ARISU-(VAN)
02:29:51 36.4270 27.1827 1.2 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
01:54:31 36.9778 28.2530 20.1 -.- 1.0 -.- CAMLI-MARMARIS (MUGLA)
01:02:23 38.6845 28.0428 5.8 -.- 1.9 -.- AYANLAR-GOLMARMARA (MANISA)
00:37:51 40.0310 40.1185 5.0 -.- 4.1 4.3 UMURLU-OTLUKBELI (ERZINCAN)
00:34:39 40.0432 40.0248 5.4 -.- 2.4 -.- KUCUKOTLUKBELI-OTLUKBELI (ERZINCAN)
00:31:24 40.0167 40.0867 2.6 -.- 2.2 -.- UMURLU-OTLUKBELI (ERZINCAN)
00:18:04 40.0400 40.1000 5.3 -.- 2.4 -.- UMURLU-OTLUKBELI (ERZINCAN)
00:08:48 36.4938 27.1300 4.6 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
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